Gazprom: Ohne Siemens-Turbine Nord Stream-Betrieb unsicher

Moskau - Gazprom hat am Mittwoch Zweifel am Weiterbetrieb von Nord Stream 1 geäußert. Er könne den sicheren Betrieb einer "kritischen Anlage", die Teil der Nord Stream 1-Pipeline ist, nicht garantieren, da Zweifel an der Rückgabe einer Siemens-Turbine aus Kanada bestünden, teilte das Unternehmen mit. "Gazprom verfügt über kein einziges Dokument, das es Siemens Energy erlaubt, eine Gasturbine aus Kanada ... für die Portovaya-Station zurückzubringen", heißt es darin, berichtet Reuters.

Sechs Kandidaten noch im Rennen um Johnson-Nachfolge

London - Im Rennen um die Nachfolge Boris Johnsons als Parteichef der britischen Konservativen und Premierminister haben sechs Kandidatinnen und Kandidaten die nächste Runde erreicht. Bei der ersten Abstimmung in der Tory-Fraktion am Mittwoch setzten sich Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt, Außenministerin Liz Truss, die Abgeordnete Kemi Badenoch, der Chef des Auswärtigen Ausschusses Tom Tugendhat und Chefjustiziarin Suella Braverman durch.

BAK-Direktor konnte Fragen in U-Ausschuss nicht beantworten

Wien - Wenig erhellend ist am Mittwochnachmittag im U-Ausschuss die Befragung des geschäftsführenden Direktors des Bundesamtes zur Korruptionsbekämpfung (BAK) gewesen. Konkrete Fragen zu Causen konnte er nicht beantworten. Ob das BAK bei Ermittlungen mit dem Bundeskriminalamt kooperiere, wisse er nicht. "Ich bin nicht soweit in den operativen Dienst eingebunden, dass ich diese Frage beantworten könnte", so BAK-Leiter Otto Kerbl. Die Befragung ging nach mehr als vier Stunden zu Ende.

UN-Chef: Schritt zu Lösung von Ukraine-Getreidekrise

Istanbul/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Streit um Getreideexporte aus der Ukraine ist nach Angaben von UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres ein erster Durchbruch erzielt worden. Bei den Gesprächen zwischen Vertretern der Vereinten Nationen, der Ukraine, Russlands und der Türkei in Istanbul sei ein "entscheidender Schritt" in Richtung einer Lösung vorgenommen worden, sagte Guterres am Mittwoch vor Journalisten in New York. "Heute haben wir endlich ein bisschen Hoffnung." Details teilte Guterres zunächst nicht mit.

18 Jahre Haft in Prozess um versuchten Frauenmord in Wien

Wien - Wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau ist ein 52-Jähriger am Mittwoch am Wiener Landesgericht zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Er war damit nicht einverstanden. "Bis ich enthaftet werde, bin ich ja 70 Jahre alt", meinte er nach der Urteilsverkündung. Nach Rücksprache mit Verteidigerin Alexia Stuefer nahm er Bedenkzeit. Staatsanwältin Julia Koffler-Pock fiel die Strafe zu milde aus. Sie meldete Berufung an. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Corona-Quarantäne könnte auslaufen

Wien - Trotz lauter werdender Rufe nach der Abschaffung der Corona-Quarantäne gibt es noch kein Datum dafür. Dass kommende Woche ein Verordnungsentwurf vorliegen soll, wie die "Presse" am Mittwoch berichtete, wurde im Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage nicht bestätigt. Man bereite sich seit Monaten auf verschiedene Szenarien vor, hieß es lediglich. Geprüft werde auch die Möglichkeit, Bescheide automatisiert zu erstellen.

Großeinsatz bei Brand auf Bundesheer-Gelände in NÖ

Ebenfurth - Ein Brand auf einem Bundesheer-Gelände im Raum Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) hat am Mittwoch zu einem Großeinsatz geführt. Aufgeboten waren an Ort und Stelle in Summe rund 750 Personen. Gelöscht wurde auch mithilfe von vier Hubschraubern des Innenministeriums und zwei Helikoptern des Heeres. Am Abend war die Lage Feuerwehrangaben zufolge unter Kontrolle. Laut Militärkommando NÖ wurde die Ausbreitung der Flammen auf ziviles Gebiet verhindert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red