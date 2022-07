Italiens Premier Draghi kündigt Rücktritt an

Rom - Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi wird nach Angaben seiner Regierung zurücktreten. Die Koalition der "Nationalen Einheit" existiere nicht mehr, sagte Draghi am Donnerstag. Der Premier zog damit die Konsequenzen aus dem Verhalten der linkspopulistischen Fünf Sterne-Bewegung, die sich am Donnerstag nicht an einer Vertrauensabstimmung über ein Paket mit Stützungsmaßnahmen beteiligt hatte.

Anklage im Fall getöteter 13-Jähriger in Wien eingebracht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen, die am 26. Juni 2021 auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden wurde, gegen drei Verdächtige Anklage erhoben. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Donnerstag mit. Sie müssen sich demnach wegen des Verdachts der Vergewaltigung mit Todesfolge und des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger verantworten.

Schramböck will bei Inseraten nicht involviert gewesen sein

Wien - Wortreich hat die ehemalige ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ihre Rolle bei der Vergabe von Inseraten und Studien verteidigt. Im Detail sei sie nicht involviert gewesen - das hätten ihr Kabinett bzw. die zuständigen Abteilungen abgewickelt. Grundsätzlich könne sie deren Arbeit aber nachvollziehen. Schramböck war die letzte Auskunftsperson vor der Sommerpause.

Rendi-Wagner möchte sich Koalitionspartner aussuchen

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner freut sich, dass die SPÖ bei Umfragen aktuell voran liegt - und hat im Sommergespräch von Puls 24 ihr Ziel für die nächste Wahl formuliert. Sie wolle so viel Vertrauen wie möglich erhalten, um in die Lage zu kommen, eine Regierung zu bilden: "Und dass wir uns einen Koalitionspartner aussuchen können." Eine Zusammenarbeit mit der ÖVP wollte sie nicht ausschließen. Dort sei personell aber alles offen, mutmaßte sie.

13 Jahre Haft für 35-Jährigen nach Tod der Freundin in Tirol

Innsbruck - Ein 35-Jähriger, der sich am Innsbrucker Landesgericht wegen Mordverdachts an seiner Lebensgefährtin verantworten hatte müssen, ist am Donnerstag schlussendlich wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Laut Anklage soll er die Frau im November 2021 derart massiv verletzt haben, dass sie am Folgetag verstarb. Auch der Sachverständige hatte "schwere körperliche Misshandlung" geortet. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Weitere Glutnester nach Brand auf Bundesheer-Gelände in NÖ

Ebenfurth - Die Löscharbeiten nach einem Feuer am Mittwoch auf einem Bundesheer-Gelände im Raum Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) sind am Donnerstag weiter im Gange gewesen. Auch mithilfe von vier Hubschraubern wurden Glutnester bekämpft, "Brand aus" konnte laut Militärkommando Niederösterreich nicht gegeben werden. Erneut an Ort und Stelle waren mehrere zivile Feuerwehren. Gestartet sind auch die Erhebungen zur Ursache.

20 Tote nach Raketenangriff auf Winnyzja in Zentralukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Den Haag - Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentral-ukrainische Stadt Winnyzja sind laut Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag mindestens 20 Zivilisten getötet und Dutzende verletzt worden. "Raketen trafen zwei Verwaltungsgebäude, Häuser wurden zerstört, ein medizinisches Zentrum wurde zerstört, Autos und Straßenbahnen standen in Flammen", sagte Selenskyj, zugeschaltet bei einer Konferenz über Kriegsverbrechen in Den Haag: "Das ist ein Akt des russischen Terrorismus".

OMV sicherte sich zusätzliche Gas-Pipeline-Kapazitäten

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die OMV hat weitere Pipeline-Kapazitäten für Erdgas: Für das kommende Gas-Jahr - 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 - habe man sich zusätzliche europäische Transportkapazitäten nach Österreich im Ausmaß von 40 TWh gesichert, teilte der Konzern mit. Das entspricht beinahe der Hälfte des österreichischen Jahresbedarfs und deckt die Lieferverpflichtungen der OMV in Österreich ab. Die eigenen Speicher sind zu fast 80 Prozent gefüllt.

