Schramböck will bei Inseraten nicht involviert gewesen sein

Wien - Wortreich hat die ehemalige ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ihre Rolle bei der Vergabe von Inseraten und Studien verteidigt. Im Detail sei sie nicht involviert gewesen - das hätten ihr Kabinett bzw. die zuständigen Abteilungen abgewickelt. Grundsätzlich könne sie deren Arbeit aber nachvollziehen. Schramböck war die letzte Auskunftsperson vor der Sommerpause.

Rom steuert auf Regierungskrise zu: Draghi bei Mattarella

Rom - Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat sich am Donnerstag in den Quirinalspalast begeben, um Staatspräsident Sergio Mattarella zu treffen und mit ihm über die politische Lage zu diskutieren. Die Regierungskoalition ging in die Brüche, nachdem die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung nicht an einer Vertrauensabstimmung im Senat teilgenommen hatte. Die Regierung setzte sich bei der Abstimmung am Donnerstagnachmittag mit 172 Ja-Stimmen und 39 Gegenstimmen durch.

Anklage im Fall getöteter 13-Jähriger in Wien eingebracht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen, die am 26. Juni 2021 auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden wurde, gegen drei Verdächtige Anklage erhoben. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Donnerstag mit. Sie müssen sich demnach wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger verantworten.

13 Jahre Haft für 35-Jährigen nach Tod der Freundin in Tirol

Innsbruck - Ein 35-Jähriger, der sich am Innsbrucker Landesgericht wegen Mordverdachts an seiner Lebensgefährtin verantworten hatte müssen, ist am Donnerstag schlussendlich wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Laut Anklage soll er die Frau im November 2021 derart massiv verletzt haben, dass sie am Folgetag verstarb. Auch der Sachverständige hatte "schwere körperliche Misshandlung" geortet. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Wiens Kindergärten brauchen künftig ein Kinderschutzkonzept

Wien - Wien wird nach den jüngsten Fällen von Missbrauchsverdacht Maßnahmen in die Wege leiten. Kinderschutz soll gesetzlich verankert werden - mit Folgen für die elementarpädagogischen Einrichtungen. Vorgesehen ist unter anderem, dass Kindergärten künftig ein Schutzkonzept erstellen und Kinderschutzbeauftragte einsetzen müssen, wie Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) der APA mitteilte. In der MA 11 wird eine Kompetenzstelle geschaffen.

20 Tote nach Raketenangriff auf Winnyzja in Zentralukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Den Haag - Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentral-ukrainische Stadt Winnyzja sind laut Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag mindestens 20 Zivilisten getötet und Dutzende verletzt worden. "Raketen trafen zwei Verwaltungsgebäude, Häuser wurden zerstört, ein medizinisches Zentrum wurde zerstört, Autos und Straßenbahnen standen in Flammen", sagte Selenskyj, zugeschaltet bei einer Konferenz über Kriegsverbrechen in Den Haag: "Das ist ein Akt des russischen Terrorismus".

OMV sicherte sich zusätzliche Gas-Pipeline-Kapazitäten

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die OMV hat weitere Pipeline-Kapazitäten für Erdgas: Für das kommende Gas-Jahr - 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 - habe man sich zusätzliche europäische Transportkapazitäten nach Österreich im Ausmaß von 40 TWh gesichert, teilte der Konzern mit. Das entspricht beinahe der Hälfte des österreichischen Jahresbedarfs und deckt die Lieferverpflichtungen der OMV in Österreich ab. Die eigenen Speicher sind zu fast 80 Prozent gefüllt.

Brüssel plant Schritte für Gaslieferstopp

Brüssel - Die EU-Kommission ermutigt die 27 EU-Mitgliedsstaaten, die Gasnachfrage durch ein Bündel von Maßnahmen zu reduzieren und damit die Gefahr eines Gasmangels im Winter deutlich zu senken. "Wenn wir jetzt handeln, könnten die Auswirkungen einer plötzlichen Versorgungsunterbrechung um ein Drittel reduziert werden", heißt es in dem ersten Entwurf für einen Gasnotfallplan. Die EU-Kommission will diesen am 20. Juli offiziell vorstellen.

