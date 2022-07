Italiens Präsident lehnt Draghis Rücktritt ab

Rom - In Italien suchen die Parteien nach einem Ausweg aus der Regierungskrise. Staatspräsident Sergio Mattarella lehnte am Donnerstagabend ein Rücktrittsgesuch von Regierungschefs Mario Draghi ab. Der 74-Jährige steht nun vor einer Vertrauensfrage im Parlament. Dort soll geklärt werden, ob Draghis Vielparteienregierung nach einem Eklat um die Fünf-Sterne-Bewegung noch eine solide Mehrheit hat. Aus der Regierung gab es sowohl Stimmen für eine Fortsetzung als auch für Neuwahlen.

Anklage im Fall getöteter 13-Jähriger in Wien eingebracht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen, die am 26. Juni 2021 auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden wurde, gegen drei Verdächtige Anklage erhoben. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Donnerstag mit. Sie müssen sich demnach wegen des Verdachts der Vergewaltigung mit Todesfolge und des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger verantworten.

Pensionskassen zum Halbjahr mit negativer Performance

Wien - Die negativen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Finanzmärkte schlagen sich auch bei den heimischen Pensionskassen nieder. Die Performance war laut Fachverband der Pensionskassen zum ersten Halbjahr im Vergleich zum Jahresende durchschnittlich mit minus 8,85 Prozent negativ. Fachverbandsobmann Andreas Zakostelsky verweist auf die langfristig positiven Erträge und die Reserven, mit denen Schwankungen abgefedert werden können.

Biden trifft Abbas - Weiterreise nach Saudi Arabien

Jerusalem/Washington - US-Präsident Joe Biden will sich am dritten Tag seiner Nahostreise mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas treffen. Zuvor steht am Freitag ein Besuch eines Krankenhauses in Ostjerusalem auf dem Programm. Um 11.30 Uhr ist eine Pressekonferenz in Bethlehem angesetzt. Anschließend geht es für Biden weiter nach Saudi-Arabien. In Jeddah will er mit der Führung des Königreichs zusammenkommen und an einem Gipfel des Golf-Kooperationsrats teilnehmen.

Energieversorger unterschiedlich weit beim Gas-Einspeichern

Wien - Die großen Landesenergieversorger in Österreich sind unterschiedlich weit beim Einspeichern von Erdgas für den Winter. Während etwa die Wien Energie und die Salzburg AG nach eigenen Angaben bereits deutlich mehr als die Hälfte des Bedarfs eingespeichert haben, sieht es bei anderen Gasunternehmen anders aus, wie ein Rundruf der APA ergeben hat. Vielfach bestehen Lieferverträge, um die Speicher bis zum Beginn der Heizsaison zu füllen.

Mann in Oberbayern erschossen - Festnahme in Oberösterreich

Linz/Burghausen - Im Fall eines im oberbayerischen Burghausen erschossenen Mannes ist in Oberösterreich ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Polizei Oberbayern Süd am Freitagmorgen via Twitter mit. Bei einer Auseinandersetzung in einem Gewerbegebiet der Stadt nahe der österreichischen Grenze war der 32-Jährige am Donnerstagabend erschossen worden. Der bewaffnete Täter floh anschließend mit einem Auto.

Rendi-Wagner möchte sich Koalitionspartner aussuchen

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner freut sich, dass die SPÖ bei Umfragen aktuell voran liegt - und hat im Sommergespräch von Puls 24 ihr Ziel für die nächste Wahl formuliert. Sie wolle so viel Vertrauen wie möglich erhalten, um in die Lage zu kommen, eine Regierung zu bilden: "Und dass wir uns einen Koalitionspartner aussuchen können." Eine Zusammenarbeit mit der ÖVP wollte sie nicht ausschließen. Dort sei personell aber alles offen, mutmaßte sie.

Hitzewelle nimmt Südeuropa in die Zange - Viele Waldbrände

Rom/Athen/Paris - In den südeuropäischen Urlaubsländern brechen in ausgetrockneten Gegenden immer mehr Brände aus. Das Problem verschärft sich zusehends, gleichzeitig werden in Italien und Frankreich in den kommenden Tagen um die 40 Grad erwartet. In Spanien gilt noch bis diesen Freitag in 16 der 17 Autonomen Gemeinschaften Hitzealarm. In den Regionen Extremadura im Westen und Andalusien im Süden kletterten die Temperaturen auf bis zu 45 Grad.

