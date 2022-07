Rosenkranz soll als Präsident Österreich "zurück holen"

Wien - FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz hat sich am Mittwoch in seiner neuen Rolle erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Keinen Zweifel ließ der amtierende Volksanwalt bei der Präsentation im Wiener DC Tower, dass er die Linie von Parteichef Herbert Kickl etwa gegen die Coronapolitik mittragen will. Beworben wird seine Kandidatur mit dem Slogan "Holen wir uns unser Österreich zurück" - und dem ikonischen Balkonbild von Leopold Figl (ÖVP) mit dem Staatsvertrag.

Russische Bombardements im Süden und Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischen Angriffen nahe der südukrainischen Großstadt Mykolajiw sollen mindestens fünf Menschen getötet worden seom. Die Region sei mit Mehrfach-Raketenwerfern beschossen worden, teilte der Vizechef der Präsidialverwaltung, Kiril Timoschenko, am Mittwoch auf Telegram mit. Dadurch seien ein Krankenhaus und mehrere Wohnhäuser beschädigt worden. Russland sprich hingegen von "präzisen" Angriffen mit Luft-Boden-Raketen. Dabei seien 70 ukrainische Soldaten getötet worden.

15.149 Neuinfektionen: Höchster Wert der vergangenen Wochen

Wien - Am Mittwoch sind in Österreich 15.149 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das ist ein neuer Höchstwert in der BA.4/BA.5-Welle und der höchste Tageswert seit 7. April mit über 16.000 Ansteckungen, als die Omikron-Varianten BA.2/BA.3 vorherrschend waren. Der Wochenschnitt stieg auf 10.648 Fälle pro Tag und die Sieben-Tage-Inzidenz auf 830 je 100.000 Einwohner. Deutlicher ist das Plus weiter in den Spitälern, 1.151 Infizierte sind 20 Prozent mehr als vor einer Woche.

Gewerkschaft präsentierte Hitze-App für Bauarbeiter

Wien - Bauarbeiter können ab 32,5 Grad im Schatten hitzefrei bekommen. Bisher war der Nachweis dafür schwierig. Laut Gewerkschaft gelten die jeweils aktuellen Werte der nächstgelegenen Messstelle der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), zu denen bis dato nur Arbeitgeber Zugang hatten. Nun gibt es eine Hitze-App, die das ändern soll. Vorgestellt wurde diese am Mittwoch von der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH), der Arbeiterkammer (AK) und Global 2000.

Sri Lanka ruft nach Flucht des Präsidenten Notstand aus

Colombo - Die Krise in Sri Lanka verschärft sich weiter. Der bisherige Staatschef Gotabaya Rajapaksa flüchtete in der Nacht auf Mittwoch auf die Malediven, wenig später verhängte die Regierung landesweit den Notstand, Regierungschef Ranil Wickremesinghe wurde zum Übergangspräsidenten ernannt. Er befahl Armee und Polizei, "die Ordnung wiederherzustellen". Zuvor hatten Demonstranten trotz der Ausgangssperre Wickremesinghes Amtssitz gestürmt.

USA und Israel: Enge Zusammenarbeit bei Zukunftstechnologien

Washington - Die USA und Israel wollen im Bereich fortschrittlicher Technologien künftig im Rahmen einer strategischen Partnerschaft enger zusammenarbeiten. Dies umfasst die Kooperation in den Bereichen künstliche Intelligenz und Quantentechnologie, wie am Mittwoch aus einer gemeinsamen Erklärung von US-Präsident Joe Biden und Israels Ministerpräsident Yair Lapid hervorging. Biden wurde am Mittwoch zum Auftakt einer mehrtägigen Nahost-Reise in Israel erwartet.

Vorsitzender Sobotka wird im U-Ausschuss befragt

Wien - Der Vorsitzende im ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), hat am Mittwoch die Rolle gewechselt und ist von den Abgeordneten als Auskunftsperson befragt worden. Von ihm durchgeführte Interventionen rechtfertigte er mit dem "Dienstleistungsgedanken". Für Aufsehen sorgte ein Schreiben des Verfahrensrichters, in dem er der Verfahrensanwältin die "erforderliche Äquidistanz" absprach.

"Entlastungsmilliarde" geringer als erwartet

Wien - Die "Entlastungsmilliarde" des Finanzministeriums dürfte deutlich geringer ausfallen. Durch den steuerlichen Absetzbetrag sollten Arbeitnehmer um insgesamt eine Milliarde Euro entlastet werden. Ein Bericht des Budgetdienstes des Parlaments sieht das jedoch anders, berichtete die "Wiener Zeitung" am Mittwoch. "Die Berechnungen des Budgetdienstes haben ein deutlich geringeres Entlastungsvolumen ergeben", heißt es darin.

