Biden bei Sitzung vom Golf-Kooperationsrat in Saudi-Arabien

Jeddah/Saint Paul (Minnesota) - Am letzten Tag seiner Nahostreise will US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabiens Küstenstadt Jeddah an einer Sitzung des Golf-Kooperationsrats teilnehmen. Bei dem Treffen am Samstag im erweiterten Format mit Ägypten, Jordanien und dem Irak dürfte es unter anderem um die Bedrohung durch den Iran gehen. Die Führung in Teheran hat ihren Einfluss in der Region in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut und zuletzt auch das Atomprogramm vorangetrieben.

Ukraine: Russland aktiviert Kampfhandlungen im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach ukrainischen Angaben haben die russischen Streitkräfte nach einer Umgruppierung ihrer Kräfte die Angriffe im Osten des Landes wieder verstärkt. Die Ukraine habe in den vergangenen 24 Stunden russische Sturmversuche in Richtung Bachmut und vor Donezk abgewehrt, teilte der Generalstab in Kiew am Samstag mit. "Nach einer Umgruppierung hat der Feind den Angriff auf das Wärmekraftwerk Wuhlehirsk wieder aufgenommen, die Kampfhandlungen halten an", heißt es.

Konzert der Rolling Stones in Wien ein Triumphzug

Wien - The Rolling Stones haben am Freitag in Wien mit ihrem vielleicht bisher besten Konzert in dieser Stadt ganz dick unterstrichen, dass sie nach 60 Bühnenjahren immer noch die Größten sind. Vor mehr als 50.000 enthusiastischen Fans - kolportiert wurden sogar 56.000 - präsentierten sich Mick Jagger und Co. als perfekt eingespielte, energiegeladene Band, die ihrem Status als Rocklegende gerecht wurde. Es war ein zweistündiger Triumphzug bis zum letzten Ton von "Satisfaction".

Neue Schulformen für Pflegeberufe ab 2023/24

Wien - Die derzeit laufenden Schulversuche zur Pflegeausbildung sollen ab 2023/24 ins Regelschulwesen überführt werden. Das sieht eine Schulrechtsnovelle vor, die am Freitag in Begutachtung gegangen ist. "Höhere Lehranstalten für Pflege und Sozialbetreuung" sind als fünfjährige berufsbildende höhere Schulen (BHS) konzipiert, die zur Matura führen. Dreijährige Fachschulen für Sozialberufe mit Pflegevorbereitung bieten bereits Lehrinhalte der Pflegeassistenzausbildung.

Ivana Trump starb laut Gerichtsmedizin nach Unfall

Washington - Ivana Trump, die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, ist nach Angaben der Gerichtsmedizin infolge eines Unfalls gestorben. Sie habe durch einen stumpfen Aufprall Verletzungen am Oberkörper erlitten, teilte das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners in New York der Deutschen Presse-Agentur am Freitag (Ortszeit) mit. Weiter wollte sich das Büro zunächst nicht zu den Ermittlungen äußern.

"Drogenboss der Drogenbosse" in Mexiko festgenommen

Mexiko-Stadt - Rafael Caro Quintero, der von den USA meistgesuchte mexikanische Drogenboss, ist in Mexiko festgenommen worden. Dies bestätigte die Marine am Freitag (Ortszeit). Er solle nun an die USA ausgeliefert werden. Der Mitgründer des ehemaligen Guadalajara-Kartells, des ersten großen Drogen-Kartells in Mexiko, war seit 2013 auf der Flucht. Zuletzt soll er das kleinere Caborca-Kartell angeführt haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red