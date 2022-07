EU-Außenminister beraten über neue Russland-Sanktionen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Außenminister beraten am Montag in Brüssel über die Vorschläge der Europäischen Kommission für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen. Wenn es keine Einwände gibt, soll bereits am Mittwoch das schriftliche Beschlussverfahren eingeleitet werden. Die Strafmaßnahmen könnten so noch diese Woche in Kraft treten. Geplant ist ein Einfuhrverbot für russisches Gold. Auch Exportkontrollen für Spitzentechnologie und militärisch nutzbare zivile Güter sollen verschärft werden.

Selenskyj entlässt Geheimdienstchef und Chefanklägerin

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag zwei Schlüsselfiguren seiner Sicherheitsbehörden entlassen. In einem Erlass berief er den Chef des Geheimdienstes SBU, Iwan Bakanow, ab. Nach den vom Präsidialamt in Kiew veröffentlichten Erlassen wurde auch Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa entlassen, die unter anderem für die Verfolgung von Kriegsverbrechen zuständig war. Ihre Funktion soll von Oleksij Simonenko übernommen werden.

Hitze- und Waldbrandgefahr hält Mittelmeerländer in Atem

Bordeaux/Madrid/Lissabon - Einsatzkräfte in mehreren Ländern Südeuropas haben am Sonntag bei anhaltender Hitze und Trockenheit ihren Kampf gegen ausgedehnte Waldbrände fortgesetzt. Diese haben sich in Spanien, Griechenland und Frankreich über Tausende von Hektar Land ausgebreitet. Erneut wurden Tausende von Menschen bei Temperaturen von örtlich über 40 Grad in Sicherheit gebracht.

Regierungskrise in Italien: Lega für Neuwahlen

Rom - In Italien haben die Koalitionspartner am Sonntag ihre Beratungen für eine mögliche Mehrheit der Regierung von Premier Mario Draghi fortgesetzt. Während die Sozialdemokraten und die Fraktion um Außenminister Luigi Di Maio sich klar für Draghis Amtsverbleib aussprechen, scheinen die Rechtsparteien Lega und Forza Italia Neuwahlen im Herbst nicht zu fürchten. Dagegen forderten mehr als tausend Bürgermeister Draghi in einer Petition zum Bleiben auf.

Salzburger Festspiele starten mit dem "Jedermann"

Salzburg - Die Salzburger Festspiele starten am Montag traditionell wieder mit dem "Jedermann" in ihre Ausgabe 2022. In der Inszenierung von Michael Sturminger sind wie im Vorjahr Lars Eidinger als reicher Mann und Verena Altenberger als Buhlschaft zu erleben. Der Festspielklassiker von Hugo von Hofmannsthal läutet auch die Ouverture spirituelle ein, die heuer unter dem Motto "Sacrificium" steht. Sie bereitet mit Konzerten den eigentlichen Festspielen den Boden.

Nehammer empfängt slowakischen Premier Heger

Wien/Kiew (Kyjiw) - Der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger besucht am Montag Österreich. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird es um aktuelle europäische sowie internationale Fragen gehen, darunter vor allem den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wie das Bundeskanzleramt der APA im Vorfeld mitteilte. Die beiden Regierungschefs werden außerdem über die bilateralen Beziehungen sprechen und über Atomenergie.

Auswahlverfahren um Johnson-Nachfolge geht in weitere Runde

London - Das Auswahlverfahren für die Nachfolge Boris Johnsons als Tory-Chef und britischer Premierminister geht am Montag in die nächste Runde. Bei der inzwischen dritten Abstimmungsrunde in der konservativen Fraktion sind noch fünf Personen - drei Frauen und zwei Männer - im Rennen. Der oder die Letztplatzierte fliegt raus. Bis Mitte der Woche soll das Bewerberfeld in weiteren Abstimmungsrunden auf zwei Kandidaten verkleinert werden. Danach haben die Parteimitglieder das Sagen.

Flugzeugabsturz in Griechenland: Sieben Tote geborgen

Athen/Belgrad - Nach dem Absturz einer Frachtmaschine in Griechenland sind im Laufe des Sonntags sieben der acht verunglückten Besatzungsmitglieder geborgen worden. Kampfmittelspezialisten fanden bei ihrem Einsatz an der Unglücksstelle keine giftigen Substanzen, wie die griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete. Der Zeitung "To Proto Thema" zufolge soll auch die Blackbox des Fliegers entdeckt worden sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red