Ukraine - Russische Angriffe auf Slowjansk abgewehrt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Donezk - Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Region Slowjansk im östlichen Gebiet Donezk nach eigenen Angaben erfolgreich Angriffe von russischer Seite abgewehrt. Es habe massiven Artilleriebeschuss auf militärische und auf zivile Infrastruktur in verschiedenen Ortschaften gegeben, teilte der Generalstab am Sonntag in Kiew mit. Der Feind habe aber keinen Erfolg gehabt. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Rosenkranz würde in drastischen Fällen Regierung entlassen

Wien - Der freiheitliche Kandidat für die Hofburg, Walter Rosenkranz, will vor allem mit zwei Themen im Wahlkampf um die Hofburg punkten: Die Coronamaßnahmen und der Umgang mit der österreichischen Neutralität im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Eine unbeliebte Regierung würde er zwar nicht sofort entlassen und vorher das Gespräch suchen, sagte er im APA-Interview. Sollte es zu "drastischen Verschiebungen" kommen, müssten die Karten aber "neu gemischt werden".

Drei Verletzte bei Schiffshavarie auf der Donau in Linz

Linz - Ein Sportboot ist am späten Samstagabend auf der Donau in Linz mit einem Ausflugsschiff kollidiert. Die Havarie forderte laut Polizei drei Verletzte. Der Schiffsführer des Sportbootes gab an, die Lichterbezeichnung des anderen Wasserfahrzeugs nicht gesehen zu haben. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 0,56 Promille gemessen.

Regierungskrise: Mehrheit der Italiener gegen Neuwahlen

Rom - Während die Parteien in Rom um einen Ausweg aus der Regierungskrise ringen, sind die Italiener mehrheitlich gegen die Aussicht vorgezogener Parlamentswahlen. Laut einer von der römischen Tageszeitung "La Repubblica" veröffentlichten Meinungsumfrage sind 53 Prozent der Italiener gegen Neuwahlen im Herbst. Unterdessen mehren sich die Bemühungen um ein Ende der politischen Turbulenzen und einen Amtsverbleib von Premier Mario Draghi.

Die Salzburger Buhlschaft trägt heuer extrakräftiges Rot

Salzburg - Bevor ab Montag wieder der "Jedermann"-Ruf über den Salzburger Domplatz (oder im Schlechtwetterfall durchs Festspielhaus) schallt, stellt sich unter Theaterfreunden vor allem eine Frage: Was trägt die Buhlschaft heuer zum Sterben des reichen Mannes? Am Samstagabend nun wurde das gutgehütete Modegeheimnis gelüftet. Und die Antwort lautet: Rot wie im Vorjahr, aber kräftiger.

Tiroler NEOS wollen bei Wahl zweistellig werden und regieren

Innsbruck - Knapp zwei Monate vor der Tiroler Landtagswahl am 25. September hat NEOS-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer ein konkretes Wahlziel ausgegeben: Zweistellig soll das Ergebnis sein, sagte Oberhofer im APA-Interview. Eine "stabile Zweierkoalition" hielt er - auf Basis aktueller Umfragewerte - für unmöglich. Eine Dreierkoalition mit der ÖVP schloss er nicht aus - mit einem weiteren Partner könne man ihr "auf Augenhöhe entgegentreten". "Können" tue er mit allen - außer mit der FPÖ.

