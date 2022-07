Sri Lankas Präsident setzt sich auf die Malediven ab

Colombo - Sri Lankas faktisch entmachteter Präsident Gotabaya Rajapaksa hat den Krisenstaat in der Nacht auf Mittwoch per Flugzeug verlassen. Eine Militärmaschine mit Rajapaksa und seiner Ehefrau an Bord landete in der Früh auf dem Hauptstadtflughafen der Malediven in Male, wie die dortigen Behörden bestätigten. Premierminister Ranil Wickremesinghe hat unterdessen den landesweiten Notstand ausgerufen und verhängte für den Westen des Landes eine Ausgangssperre.

Twitter verklagt Elon Musk in Übernahmestreit

San Francisco - Twitter fordert von Tech-Milliardär Elon Musk vor Gericht, die vereinbarte Übernahme des Online-Dienstes umzusetzen. Dafür reichte der Online-Dienst wie angekündigt eine Klage im Bundesstaat Delaware ein, wie Verwaltungsratschef Bret Taylor am Dienstag mitteilte. Das zuständige Gericht kann den Vollzug einer Übernahme anordnen. Das verlangt Twitter auch ausdrücklich in der gut 60-seitigen Klageschrift, die von US-Medien veröffentlicht wurde.

Ukraine beschießt Separatisten in Ostukraine mit US-Waffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben im Osten des Landes gegen die prorussische Separatistenhochburg Luhansk zahlreiche Raketen abgefeuert. Es habe massenhaften Beschuss aus dem von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars gegeben, teilte der Separatistenvertreter Andrej Marotschko auf Telegram mit. Gefeuert worden sei am späten Dienstagabend von der Ortschaft Artemiwsk im Gebiet Donezk aus auf Luhansk. Mehrere Raketen hätten ihre Ziele getroffen.

Neue Videos von Schulmassaker in Texas veröffentlicht

Uvalde (Texas) - Sieben Wochen nach dem Schulmassaker in der texanischen Kleinstadt Uvalde mit 21 Todesopfern sind neue Videoaufnahmen von dem Blutbad öffentlich geworden. Die am Dienstag von der Zeitung "Austin American-Statesman" und dem Lokalsender KVUE veröffentlichten Bilder einer Überwachungskamera zeigen unter anderem, dass Polizisten sich eine Stunde und 14 Minuten lang im Schulflur aufhielten, bevor sie den 18-jährigen Angreifer in einem Klassenzimmer erschossen.

Bidens Nahost-Reise beginnt in Israel

Washington - US-Präsident Joe Biden ist zu seiner Nahost-Reise mit Stationen in Israel, im Westjordanland und in Saudi-Arabien aufgebrochen. Biden startete am Dienstagabend (Ortszeit) aus Washington, die Präsidentenmaschine "Air Force One" soll gegen 15.30 Uhr Ortszeit (14.30 Uhr MESZ) in Tel Aviv landen. Dort wird Biden von Präsident Yitzak (Isaac) Herzog, dem neuen Regierungschef Yair Lapid und Oppositionsführer Benjamin Netanyahu empfangen.

Britische Tories beginnen Wahl zu Johnson-Nachfolge

London - Großbritanniens konservative Partei beginnt nach dem angekündigten Rückzug von Premierminister Boris Johnson am Mittwoch mit der Wahl eines Nachfolgers. Als Favoriten gelten der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss. Chancen werden auch Handelsministerin Penny Mordaunt und der früheren Staatssekretärin Kemi Badenoch eingeräumt. Insgesamt haben knapp ein Dutzend Kandidatinnen und Kandidaten Interesse angemeldet.

Nehammer und Tanner reisen weiter nach Zypern

Jerusalem/Larnaka - Bundeskanzler Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) reisen am Mittwoch von Israel kommend zu einem offiziellen Besuch nach Zypern. Auf dem Programm stehen Treffen mit Präsident Nikos Anastasiadis und Verteidigungsminister Charalambos Petrides sowie ein Besuch bei der UNFICYP-Friedenstruppe. Am Koshi UN-Memorial in Larnaka wird dreier österreichischer UNFICYP-Friedenssoldaten gedacht, die 1974 bei einem Luftangriff ums Leben kamen.

Vorsitzender Sobotka wird im U-Ausschuss befragt

Wien - Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geht Mittwoch und Donnerstag in seine beiden letzten Befragungstage vor der Sommerpause. Am Mittwoch wird zu Beginn der Vorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), wie schon im Ibiza-U-Ausschuss seinen Sessel mit jenem der Befragungspersonen wechseln und sich den Fragen der Abgeordneten stellen.

