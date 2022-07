Anna Baar erhält den mit 30.000 Euro dotierten Staatspreis

Wien - Die Autorin Anna Baar erhält den mit 30.000 Euro dotierten Großen Österreichischen Staatspreis 2022. Dies gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag bekannt. Der Staatspreis wird jährlich auf Vorschlag des Kunstsenats vergeben und gilt als die höchste Kulturauszeichnung der Republik. Die 49-jährige Baar folgt damit der bildenden Künstlerin Martha Jungwirth nach, welche die Ehrung im Vorjahr erhalten hatte.

Italiens Regierung droht das Aus

Rom - Italien steuert auf eine Regierungskrise im Hochsommer zu. Die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung seilt sich von der Regierungskoalition ab, die das Kabinett von Premier Mario Draghi seit Februar 2021 unterstützt. Bei dem am Donnerstag geplanten Vertrauensvotum im Senat, in dem die Regierung Draghi über eine dünne Mehrheit verfügt, wollen die Fünf-Sterne-Senatoren nicht abstimmen und den Plenarsaal verlassen.

Schramböck zu Studien und Umfragen im U-Ausschuss

Wien - Mit der ehemaligen ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck geht der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag in die Sommerpause. Im Fokus des Interesses stehen dabei die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten in ihrer Zeit als Ressortchefin. Schramböck ist am Abschlusstag die einzige Auskunftsperson. Die ÖVP sprach im Vorfeld abermals von Steuergeldverschwendung - auch zum Unmut des grünen Koalitionspartners.

Hitzewelle nimmt Südeuropa in die Zange - Viele Waldbrände

Rom/Athen/Paris - Die Hitzewelle und anhaltende Dürre in den südeuropäischen Urlaubsländern führt zu immer mehr Bränden in ausgetrockneten Wäldern. Das Problem verschärft sich zusehends, da in Italien und Frankreich in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet werden. Auf Sizilien und Sardinien gilt am Donnerstag noch immer weitgehend eine erhöhte Waldbrand-Warnstufe. Der Waldbrand auf der griechischen Insel Samos konnte indes noch nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Oö. Impfpass- und Covid-Test-Fälschergruppe aufgeflogen

Steyr - Vier Frauen sollen in Oberösterreich im großen Stil Impfpässe und Impfkarten gefälscht und falsche Corona-Testzertifikate hergestellt haben. Bei Hausdurchsuchungen wurden rund 2.000 Klebeetiketten für die Covid-19 Impfung, zehn gefälschte Impfkarten, 37 Fake-Impfpässe, Fälschungsutensilien und darüber hinaus auch mehr als ein halbes Kilo Cannabiskraut beschlagnahmt. 50 Abnehmerinnen und Abnehmer falscher Impf- oder Testnachweise wurden ausgeforscht, berichtete die Polizei.

Raketen auf Industriegebiet von Kramatorsk im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen greifen auch die Stadt Kramatorsk im Donbass im Osten der Ukraine an. Raketen seien im Industriegebiet der Stadt eingeschlagen, schrieb Bürgermeister Olexandr Hontscharenko am Donnerstag auf Facebook. In einigen Teilen der Stadt sei der Strom ausgefallen. Kramatorsk liegt in der Region Donzek, die zusammen mit der Region Luhansk den von Industrie geprägten Donbass bildet.

Ex-ÖVP-Generalsekretär Sixtus Lanner verstorben

Innsbruck/Wildschönau - Der frühere, langjährige ÖVP-Generalsekretär Sixtus Lanner ist am Mittwoch 88-jährig verstorben. Die Tiroler ÖVP bestätigte der APA am Donnerstag einen Bericht des ORF Tirol. Der "Bauernbua" aus der Wildschönau im Tiroler Unterland war einer der längstdienenden ÖVP-"Generäle" (zwischen 1976 und 1982), saß 25 Jahre lang - von 1971 bis 1996 - für die Volkspartei im Nationalrat und galt stets als einer der prononciertesten Vertreter der Bauern sowie des Ländlichen Raumes.

