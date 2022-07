Twitter verklagt Elon Musk in Übernahmestreit

San Francisco - Twitter fordert von Tech-Milliardär Elon Musk vor Gericht, die vereinbarte Übernahme des Online-Dienstes umzusetzen. Dafür reichte das Unternehmen wie angekündigt eine Klage im Bundesstaat Delaware ein, wie Verwaltungsratschef Bret Taylor mitteilte. Das zuständige Gericht kann den Vollzug einer Übernahme anordnen. Das verlangt Twitter auch ausdrücklich in der gut 60-seitigen Klageschrift, die in der Nacht zum Mittwoch von US-Medien veröffentlicht wurde.

Ukraine beschießt Separatisten in Ostukraine mit US-Waffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben im Osten des Landes gegen die prorussische Separatistenhochburg Luhansk zahlreiche Raketen abgefeuert. Es habe massenhaften Beschuss aus dem von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars gegeben, teilte der Separatistenvertreter Andrej Marotschko auf Telegram mit. Gefeuert worden sei am späten Dienstagabend von der Ortschaft Artemiwsk im Gebiet Donezk aus auf Luhansk. Mehrere Raketen hätten ihre Ziele getroffen.

Einigung über Getreideexport aus Ukraine in Reichweite

Istanbul/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine beraten am Mittwoch in der Türkei über eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen über das Schwarze Meer. An dem Treffen in Istanbul werden auch Vertreter der UNO und der Türkei beteiligt sein. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sieht eine Einigung in Reichweite. "Wir sind bereit, Getreide auf den internationalen Markt zu exportieren", sagte Kuleba der spanischen Zeitung "El Pais". Man sei "zwei Schritte" von einer Vereinbarung entfernt.

Corona-Quarantäne könnte auslaufen

Wien - Trotz lauter werdender Rufe nach der Abschaffung der Corona-Quarantäne gibt es noch kein Datum dafür. Dass kommende Woche ein Verordnungsentwurf vorliegen soll, wie die "Presse" am Mittwoch berichtete, wurde im Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage nicht bestätigt. Man bereite sich seit Monaten auf verschiedene Szenarien vor, hieß es lediglich. Geprüft werde auch die Möglichkeit, Bescheide automatisiert zu erstellen.

Abflachung der Corona-Infektionen auch im Westen erwartet

Wien - Nach der Abflachung des Fallgeschehens in den östlichen Bundesländern rechnet das Covid-Prognosekonsortium mit dem Ferienstart in Restösterreich nun generell kaum mit einem großen Anstieg der Neuinfektionen. In Wien und Niederösterreich lagen die aktuellen Zahlen bereits unter der Annahme der vergangenen Modellrechnung. Die österreichweite Sieben-Tage-Inzidenz dürfte aber bis kommenden Mittwoch noch leicht von 840 auf im Mittelwert 860 Fälle je 100.000 Einwohner steigen.

Sri Lanka ruft nach Flucht des Präsidenten Notstand aus

Colombo - Nach der Flucht von Präsident Gotabaya Rajapaksa ins Ausland ist sein Premierminister Ranil Wickremesinghe (73) vorübergehend zum neuen Staatschef Sri Lankas ernannt worden. Das teilte Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardena am Mittwoch in einer Erklärung im Fernsehen mit. Der bisherige Präsident habe den Schritt autorisiert. Wickremesinghe (73) rief den landesweiten Notstand aus. In der Westprovinz inklusive der Hauptstadt Colombo gilt eine Ausgangssperre.

Bewerber für Johnson-Nachfolge machen große Wahlversprechen

London - Im Rennen um die Nachfolge des scheidenden britischen Premiers Boris Johnson überbieten sich die Kandidaten vor der ersten Abstimmungsrunde in der Tory-Fraktion mit Versprechungen. Finanzminister Nadhim Zahawi stellte im Sender Sky News am Mittwoch Steuersenkungen und den Bau von 100 Schulen im Land in Aussicht, sollte er Johnson als konservativer Parteichef und Premier beerben. Auch der Ton wird schärfer: Favorit Rishi Sunak werden "schmutzige Tricks" unterstellt.

Gluthitze in Teilen Europas und Waldbrände in Frankreich

Bordeaux/Madrid/Rom - In vielen Regionen Südeuropas stöhnen die Menschen seit Wochen unter hohen Temperaturen - und die Gluthitze soll andauern. In Spanien und Portugal gab es diese Woche teilweise deutlich über 40 Grad, in Frankreich soll es laut Wetterdienst M?t?o France am Mittwoch örtlich 39 Grad warm werden - Tendenz steigend. Bei den Waldbränden an der französischen Atlantikküste haben Einsatzkräfte Tausende Menschen vor den sich ausbreitenden Flammen in Sicherheit gebracht.

