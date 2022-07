EU-Prognose sieht für Österreich mehr Inflation als zuletzt

Wien - Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wirkt sich weiterhin negativ auf die EU-Wirtschaft und damit auch Österreich aus. Die EU-Kommission hat ihre Wirtschaftsaussichten im Vergleich zur Frühjahrsprognose nach unten revidiert und sieht in den Ländern der EU und auch in Österreich weniger Wachstum und eine höhere Inflation als noch im Mai. Die Teuerung dürfte demnach hierzulande 2022 bei durchschnittlich 7,4 Prozent liegen und sich 2023 nur auf 4,4 Prozent abschwächen.

Italiens Regierung droht das Aus

Rom - Italien steuert auf eine Regierungskrise im Hochsommer zu. Die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung seilt sich von der Regierungskoalition ab, die das Kabinett von Premier Mario Draghi seit Februar 2021 unterstützt. Bei dem am Donnerstag geplanten Vertrauensvotum im Senat, in dem die Regierung Draghi über eine dünne Mehrheit verfügt, wollen die Fünf-Sterne-Senatoren nicht abstimmen und den Plenarsaal verlassen.

Anna Baar erhält den mit 30.000 Euro dotierten Staatspreis

Wien - Die Autorin Anna Baar erhält den mit 30.000 Euro dotierten Großen Österreichischen Staatspreis 2022. Dies gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag bekannt. Der Staatspreis wird jährlich auf Vorschlag des Kunstsenats vergeben und gilt als die höchste Kulturauszeichnung der Republik. Die 49-jährige Baar folgt damit der bildenden Künstlerin Martha Jungwirth nach, welche die Ehrung im Vorjahr erhalten hatte.

EuGH: Thermofenster bei Kfz-Abschalteinrichtungen unzulässig

Wien/Luxemburg/Wolfsburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Abschalteinrichtungen, die den Ausstoß von Schadstoffen nur bei einer bestimmten Außentemperatur reduzieren, für unzulässig erklärt. Eine Auflösung des Kaufvertrags für ein Fahrzeug, das mit einem sogenannten Thermofenster ausgestattet ist, sei nicht ausgeschlossen, urteilte das Gericht. Allerdings sei eine Zulässigkeit möglich, wenn die Einrichtung notwendig wäre, um einen Schaden am Motor und damit ein Unfallrisiko zu vermeiden.

Schramböck zu Studien und Umfragen im U-Ausschuss

Wien - Mit der ehemaligen ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck geht der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag in die Sommerpause. Im Fokus des Interesses stehen dabei die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten in ihrer Zeit als Ressortchefin. Schramböck ist am Abschlusstag die einzige Auskunftsperson. Die ÖVP sprach im Vorfeld abermals von Steuergeldverschwendung - auch zum Unmut des grünen Koalitionspartners.

Tote Frau in Tirol: Angeklagter bestritt Tötungsabsicht

Innsbruck - Am Donnerstag hat am Innsbrucker Landesgericht ein Mordprozess gegen einen 35-Jährigen begonnen. Der Mann muss sich vor dem Geschworenengericht wegen des Verdachts des Mordes an seiner Lebensgefährtin verantworten. Er soll der 28-Jährigen am 23. November vergangenen Jahres im Zuge eines heftigen Streits in einer Wohnung unzählige, massive Faustschläge und Tritte versetzt haben. Die Frau starb tags darauf in der Klinik. Der Angeklagte bestritt im Prozess eine Tötungsabsicht.

Hitzewelle nimmt Südeuropa in die Zange - Viele Waldbrände

Rom/Athen/Paris - Die Hitzewelle und anhaltende Dürre in den südeuropäischen Urlaubsländern führt zu immer mehr Bränden in ausgetrockneten Wäldern. Das Problem verschärft sich zusehends, da in Italien und Frankreich in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet werden. Auf Sizilien und Sardinien gilt am Donnerstag noch immer weitgehend eine erhöhte Waldbrand-Warnstufe. Der Waldbrand auf der griechischen Insel Samos konnte indes noch nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Oö. Impfpass- und Covid-Test-Fälschergruppe aufgeflogen

Steyr - Vier Frauen sollen in Oberösterreich im großen Stil Impfpässe und Impfkarten gefälscht und falsche Corona-Testzertifikate hergestellt haben. Bei Hausdurchsuchungen wurden rund 2.000 Klebeetiketten für die Covid-19 Impfung, zehn gefälschte Impfkarten, 37 Fake-Impfpässe, Fälschungsutensilien und darüber hinaus auch mehr als ein halbes Kilo Cannabiskraut beschlagnahmt. 50 Abnehmerinnen und Abnehmer falscher Impf- oder Testnachweise wurden ausgeforscht, berichtete die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red