Deutscher Wirtschaftsminister Habeck auf Österreich-Besuch

Wien/Berlin - Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck ist auf Österreich-Besuch. Dienstagvormittag traf er Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne). Für den Fall eines Gasmangels haben die beiden Minister vereinbart, alles zu unternehmen, um die Gasdurchleitung aufrechtzuerhalten. Dies ist vor allem für Tirol und Vorarlberg relevant, die nicht an das österreichische Gasnetz angebunden sind. Die Erklärung umfasst auch Haidach und die LNG-Terminals in Deutschland.

Putin reist am 19. Juli in den Iran

Moskau/Teheran - Russlands Präsident Wladimir Putin will am kommenden Dienstag (19. Juli) für politische Gespräche in den Iran reisen. Neben dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi wolle er dort auch den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Geplant seien Gespräche der drei Präsidenten über eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien, sagte Peskow.

FP-Präsidium kürt Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin

Wien - Die Freiheitlichen küren am heutigen Dienstag ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die Bundespräsidentschaftswahl. Zu diesem Zweck findet am Nachmittag eine Präsidiumssitzung der Partei statt, die online vonstatten geht. Weder die restliche Parteispitze noch die Landesorganisationen dürften vor Sitzungsbeginn Bescheid wissen, wen FPÖ-Obmann Herbert Kickl vorschlagen wird. Die Sitzung dürfte daher bis in die Abendstunden andauern, hieß es aus Parteikreisen zur APA.

Mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Sommer-Corona-Welle nimmt weiter an Fahrt auf. Innerhalb von 24 Stunden sind 10.189 Neuinfektionen hinzugekommen. Vor einer Woche lag diese Zahl noch bei 9.831. Fast 115.000 Menschen laborieren derzeit an SARS-CoV-2, meldeten am Dienstag Gesundheits- und Innenministerium. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf über 800. Derzeit liegen mehr als 1.100 mit einer Ansteckung im Krankenhaus, 20 Patientinnen und Patienten mehr als noch tags zuvor.

Cyberangriff auf EZB-Präsidentin Lagarde

Frankfurt - EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. "Wir können bestätigen, dass es kürzlich einen versuchten Cyberangriff auf die Präsidentin gab", sagte ein Sprecher der Europäischen Zentralbank (EZB) am Dienstag auf Anfrage, ohne Details zu nennen. Nach Informationen aus Koalitionskreisen hatten die Angreifer dabei vorgegeben, die frühere deutsche Kanzlerin Angela Merkel zu sein, um von Lagarde eine Bestätigungsnachricht auf Whatsapp zu bekommen.

Nehammer interessiert an Israels Rüstungstechnologie und Gas

Jerusalem - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bei seinem Besuch in Israel Interesse an israelischer Rüstungstechnologie und künftigen Gaslieferungen bekundet. Das erklärte Nehammer am Dienstag nach einem Treffen mit dem amtierenden israelischen Ministerpräsidenten Yair Lapid in Tel Aviv. Gemeinsam mit Lapid unterzeichnete der Kanzler eine Erklärung über eine umfassende strategische Partnerschaft.

IS-Chef in Syrien laut Pentagon getötet

Damaskus/Washington - Der Anführer der Terrorganisation "Islamischer Staat" (IS) in Syrien ist am Dienstag bei einem US-Drohnenangriff im Norden des Landes getötet worden. Mahir al-Agal sei zum Zeitpunkt des Angriffs auf einem Motorrad in der Nähe der Kleinstadt Jindires unterwegs gewesen, sagte Dave Eastburn, Sprecher des US-Zentralkommandos, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Washington. Einer der engsten Mitarbeiter al-Agals sei schwer verletzt worden.

Corona-Pandemie ist weiter internationale Gesundheitsnotlage

Genf - Die Corona-Pandemie ist nach wie vor eine "Gesundheitsnotlage internationaler Tragweite". Das befand die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag und folgte damit dem unabhängigen Notfallausschuss, der die aktuelle Gefahrenlage bei einer Tagung vergangene Woche untersucht hatte. Obwohl in vielen Ländern deutlich weniger getestet wird, steigen die Infektionszahlen weltweit.

Wiener Börse schließt am Montag im Minus, ATX -0,7%

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 2.868,17 Punkten. Noch im Frühhandel hatten Konjunkturängste angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs, hoher Inflation, Zinserhöhungserwartungen und neuer Lockdowns in China die Börsen belastet. Der Euro fiel vor diesem Hintergrund erstmals seit 2002 auf 1,0000 US-Dollar. Die meisten Börsen konnten ihre Verluste in Folge aber aufholen oder drehten ins Plus.

