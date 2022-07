Schramböck will bei Inseraten nicht involviert gewesen sein

Wien - Wortreich hat die ehemalige ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ihre Rolle bei der Vergabe von Inseraten und Studien verteidigt. Im Detail sei sie nicht involviert gewesen - das hätten ihr Kabinett bzw. die zuständigen Abteilungen abgewickelt. Grundsätzlich könne sie deren Arbeit aber nachvollziehen. Schramböck war die letzte Auskunftsperson vor der Sommerpause.

Anklage im Fall getöteter 13-Jähriger in Wien eingebracht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen, die am 26. Juni 2021 auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden wurde, gegen drei Verdächtige Anklage erhoben. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Donnerstag mit. Sie müssen sich demnach wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger verantworten.

Rom steuert auf Regierungskrise zu: Draghi bei Mattarella

Rom - Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat sich am Donnerstag in den Quirinalspalast begeben, um Staatspräsident Sergio Mattarella zu treffen und mit ihm über die politische Lage zu diskutieren. Die Regierungskoalition ging in die Brüche, nachdem die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung nicht an einer Vertrauensabstimmung im Senat teilgenommen hatte. Die Regierung setzte sich bei der Abstimmung am Donnerstagnachmittag mit 172 Ja-Stimmen und 39 Gegenstimmen durch.

Rendi-Wagner möchte sich Koalitionspartner aussuchen

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner freut sich, dass die SPÖ bei Umfragen aktuell voran liegt - und hat im Sommergespräch von Puls 24 ihr Ziel für die nächste Wahl formuliert. Sie wolle so viel Vertrauen wie möglich erhalten, um in die Lage zu kommen, eine Regierung zu bilden: "Und dass wir uns einen Koalitionspartner aussuchen können." Eine Zusammenarbeit mit der ÖVP wollte sie nicht ausschließen. Dort sei personell aber alles offen, mutmaßte sie.

13 Jahre Haft für 35-Jährigen nach Tod der Freundin in Tirol

Innsbruck - Ein 35-Jähriger, der sich am Innsbrucker Landesgericht wegen Mordverdachts an seiner Lebensgefährtin verantworten hatte müssen, ist am Donnerstag schlussendlich wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Laut Anklage soll er die Frau im November 2021 derart massiv verletzt haben, dass sie am Folgetag verstarb. Auch der Sachverständige hatte "schwere körperliche Misshandlung" geortet. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Weitere Glutnester nach Brand auf Bundesheer-Gelände in NÖ

Ebenfurth - Die Löscharbeiten nach einem Feuer am Mittwoch auf einem Bundesheer-Gelände im Raum Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) sind am Donnerstag weiter im Gange gewesen. Auch mithilfe von vier Hubschraubern wurden Glutnester bekämpft, "Brand aus" konnte laut Militärkommando Niederösterreich nicht gegeben werden. Erneut an Ort und Stelle waren mehrere zivile Feuerwehren. Gestartet sind auch die Erhebungen zur Ursache.

Sri Lankas Präsident erklärte seinen Rücktritt per E-Mail

Colombo - Sri Lankas geflüchteter Präsident Gotabaya Rajapaksa hat mit einem Tag Verspätung ein Schreiben mit seinem Rücktritt gemailt. Offiziell verkündet werde dieser aber erst, wenn das Originalschreiben am Freitag auf dem Postweg eintreffe, sagte ein Sprecher des Büro von Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardena am Donnerstag in Colombo. Ursprünglich hatte der 73-Jährige angekündet, am Mittwoch offiziell zurückzutreten.

Brüssel plant Schritte für Gaslieferstopp

Brüssel - Die EU-Kommission ermutigt die 27 EU-Mitgliedsstaaten, die Gasnachfrage durch ein Bündel von Maßnahmen zu reduzieren und damit die Gefahr eines Gasmangels im Winter deutlich zu senken. "Wenn wir jetzt handeln, könnten die Auswirkungen einer plötzlichen Versorgungsunterbrechung um ein Drittel reduziert werden", heißt es in dem ersten Entwurf für einen Gasnotfallplan. Die EU-Kommission will diesen am 20. Juli offiziell vorstellen.

Wiener Börse mit klaren Abschlägen

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag deutliche Verluste verbucht. Der ATX fiel um 1,40 Prozent auf 2.814 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen präsentierten sich mit klar negativen Vorzeichen. Im Verlauf verstärkten die überraschend schwach ausgefallenen Quartalsberichte der US-Finanzhäuser Morgan Stanley und JPMorgan die negative Stimmung an den Finanzmärkten. Zudem stiegen die US-Erzeugerpreise für Juni deutlicher an als Volkswirte im Vorfeld erwartet hatten.

