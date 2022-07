15.149 Neuinfektionen: Höchster Wert der vergangenen Wochen

Wien - Am Mittwoch sind in Österreich 15.149 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das ist ein neuer Höchstwert in der BA.4/BA.5-Welle und der höchste Tageswert seit 7. April mit über 16.000 Ansteckungen, als die Omikron-Varianten BA.2/BA.3 vorherrschend waren. Der Wochenschnitt stieg auf 10.648 Fälle pro Tag und die Sieben-Tage-Inzidenz auf 830 je 100.000 Einwohner. Deutlicher ist das Plus weiter in den Spitälern, 1.151 Infizierte sind 20 Prozent mehr als vor einer Woche.

Twitter verklagt Elon Musk in Übernahmestreit

San Francisco - Twitter fordert von Tech-Milliardär Elon Musk vor Gericht, die vereinbarte Übernahme des Online-Dienstes umzusetzen. Dafür reichte das Unternehmen wie angekündigt eine Klage im Bundesstaat Delaware ein, wie Verwaltungsratschef Bret Taylor mitteilte. Das zuständige Gericht kann den Vollzug einer Übernahme anordnen. Das verlangt Twitter auch ausdrücklich in der gut 60-seitigen Klageschrift, die in der Nacht zum Mittwoch von US-Medien veröffentlicht wurde.

Ukraine beschießt Separatisten in Ostukraine mit US-Waffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte haben im Osten des Landes gegen die prorussische Separatistenhochburg Luhansk zahlreiche Raketen abgefeuert. Es habe massenhaften Beschuss aus dem von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars gegeben, teilte der Separatistenvertreter Andrej Marotschko auf Telegram mit. Gefeuert worden sei am späten Dienstagabend von der Ortschaft Artemiwsk im Gebiet Donezk aus auf Luhansk. Mehrere Raketen hätten ihre Ziele getroffen.

AK warnt vor Preissteigerungen bei Lebensmittel

Wien - Die AK hat wieder Preise erhoben. Demnach ist günstiges Mehl ist im Jahresvergleich (Juni 2021 zu Juni 2022) um 129 Prozent teurer geworden, Butter um 76 Prozent und Eier um 47 Prozent. "Die Preisspirale dreht sich weiter und weiter. Es ist kein Spaß, wenn viele Menschen jeden Euro zweimal umdrehen müssen und dann auch noch günstige Waren teurer sind", so Gabriele Zgubic von der Arbeitnehmervertretung. "Höhere Preise treffen Menschen mit niedrigerem Einkommen viel härter."

Kindeswohl-Kommission vermisst Fortschritte

Wien - Die Kindeswohlkommission - die vor allem den Stellenwert von Kinderrechten im Bereich Asyl- und Bleiberecht untersucht hat - legte vor einem Jahr ihren Abschlussbericht vor. Viele darin enthaltenen Empfehlungen sind aber noch immer nicht umgesetzt, wie die Vorsitzende der Kommission, die frühere OGH-Präsidentin Irmgard Griss, am Mittwoch beklagte. Griss ist nun Teil des von ihr und einigen Mitgliedern gegründeten Bündnisses "Gemeinsam für Kinderrechte".

Sri Lanka ruft nach Flucht des Präsidenten Notstand aus

Colombo - Die Krise in Sri Lanka verschärft sich weiter. Der bisherige Staatschef Gotabaya Rajapaksa flüchtete in der Nacht auf Mittwoch auf die Malediven, wenig später verhängte die Regierung landesweit den Notstand, Regierungschef Ranil Wickremesinghe wurde zum Übergangspräsidenten ernannt. Er befahl Armee und Polizei, "die Ordnung wiederherzustellen". Zuvor hatten Demonstranten trotz der Ausgangssperre Wickremesinghes Amtssitz gestürmt.

Vorsitzender Sobotka wird im U-Ausschuss befragt

Wien - Der Vorsitzende im ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), hat am Mittwoch die Rolle gewechselt und ist von den Abgeordneten als Auskunftsperson befragt worden. Von ihm durchgeführte Interventionen rechtfertigte er mit dem "Dienstleistungsgedanken". Für Aufsehen sorgte ein Schreiben des Verfahrensrichters, in dem er der Verfahrensanwältin die "erforderliche Äquidistanz" absprach.

Bewerber für Johnson-Nachfolge machen große Wahlversprechen

London - Im Rennen um die Nachfolge des scheidenden britischen Premiers Boris Johnson überbieten sich die Kandidaten vor der ersten Abstimmungsrunde in der Tory-Fraktion mit Versprechungen. Finanzminister Nadhim Zahawi stellte im Sender Sky News am Mittwoch Steuersenkungen und den Bau von 100 Schulen im Land in Aussicht, sollte er Johnson als konservativer Parteichef und Premier beerben. Auch der Ton wird schärfer: Favorit Rishi Sunak werden "schmutzige Tricks" unterstellt.

