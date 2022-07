Italiens Regierung droht das Aus

Rom - Italien steuert auf eine Regierungskrise im Hochsommer zu. Die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung seilt sich von der Regierungskoalition ab, die das Kabinett von Premier Mario Draghi seit Februar 2021 unterstützt. Bei dem am Donnerstag geplanten Vertrauensvotum im Senat, in dem die Regierung Draghi über eine dünne Mehrheit verfügt, wollen die Fünf-Sterne-Senatoren nicht abstimmen und den Plenarsaal verlassen.

Hitzewelle nimmt Südeuropa in die Zange - Viele Waldbrände

Rom/Athen/Paris - Die Hitzewelle und anhaltende Dürre in den südeuropäischen Urlaubsländern führt zu immer mehr Bränden in ausgetrockneten Wäldern. Das Problem verschärft sich zusehends, da in Italien und Frankreich in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet werden. Auf Sizilien und Sardinien gilt am Donnerstag noch immer weitgehend eine erhöhte Waldbrand-Warnstufe. Der Waldbrand auf der griechischen Insel Samos konnte indes noch nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Oö. Impfpass- und Covid-Test-Fälschergruppe aufgeflogen

Steyr - Vier Frauen sollen in Oberösterreich im großen Stil Impfpässe und Impfkarten gefälscht und falsche Corona-Testzertifikate hergestellt haben. Bei Hausdurchsuchungen wurden rund 2.000 Klebeetiketten für die Covid-19 Impfung, zehn gefälschte Impfkarten, 37 Fake-Impfpässe, Fälschungsutensilien und darüber hinaus auch mehr als ein halbes Kilo Cannabiskraut beschlagnahmt. 50 Abnehmerinnen und Abnehmer falscher Impf- oder Testnachweise wurden ausgeforscht, berichtete die Polizei.

Raketen auf Industriegebiet von Kramatorsk im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen greifen auch die Stadt Kramatorsk im Donbass im Osten der Ukraine an. Raketen seien im Industriegebiet der Stadt eingeschlagen, schrieb Bürgermeister Olexandr Hontscharenko am Donnerstag auf Facebook. In einigen Teilen der Stadt sei der Strom ausgefallen. Kramatorsk liegt in der Region Donzek, die zusammen mit der Region Luhansk den von Industrie geprägten Donbass bildet.

Schramböck zu Studien und Umfragen im U-Ausschuss

Wien - Mit der ehemaligen ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck geht der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag in die Sommerpause. Im Fokus des Interesses stehen dabei die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten in ihrer Zeit als Ressortchefin. Schramböck ist am Abschlusstag die einzige Auskunftsperson. Die ÖVP sprach im Vorfeld abermals von Steuergeldverschwendung - auch zum Unmut des grünen Koalitionspartners.

Nehammer beschließt Nahostreise im Libanon

Larnaka/Beirut - Zum Abschluss seiner Nahostreise reist Bundeskanzler Karl Nehammer (heute) Donnerstag von Zypern weiter in den Libanon. Neben politischen Gesprächen wird der Kanzler, der von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Gerhard Karner (alle ÖVP) begleitet wird, die UNO-Truppen im Libanon besuchen, an denen sich Österreich seit 2011 beteiligt.

Über 500 US-Frauen klagen Uber wegen sexueller Übergriffe

San Francisco - Der US-Fahrdienstvermittler Uber ist in den USA wegen sexueller Übergriffe und Gewalt von Fahrern mit einer Sammelklage von mehr als 500 Frauen konfrontiert. Die Klägerinnen werfen dem Unternehmen vor, jahrelang nicht genug gegen diese Probleme unternommen zu haben. Dem Management sei der Ernst der Lage seit 2014 klar gewesen, trotzdem habe es seitdem viele weitere Fälle gegeben, die von Belästigungen bis hin zu Entführungen und Vergewaltigungen reichten.

AMS soll Asylberechtigte effektiver vermitteln

Wien - Das AMS soll künftig einen stärkeren Fokus auf die Vermittlung von Asylberechtigten legen. Eine von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Mittwoch an das AMS übermittelte Zielvorgabe sieht Schulungsmaßnahmen vor, um etwaige Qualifikationslücken zu füllen. Auch sollen potenzielle Arbeitgeber gefunden werden. Im Zentrum steht hier die Tourismusbranche, die momentan händeringend nach Personal sucht. Gegebenenfalls sollen Asylberechtigte auch überregional vermittelt werden.

