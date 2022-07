Italiens Präsident lehnt Draghis Rücktritt ab

Rom - Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi abgelehnt. Mattarella forderte Draghi auf, dem Parlament Bericht zu erstatten und die Lage zu bewerten, hieß es in einer Mitteilung seines Amtssitzes am Donnerstag. Zuvor hatte der italienische Ministerpräsident Mario Draghi nach Angaben seiner Regierung angekündigt, zurückzutreten.

Anklage im Fall getöteter 13-Jähriger in Wien eingebracht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen, die am 26. Juni 2021 auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden wurde, gegen drei Verdächtige Anklage erhoben. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Donnerstag mit. Sie müssen sich demnach wegen des Verdachts der Vergewaltigung mit Todesfolge und des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger verantworten.

Biden trifft Abbas - Weiterreise nach Saudi Arabien

Jerusalem/Washington - US-Präsident Joe Biden will sich am dritten Tag seiner Nahostreise mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas treffen. Zuvor steht am Freitag ein Besuch eines Krankenhauses in Ostjerusalem auf dem Programm. Um 11.30 Uhr ist eine Pressekonferenz in Bethlehem angesetzt. Anschließend geht es für Biden weiter nach Saudi-Arabien. In Jeddah will er mit der Führung des Königreichs zusammenkommen und an einem Gipfel des Golf-Kooperationsrats teilnehmen.

Weitere Glutnester nach Brand auf Bundesheer-Gelände in NÖ

Ebenfurth - Die Löscharbeiten nach einem Feuer am Mittwoch auf einem Bundesheer-Gelände im Raum Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) sind am Donnerstag weiter im Gange gewesen. Auch mithilfe von vier Hubschraubern wurden Glutnester bekämpft, "Brand aus" konnte laut Militärkommando Niederösterreich nicht gegeben werden. An Ort und Stelle waren 30 Feuerwehren, berichtete das Bezirkskommando Wiener Neustadt. Gestartet sind auch die Erhebungen zur Ursache.

OMV sicherte sich zusätzliche Gas-Pipeline-Kapazitäten

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die OMV hat weitere Pipeline-Kapazitäten für Erdgas: Für das kommende Gas-Jahr - 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 - habe man sich zusätzliche europäische Transportkapazitäten nach Österreich im Ausmaß von 40 TWh gesichert, teilte der Konzern mit. Das entspricht beinahe der Hälfte des österreichischen Jahresbedarfs und deckt die Lieferverpflichtungen der OMV in Österreich ab. Die eigenen Speicher sind zu fast 80 Prozent gefüllt.

Hitzewelle nimmt Südeuropa in die Zange - Viele Waldbrände

Rom/Athen/Paris - In den südeuropäischen Urlaubsländern brechen in ausgetrockneten Gegenden immer mehr Brände aus. Das Problem verschärft sich zusehends, gleichzeitig werden in Italien und Frankreich in den kommenden Tagen um die 40 Grad erwartet. In Spanien gilt noch bis diesen Freitag in 16 der 17 Autonomen Gemeinschaften Hitzealarm. In den Regionen Extremadura im Westen und Andalusien im Süden kletterten die Temperaturen auf bis zu 45 Grad.

Rendi-Wagner möchte sich Koalitionspartner aussuchen

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner freut sich, dass die SPÖ bei Umfragen aktuell voran liegt - und hat im Sommergespräch von Puls 24 ihr Ziel für die nächste Wahl formuliert. Sie wolle so viel Vertrauen wie möglich erhalten, um in die Lage zu kommen, eine Regierung zu bilden: "Und dass wir uns einen Koalitionspartner aussuchen können." Eine Zusammenarbeit mit der ÖVP wollte sie nicht ausschließen. Dort sei personell aber alles offen, mutmaßte sie.

U-Ausschuss-Herbst mit Kurz, Marsalek, Braun und Benko

Wien/Innsbruck - Nach der Sommerpause sollen unter anderem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die beiden ehemaligen Wirecard-Vorstände Markus Braun und Jan Marsalek, Investor Rene Benko und Außenminister Alexander Schallenberg im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss aussagen. Diese Ladungsverlangen der Oppositionsparteien sind bereits wirksam geworden, hieß es in einer Aussendung. Die erste Sitzung nach der Sommerpause ist für 6. September geplant, bis 7. Dezember folgen 18 weitere.

