Italiens Regierung droht das Aus

Rom - In Italien droht die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi heute, Donnerstag, an einer Vertrauensabstimmung zu zerbrechen. Die mitregierende 5-Sterne-Bewegung kündigte am späten Mittwochabend an, sie werde dem Votum im Senat fern bleiben. Draghi selbst hatte seinen Rücktritt angekündigt, sollte 5 Sterne die Koalition aufkündigen.

Über 500 US-Frauen klagen Uber wegen sexueller Übergriffe

San Francisco - Der US-Fahrdienstvermittler Uber ist in den USA wegen sexueller Übergriffe und Gewalt von Fahrern mit einer Sammelklage von mehr als 500 Frauen konfrontiert. Die Klägerinnen werfen dem Unternehmen vor, jahrelang nicht genug gegen diese Probleme unternommen zu haben. Dem Management sei der Ernst der Lage seit 2014 klar gewesen, trotzdem habe es seitdem viele weitere Fälle gegeben, die von Belästigungen bis hin zu Entführungen und Vergewaltigungen reichten.

Bei Bandenkämpfen in Haiti bisher mindestens 89 Tote

Port-au-Prince - Bei Bandenkämpfen in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind Berichten zufolge binnen fünf Tagen mindestens 89 Menschen getötet worden. Weitere 16 Menschen würden vermisst, zudem gebe es 74 Verletzte, berichteten haitianische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Menschenrechtsorganisation RNDDH. Mindestens 127 Häuser seien in Brand gesteckt oder zerstört worden.

Schramböck zu Studien und Umfragen im U-Ausschuss

Wien - Mit der ehemaligen ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck geht der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag in die Sommerpause. Im Fokus des Interesses stehen dabei die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten in ihrer Zeit als Ressortchefin. Schramböck ist am Abschlusstag die einzige Auskunftsperson.

Nehammer beschließt Nahostreise im Libanon

Larnaka/Beirut - Zum Abschluss seiner Nahostreise reist Bundeskanzler Karl Nehammer (heute) Donnerstag von Zypern weiter in den Libanon. Neben politischen Gesprächen wird der Kanzler, der von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Gerhard Karner (alle ÖVP) begleitet wird, die UNO-Truppen im Libanon besuchen, an denen sich Österreich seit 2011 beteiligt.

AMS soll Asylberechtigte effektiver vermitteln

Wien - Das AMS soll künftig einen stärkeren Fokus auf die Vermittlung von Asylberechtigten legen. Eine von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Mittwoch an das AMS übermittelte Zielvorgabe sieht Schulungsmaßnahmen vor, um etwaige Qualifikationslücken zu füllen. Auch sollen potenzielle Arbeitgeber gefunden werden. Im Zentrum steht hier die Tourismusbranche, die momentan händeringend nach Personal sucht. Gegebenenfalls sollen Asylberechtigte auch überregional vermittelt werden.

NEOS für Änderungen bei Minderjährigen-Ehen

Wien - Die NEOS fordern eine Änderung der Regelungen für die Eheschließung von Minderjährigen. Derzeit ist eine Heirat zwar grundsätzlich erst ab 18 Jahren erlaubt, eine Ausnahmeregelung sieht aber die Möglichkeit zur Ehe auch ab 16 vor, wenn die Eltern dem zustimmen. Inhaltlich muss das Gericht dies aber nicht prüfen, kritisierte NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty gegenüber der APA. Dies soll sich ändern - oder das Ehealter ausnahmslos auf 18 Jahre ansteigen.

