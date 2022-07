EU-Außenminister beraten über neue Russland-Sanktionen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Außenminister beraten am Montag in Brüssel über die Vorschläge der Europäischen Kommission für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen. Wenn es keine Einwände gibt, soll bereits am Mittwoch das schriftliche Beschlussverfahren eingeleitet werden. Die Strafmaßnahmen könnten so noch diese Woche in Kraft treten. Geplant ist ein Einfuhrverbot für russisches Gold. Auch Exportkontrollen für Spitzentechnologie und militärisch nutzbare zivile Güter sollen verschärft werden.

Selenskyj entlässt Geheimdienstchef und Chefanklägerin

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Aus Ärger über Verrat im ukrainischen Sicherheitsapparat hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Chefs von Geheimdienst und Generalstaatsanwaltschaft abgesetzt. Mehr als 60 Mitarbeiter dieser Behörden seien in den russisch besetzten Gebieten geblieben und kollaborierten mit dem Feind, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner Videoansprache. Per Präsidialerlass wurden der Leiter des Geheimdienstes SBU, Iwan Bakanow, und Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa ihrer Ämter enthoben.

Tote nach Schüssen in US-Einkaufszentrum

Bloomington (Indiana) - Mindestens drei Menschen sind in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Indiana erschossen worden. Auch der mutmaßliche Schütze sei getötet worden - und zwar von einem bewaffneten Zivilisten, sagte ein Polizeivertreter am Sonntagabend (Ortszeit). Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in einem Einkaufszentrum in der Stadt Greenwood. Der Schütze habe den Gastronomiebereich des Einkaufszentrums betreten und das Feuer eröffnet.

Nehammer empfängt slowakischen Premier Heger

Wien/Kiew (Kyjiw) - Der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger besucht am Montag Österreich. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird es um aktuelle europäische sowie internationale Fragen gehen, darunter vor allem den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wie das Bundeskanzleramt der APA im Vorfeld mitteilte. Die beiden Regierungschefs werden außerdem über die bilateralen Beziehungen sprechen und über Atomenergie.

Salzburger Festspiele starten mit dem "Jedermann"

Salzburg - Die Salzburger Festspiele starten am Montag traditionell wieder mit dem "Jedermann" in ihre Ausgabe 2022. In der Inszenierung von Michael Sturminger sind wie im Vorjahr Lars Eidinger als reicher Mann und Verena Altenberger als Buhlschaft zu erleben. Der Festspielklassiker von Hugo von Hofmannsthal läutet auch die Ouverture spirituelle ein, die heuer unter dem Motto "Sacrificium" steht. Sie bereitet mit Konzerten den eigentlichen Festspielen den Boden.

Dem Neusiedler See droht der tiefste Wasserstand seit 2003

Wien/Neusiedl am See - Einhergehend mit der Hitze, die das Hoch "Jürgen" Österreich bescheren wird - bis zu 37 Grad sind bis Mitte der Woche angesagt -, wird sich die Trockenheit in einigen Regionen des Landes verschärfen. Das betrifft vor allem den Osten, wie Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale, erläuterte. "Der Wasserstand des Neusiedler Sees wird in den kommenden Tagen den Negativrekord aus dem Jahre 2003 unterbieten", meinte Spatzierer.

