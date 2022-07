Italiens Regierung droht das Aus

Rom - In Italien droht die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi heute, Donnerstag, an einer Vertrauensabstimmung zu zerbrechen. Die mitregierende 5-Sterne-Bewegung kündigte am späten Mittwochabend an, sie werde dem Votum im Senat fern bleiben. Draghi selbst hatte seinen Rücktritt angekündigt, sollte 5 Sterne die Koalition aufkündigen.

Über 500 US-Frauen klagen Uber wegen sexueller Übergriffe

San Francisco - Der US-Fahrdienstvermittler Uber ist in den USA wegen sexueller Übergriffe und Gewalt von Fahrern mit einer Sammelklage von mehr als 500 Frauen konfrontiert. Die Klägerinnen werfen dem Unternehmen vor, jahrelang nicht genug gegen diese Probleme unternommen zu haben. Dem Management sei der Ernst der Lage seit 2014 klar gewesen, trotzdem habe es seitdem viele weitere Fälle gegeben, die von Belästigungen bis hin zu Entführungen und Vergewaltigungen reichten.

Schramböck zu Studien und Umfragen im U-Ausschuss

Wien - Mit der ehemaligen ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck geht der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag in die Sommerpause. Im Fokus des Interesses stehen dabei die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten in ihrer Zeit als Ressortchefin. Schramböck ist am Abschlusstag die einzige Auskunftsperson.

Nehammer beschließt Nahostreise im Libanon

Larnaka/Beirut - Zum Abschluss seiner Nahostreise reist Bundeskanzler Karl Nehammer (heute) Donnerstag von Zypern weiter in den Libanon. Neben politischen Gesprächen wird der Kanzler, der von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Gerhard Karner (alle ÖVP) begleitet wird, die UNO-Truppen im Libanon besuchen, an denen sich Österreich seit 2011 beteiligt.

Bei Bandenkämpfen in Haiti bisher mindestens 89 Tote

Port-au-Prince - Bei Bandenkämpfen in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind Berichten zufolge binnen fünf Tagen mindestens 89 Menschen getötet worden. Weitere 16 Menschen würden vermisst, zudem gebe es 74 Verletzte, berichteten haitianische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Menschenrechtsorganisation RNDDH. Mindestens 127 Häuser seien in Brand gesteckt oder zerstört worden.

Corona-Quarantäne könnte auslaufen

Wien - Trotz lauter werdender Rufe nach der Abschaffung der Corona-Quarantäne gibt es noch kein Datum dafür. Dass kommende Woche ein Verordnungsentwurf vorliegen soll, wie die "Presse" am Mittwoch berichtete, wurde im Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage nicht bestätigt. Man bereite sich seit Monaten auf verschiedene Szenarien vor, hieß es lediglich. Geprüft werde auch die Möglichkeit, Bescheide automatisiert zu erstellen.

UN-Chef: Schritt zu Lösung von Ukraine-Getreidekrise

Istanbul/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Streit um Getreideexporte aus der Ukraine ist nach Angaben von UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres ein erster Durchbruch erzielt worden. Bei den Gesprächen zwischen Vertretern der Vereinten Nationen, der Ukraine, Russlands und der Türkei in Istanbul sei ein "entscheidender Schritt" in Richtung einer Lösung vorgenommen worden, sagte Guterres am Mittwoch vor Journalisten in New York. "Heute haben wir endlich ein bisschen Hoffnung." Details teilte Guterres zunächst nicht mit.

Sechs Kandidaten noch im Rennen um Johnson-Nachfolge

London - Im Rennen um die Nachfolge Boris Johnsons als Parteichef der britischen Konservativen und Premierminister haben sechs Kandidatinnen und Kandidaten die nächste Runde erreicht. Bei der ersten Abstimmung in der Tory-Fraktion am Mittwoch setzten sich Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt, Außenministerin Liz Truss, die Abgeordnete Kemi Badenoch, der Chef des Auswärtigen Ausschusses Tom Tugendhat und Chefjustiziarin Suella Braverman durch.

