Volksanwalt Walter Rosenkranz ist Hofburg-Kandidat der FPÖ

Wien - Volksanwalt Walter Rosenkranz ist der Kandidat der FPÖ für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober. Der 59-jährige Niederösterreicher wurde auf Vorschlag von Parteichef Herbert Kickl Dienstagabend vom Parteipräsidium nominiert - und zwar einstimmig, wie Kickl in einer Aussendung betonte. Am Mittwoch präsentiert der FPÖ-Chef den - überraschenden - Hofburgbewerber in einer Pressekonferenz.

Russland und Ukraine beraten über Getreidelieferungen

Istanbul/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Delegationen aus Russland und der Ukraine beraten am Mittwoch in der Türkei über eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen über das Schwarze Meer. An dem Treffen in Istanbul werden nach Angaben Ankaras auch Vertreter der UNO und der Türkei beteiligt sein. Die Ukraine ist einer der weltgrößten Exporteure von Weizen und anderem Getreide.

Marsch zum Kapitol war "bewusste Strategie" Trumps

Washington - Der damalige US-Präsident Donald Trump hat nach Auffassung des Untersuchungsausschusses zum Sturm aufs Kapitol im Jänner 2021 den Marsch Tage zuvor geplant - und gewaltbereite Rechtsextreme direkt angesprochen. "Präsident Trump hat seinen Plan umgesetzt, indem er in seiner Rede am 6. Jänner seine Anhänger aufforderte, (...) zum Kapitol zu marschieren", sagte das demokratische Ausschussmitglied Stephanie Murphy am Dienstag in einer öffentlichen Anhörung.

Biden reist in den Nahen Osten - Auftakt in Israel

Washington - Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt besucht US-Präsident Joe Biden erstmals den Nahen Osten. Zum Auftakt wird Biden (heute) Mittwoch in Jerusalem erwartet. Dort stehen Gespräche mit dem neuen israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid, Präsident Yitzhak Herzog und Oppositionsführer Benjamin Netanyahu auf dem Programm. Im Westjordanland will Biden Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen. Am Freitag geht es weiter nach Saudi-Arabien.

Britische Tories beginnen Wahl zu Johnson-Nachfolge

London - Großbritanniens konservative Partei beginnt nach dem angekündigten Rückzug von Premierminister Boris Johnson (heute) Mittwoch mit der Wahl eines Nachfolgers. Als Favoriten gelten der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss. Chancen werden auch Handelsministerin Penny Mordaunt und der früheren Staatssekretärin Kemi Badenoch eingeräumt.

Nehammer und Tanner reisen nach Zypern

Jerusalem/Larnaka - Bundeskanzler Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) reisen am Mittwoch von Israel kommend zu einem offiziellen Besuch nach Zypern. Auf dem Programm stehen Treffen mit Präsident Nikos Anastasiadis und Verteidigungsminister Charalambos Petrides sowie ein Besuch bei der UNFICYP-Friedenstruppe. Am Koshi UN-Memorial in Larnaka wird dreier österreichischer UNFICYP-Friedenssoldaten gedacht, die 1974 bei einem Luftangriff ums Leben kamen.

Schwerer Unfall mit drei Toten in Deutschland

Magdeburg - Bei einem Auffahrunfall auf der deutschen Autobahn 2 bei Burg im Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) sind drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Lkw-Fahrer sei am Dienstagmittag auf ein Stauende aufgefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Laster und ein Auto mit Wohnwagen brannten an der Unfallstelle komplett aus. Der Lkw-Fahrer sowie die beiden Insassen des Autos seien dabei tödlich verletzt worden, sagte die Sprecherin am Abend.

ÖBB-Mitarbeiter bei Arbeitsunfall in Dornbirn getötet

Bregenz - Ein 27-jähriger ÖBB-Mitarbeiter ist Dienstagmittag bei einem Arbeitsunfall in Dornbirn tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei wurde er auf einer Unterführung von einem in Bewegung befindlichen Stahlseil erfasst und mitgezogen. Der Mann stürzte in weiterer Folge etwa sechs Meter in die Unterführung ab, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

