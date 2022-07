Wiens Kindergärten brauchen künftig ein Kinderschutzkonzept

Wien - Wien wird nach den jüngsten Fällen von Missbrauchsverdacht Maßnahmen in die Wege leiten. Kinderschutz soll gesetzlich verankert werden - mit Folgen für die elementarpädagogischen Einrichtungen. Vorgesehen ist unter anderem, dass Kindergärten künftig ein Schutzkonzept erstellen und Kinderschutzbeauftragte einsetzen müssen, wie Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) der APA mitteilte. In der MA 11 wird eine Kompetenzstelle geschaffen.

EU-Prognose sieht für Österreich mehr Inflation als zuletzt

Wien - Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wirkt sich weiterhin negativ auf die EU-Wirtschaft und damit auch Österreich aus. Die EU-Kommission hat ihre Wirtschaftsaussichten im Vergleich zur Frühjahrsprognose nach unten revidiert und sieht in den Ländern der EU und auch in Österreich weniger Wachstum und eine höhere Inflation als noch im Mai. Die Teuerung dürfte demnach hierzulande 2022 bei durchschnittlich 7,4 Prozent liegen und sich 2023 nur auf 4,4 Prozent abschwächen.

Weiterer Rückgang bei Anzeigen wegen Suchtmitteln im Vorjahr

Wien - Die Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz (SMG) sind 2021 auch im zweiten Jahr der Covid-Pandemie zurückgegangen. 34.837 Fälle waren 13,6 Prozent weniger als im Jahr davor. 2021 wurden rund 2,1 Tonnen Cannabisprodukte, 81 Kilogramm Kokain, 72 Kilo Heroin, 83 Kilo Amphetamin und 10,5 Kilo Methamphetamin sowie 181 Kilo Khat und rund 53.000 Stück Ecstasy sichergestellt. Das geht aus dem am Donnerstag von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) präsentierten Suchtmittelbericht hervor.

Biden und Lapid wollen atomwaffenfreien Iran

Jerusalem - Präsident Joe Biden hat das "unerschütterliche Engagement" der USA für Israels Sicherheit bekräftigt. "Die Vereinigten Staaten betonen, dass ein wesentlicher Bestandteil dieses Versprechens die Verpflichtung ist, dem Iran niemals zu gestatten, Atomwaffen zu beschaffen", heißt es in einer Erklärung, die Biden und Israels Ministerpräsident Yair Lapid am Donnerstag in Jerusalem unterzeichneten. Die USA seien bereit, dafür "alle Elemente ihrer nationalen Macht einzusetzen".

Schramböck will bei Inseraten nicht involviert gewesen sein

Wien - Wortreich hat die ehemalige ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ihre Rolle bei der Vergabe von Inseraten und Studien verteidigt. Im Detail sei sie nicht involviert gewesen - das hätten ihr Kabinett bzw. die zuständigen Abteilungen abgewickelt. Grundsätzlich könne sie deren Arbeit aber nachvollziehen. Schramböck war die letzte Auskunftsperson vor der Sommerpause.

EuGH: Thermofenster bei Kfz-Abschalteinrichtungen unzulässig

Wien/Luxemburg/Wolfsburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Abschalteinrichtungen, die den Ausstoß von Schadstoffen nur bei einer bestimmten Außentemperatur reduzieren, für unzulässig erklärt. Schadenersatzansprüche für Fahrzeuge, die mit einem sogenannten Thermofenster ausgestattet sind, seien nicht ausgeschlossen, urteilte das Gericht. Zulässig könne das Thermofenster allerdings sein, wenn die Einrichtung notwendig wäre, um einen Schaden am Motor und damit ein Unfallrisiko zu vermeiden.

Zwölf Tote nach Raketenangriffauf Winnyzja in Westukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Raketenangriff sind im Zentrum der westukrainischen Großstadt Winnyzja laut Behördenangaben mindestens zwölf Menschen, darunter ein Kind, getötet worden. Ein Verwaltungsgebäude und Wohngebäude seien getroffen worden, teilt Polizeichef Ihor Klimenko mit. Drei russische Raketen sind nach Angaben des Rettungsdienstes auf das Zentrum der Stadt niedergegangen.

12.512 Corona-Neuinfektionen österreichweit gemeldet

Wien - 12.512 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind seit Mittwoch in Österreich gemeldet worden. Am Vortag waren es 15.149 gewesen, der Sieben-Tage-Schnitt stieg jedoch leicht auf 10.725 Fälle pro Tag. Mit Stand Donnerstag, 9.30 Uhr, befanden sich weiters 1.166 infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung (Mittwoch: 1.151), davon 71 (66) auf Intensivstationen. Sieben weitere Covid-Tote wurden registriert, innerhalb der vergangenen Woche waren es 91 Todesopfer.

