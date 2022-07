Biden beendete Nahostreise: "Bleiben engagierter Partner"

Jeddah/Saint Paul (Minnesota) - Joe Biden hat seine erste Nahostreise als US-Präsident beendet. Der 79-Jährige bestieg am Samstag am Flughafen der saudischen Stadt Jeddah die Präsidentenmaschine Air Force One. Nach einem Tankstopp in Großbritannien sollte das Flugzeug Biden zurück nach Washington bringen. Biden war am Mittwoch in Israel eingetroffen, besuchte auch die Palästinensergebiete und reiste dann weiter nach Saudi-Arabien.

Russland befiehlt Ausweitung der Angriffe in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ostukraine zeichnet sich eine Verstärkung der russischen Angriffe ab. Darauf deuteten am Samstag sowohl Äußerungen von Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hin als auch Angaben von ukrainischer Seite und unabhängiger Militärexperten. Moskau bestätigte unterdessen einen russischen Raketenangriff auf die ukrainische Millionenstadt Dnipro in der Nacht auf Samstag, bei dem laut der ukrainischen Behörden 3 Menschen getötet und 15 verletzt wurden.

Medienkunstpionier Herbert W. Franke 95-jährig gestorben

Wien - Der österreichische Science-Fiction-Autor, Medienkünstler, Höhlenforscher, Mitbegründer der Linzer Ars Electronica und Physiker Herbert W. Franke ist am Samstag im Alter von 95 Jahren in der Nähe von München verstorben, wie seine Familie der APA mitteilte. Zu seinem 95. Geburtstags am 14. Mai widmete ihm die OÖ Landes-Kultur GmbH noch eine Ausstellung im Francisco Carolinum in Linz.

EU-Kompromiss: Nordmazedoniens Parlament zu Annahme bereit

Skopje/Sofia - Nordmazedoniens Parlament hat am Samstag im Streit mit dem Nachbarland Bulgarien einem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Kompromissvorschlag für EU-Beitrittsgespräche zugestimmt. Dies nährt Hoffungen der EU-Kommission auf einen Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien sowie mit Albanien, den Bulgarien bisher durch ein Veto blockiert. Ob Sofia dem Kompromiss zustimmt, war zunächst unklar, zumal es dort aktuell eine Regierungskrise gibt.

Italien: Unterschriftensammlung für Draghis Verbleib

Rom - In Italien mehren sich die Bemühungen um einen Amtsverbleib von Premier Mario Draghi. Die in Rom mitregierende Kleinpartei Italia Viva startete eine Unterschriftensammlung, mit der Draghi zum Verbleib aufgefordert werden soll. Die Partei um Ex-Premier Matteo Renzi hofft, bis Mittwoch 100.000 Unterschriften zu sammeln. Derzeit seien es bereits über 30.000. Auch die in Rom mitregierenden Sozialdemokraten hoffen auf Draghis Amtsverbleib.

IWF will globale Wachstumsprognose erneut senken

Bali - Der Internationale Währungsfonds (IWF) will die globale Wachstumsprognose erneut senken. Die neue Prognose soll Ende Juli vorgestellt werden und ein langsameres Wachstum für die Jahre 2022 und 2023 prognostizieren. "Ich wünschte, die Aussichten für die Weltwirtschaft wären so rosig wie der Himmel auf Bali, aber leider ist das nicht der Fall", sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Samstag bei einem Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) auf Bali.

UNO: Mehr als 230 Tote und Verletzte in fünf Tagen in Haiti

New York/Port-au-Prince - In einem dicht besiedelten Armenviertel in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind nach UNO-Angaben innerhalb von fünf Tagen mehr als 230 Menschen getötet oder verletzt worden. Die Menschen seien zwischen dem 8. und 12. Juli der grassierenden Bandenkriminalität im Viertel Cit� Soleil zum Opfer gefallen, teilte das UNO-Hochkommissariat am Samstag in Genf mit.

Hunderte Hitzetote seit vergangenem Sonntag in Spanien

Madrid - Seit vergangenem Sonntag hat die Hitzewelle in Spanien mit Temperaturen weit über 40 Grad mindestens 360 Menschen das Leben gekostet. Das berichtete die Zeitung "La Vanguardia" am Samstag unter Berufung auf das staatliche Gesundheitsinstitut Carlos III. in Madrid. Die Zahl der an den Folgen der Hitze gestorbenen Menschen habe sich von Tag zu Tag erhöht, hieß es.

