Sri Lanka ruft nach Flucht des Präsidenten Notstand aus

Colombo - Nach der Flucht von Präsident Gotabaya Rajapaksa ins Ausland ist sein Premierminister Ranil Wickremesinghe (73) vorübergehend zum neuen Staatschef Sri Lankas ernannt worden. Das teilte Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardena am Mittwoch in einer Erklärung im Fernsehen mit. Der bisherige Präsident habe den Schritt autorisiert. Wickremesinghe (73) rief den landesweiten Notstand aus. In der Westprovinz inklusive der Hauptstadt Colombo gilt eine Ausgangssperre.

Ukraine beschießt Separatisten in Ostukraine mit US-Waffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben im Osten des Landes gegen die prorussische Separatistenhochburg Luhansk zahlreiche Raketen abgefeuert. Es habe massenhaften Beschuss aus dem von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars gegeben, teilte der Separatistenvertreter Andrej Marotschko auf Telegram mit. Gefeuert worden sei am späten Dienstagabend von der Ortschaft Artemiwsk im Gebiet Donezk aus auf Luhansk. Mehrere Raketen hätten ihre Ziele getroffen.

Russland und Ukraine beraten über Getreidelieferungen

Istanbul/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Delegationen aus Russland und der Ukraine beraten am Mittwoch in der Türkei über eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen über das Schwarze Meer. An dem Treffen in Istanbul werden nach Angaben Ankaras auch Vertreter der UNO und der Türkei beteiligt sein. Die Ukraine ist einer der weltgrößten Exporteure von Weizen und anderem Getreide.

Gluthitze in Teilen Europas und Waldbrände in Frankreich

Bordeaux/Madrid/Rom - In vielen Regionen Südeuropas stöhnen die Menschen seit Wochen unter hohen Temperaturen - und die Gluthitze soll andauern. In Spanien und Portugal gab es diese Woche teilweise deutlich über 40 Grad, in Frankreich soll es laut Wetterdienst M?t?o France am Mittwoch örtlich 39 Grad warm werden - Tendenz steigend. Bei den Waldbränden an der französischen Atlantikküste haben Einsatzkräfte Tausende Menschen vor den sich ausbreitenden Flammen in Sicherheit gebracht.

Neue Videos von Schulmassaker in Texas veröffentlicht

Uvalde (Texas) - Sieben Wochen nach dem Schulmassaker in der texanischen Kleinstadt Uvalde mit 21 Todesopfern sind neue Videoaufnahmen von dem Blutbad öffentlich geworden. Die am Dienstag von der Zeitung "Austin American-Statesman" und dem Lokalsender KVUE veröffentlichten Bilder einer Überwachungskamera zeigen unter anderem, dass Polizisten sich eine Stunde und 14 Minuten lang im Schulflur aufhielten, bevor sie den 18-jährigen Angreifer in einem Klassenzimmer erschossen.

Festnahmen nach Tod von 21 Teenagern in Lokal in Südafrika

Johannesburg - Nach dem Tod von 21 Jugendlichen in einem Lokal im südafrikanischen East London hat die Polizei den Besitzer und zwei seiner Angestellten festgenommen. Zuvor hatte eine Aufsichtsbehörde Anzeige wegen des Verdachts des Verkaufs von Alkohol an Minderjährige erstattet, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren waren auf einer Feier vermutlich an Vergiftungen gestorben. Die Untersuchungen zur genauen Todesursache dauern aber an.

Positiver Antigen-Test bei Justizministerin Zadic

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist Mittwochfrüh mittels Antigen-Test positiv auf Covid-19 getestet worden und wartet jetzt auf das Ergebnis eines PCR-Tests. Die Ministerin befinde sich deshalb in Selbstisolation und arbeite vorerst von zuhause aus, teilte ihr Büro via Aussendung mit. Erst vor zwei Tagen war Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) definitiv positiv getestet worden.

"Entlastungsmilliarde" geringer als erwartet

Wien - Die "Entlastungsmilliarde" des Finanzministeriums dürfte deutlich geringer ausfallen. Durch den steuerlichen Absetzbetrag sollten Arbeitnehmer um insgesamt eine Milliarde Euro entlastet werden. Ein Bericht des Budgetdienstes des Parlaments sieht das jedoch anders, berichtete die "Wiener Zeitung" am Mittwoch. "Die Berechnungen des Budgetdienstes haben ein deutlich geringeres Entlastungsvolumen ergeben", heißt es darin.

