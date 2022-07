Italiens Präsident lehnt Draghis Rücktritt ab

Rom - In Italien suchen die Parteien nach einem Ausweg aus der Regierungskrise. Staatspräsident Sergio Mattarella lehnte am Donnerstagabend ein Rücktrittsgesuch von Regierungschefs Mario Draghi ab. Der 74-Jährige steht nun vor einer Vertrauensfrage im Parlament. Dort soll geklärt werden, ob Draghis Vielparteienregierung nach einem Eklat um die Fünf-Sterne-Bewegung noch eine solide Mehrheit hat. Aus der Regierung gab es sowohl Stimmen für eine Fortsetzung als auch für Neuwahlen.

Valorisierung von Sozialleistungen: Begutachtung startet

Wien - Die jährliche Anhebung von Sozialleistungen, die bisher noch nicht valorisiert wurden, kommt ab 1. Jänner 2023. Die nötigen Gesetzesänderungen sind am Freitag in Begutachtung gegangen, wie Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) in einer Pressekonferenz mitteilte. Künftig werden Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag, Kinderbetreuungsgeld, Studienbeihilfe oder Krankengeld jährlich an die Teuerung angepasst. Nachgeschärft wird auch bei der Unterstützung zum kommenden Schulstart.

Mann in Burghausen erschossen: Verdächtiger in OÖ geschnappt

Linz/Burghausen - Nach einem tödlichen Schussattentat auf einen 32-Jährigen Donnerstagabend im bayrischen Burghausen nahe der Grenze zu Österreich ist in der Nacht ein Verdächtiger in Oberösterreich festgenommen worden. Das teilte die Polizei Oberbayern Süd Freitagfrüh via Twitter mit. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst wenig bekannt. Die Behörden hielten sich aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt.

Russische Truppen formieren sich im Donbass für Angriff neu

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte stellen sich im Osten der Ukraine neu auf, um ihre Offensive im Donbass fortzusetzen. "Im Gebiet Kramatorsk hat der Feind eine Umgruppierung durchgeführt, um seine Angriffe auf Siwersk zu erneuern", teilte der ukrainische Generalstab am Freitag mit. Dabei sei auch Kramatorsk von der Artillerie beschossen worden. Die Großstadt ist Teil eines Ballungsraums mit etwa 500.000 Einwohnern, den Kiew zur wichtigsten Festung im Donbass ausgebaut hat.

Zweijähriger nach Fenstersturz in Linz auf Intensivstation

Linz - Ein zweijähriger Bub ist am Donnerstagabend in Linz aus einem Fenster im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt und schwer verletzt worden. Das Kind wurde in das Kepler Uniklinikum eingeliefert, berichtete die Polizei am Freitag. Nach Angaben des Uniklinikums wird der Bub auf der Kinderintensivstation behandelt, es besteht aber "keine akute Lebensgefahr".

Hitze und Trockenheit plagen Südeuropa - Hohe Brandgefahr

Madrid/Athen/Rom - Ein Ende der Hitze und Trockenheit in Südeuropa ist weiterhin nicht in Sicht. Feuerwehren und Sicherheitskräfte müssen sich darauf einstellen, auch gegen Ende der Woche etliche Brände zu bekämpfen. In Spanien und Südfrankreich soll die Gluthitze-Periode laut Meteorologen frühestens am Dienstag zu Ende gehen. Noch immer gilt in 16 der 17 Autonomen Gemeinschaften Spaniens Hitzealarm.

Außenhandel legte 2021 kräftig zu

Wien - Im Vorjahr gab es kräftige Zuwächse beim Außenhandel im Vergleich zum ersten Coronajahr 2020. Die Steigerungsrate beim Import lag 2021 bei 23,2 Prozent, beim Export betrug sie 16,1 Prozent. Die größte relative Zunahme betraf Vorarlberg, gefolgt von Niederösterreich und Kärnten. Oberösterreich erwirtschaftete eine deutlich positive Außenhandelsbilanz, Wien hatte dagegen das größte Passivum.

Rechnungshof kritisiert hohe Ausgaben für Tourismus

Wien - Der Rechnungshof kritisiert das Corona-Testprogramm "Sichere Gastfreundschaft" des Tourismusministeriums. Für das 140 Mio. Euro schwere Testprogramm hätte es eine Auftragsvergabe geben sollen statt einer Förderung. Außerdem ist für die Prüfer die Aufstockung des Budgets der Österreich Werbung um 40 Mio. Euro nicht nachvollziehbar. Im Gesundheitsministerium bemängelt der RH "mangelhaft dokumentierte und durchgeführte" Vergaben von Beratungsleistungen um 2 Mio. Euro.

