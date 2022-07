Deutscher Wirtschaftsminister Habeck auf Österreich-Besuch

Wien/Berlin - Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck ist auf Österreich-Besuch. Dienstagvormittag traf er Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne). Für den Fall eines Gasmangels haben die beiden Minister vereinbart, alles zu unternehmen, um die Gasdurchleitung aufrechtzuerhalten. Dies ist vor allem für Tirol und Vorarlberg relevant, die nicht an das österreichische Gasnetz angebunden sind. Die Erklärung umfasst auch Haidach und die LNG-Terminals in Deutschland.

Kreml: Putin trifft am 19. Juli Erdogan und Raisi in Teheran

Moskau/Teheran - Russlands Präsident Wladimir Putin will am kommenden Dienstag, den 19. Juli, in den Iran reisen. Neben dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi wolle er dort auch den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Geplant seien Gespräche der drei Staatsoberhäupter über eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien, sagte Peskow.

Ukraine startet Gegenoffensive im Süden

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat im Süden des Landes eine Gegenoffensive gestartet, um von Russland erobertes Gebiet wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Nach ukrainischen Angaben wurden in der Nacht auf Dienstag Ziele mit Langstreckenraketen beschossen und im Ort Nowa Kachowka bei Cherson ein Munitionsdepot getroffen. Nach Angaben der von Russland in der Region installierten Verwaltung wurden dabei mindestens sieben Menschen getötet und 70 verletzt.

FP-Präsidium kürt Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin

Wien - Die Freiheitlichen küren am heutigen Dienstag ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die Bundespräsidentschaftswahl. Zu diesem Zweck findet am Nachmittag eine Präsidiumssitzung der Partei statt, die online vonstatten geht. Weder die restliche Parteispitze noch die Landesorganisationen dürften vor Sitzungsbeginn Bescheid wissen, wen FPÖ-Obmann Herbert Kickl vorschlagen wird. Die Sitzung dürfte daher bis in die Abendstunden andauern, hieß es aus Parteikreisen zur APA.

Ludwig für "Preisgipfel", Doskozil mit Anti-Teuerungspaket

Wien/Eisenstadt - Die Debatte um einen Energiepreisdeckel oder andere Antiteuerungsmaßnahmen dauert an. Am Dienstag sprach sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für die Einberufung eines "Preisgipfels" aus. Indes präsentierte Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) ein Anti-Teuerungspaket. Ein temporärer Strompreisdeckel wiederum ist auch für Salzburgs ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer vorstellbar, für die Vorarlberger Landestatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) nicht.

Euro gleichauf mit Dollar

Frankfurt - Erstmals seit etwa zwei Jahrzehnten ist der Euro wieder genau einen Dollar wert. Dienstag zu Mittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf exakt einen Dollar und sank damit erstmalig seit 2002 auf Parität. Darunter versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins.

Mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Sommer-Corona-Welle nimmt weiter an Fahrt auf. Innerhalb von 24 Stunden sind 10.189 Neuinfektionen hinzugekommen. Vor einer Woche lag diese Zahl noch bei 9.831. Fast 115.000 Menschen laborieren derzeit an SARS-CoV-2, meldeten am Dienstag Gesundheits- und Innenministerium. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf über 800. Derzeit liegen mehr als 1.100 mit einer Ansteckung im Krankenhaus, 20 Patientinnen und Patienten mehr als noch tags zuvor.

Spanier stöhnen unter nächster Hitzewelle mit bis zu 44 Grad

Madrid - Nur rund drei Wochen nach einer ersten schlimmen Hitzewelle stöhnen die Bewohner Spaniens wieder unter Temperaturen, die selbst für das Sonnenland im Juli ungewöhnlich hoch sind. Die neue Hitzeperiode werde zwischen Dienstag und Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 44 Grad ihren Höhepunkt erreichen, warnte der Wetterdienst Aemet.

