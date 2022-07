Putin und Erdogan für Gespräche in Teheran

Teheran - Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat den türkischen Staatschef Recep Tayyip in Teheran empfangen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete, wurde Erdogan am Dienstagmorgen in der Palastanlage Saadabad begrüßt. Mit Russlands Präsident Wladimir Putin wollen die Staatschefs am Dienstag zusammentreffen und über die Lage im Bürgerkriegsland Syrien sprechen.

Auch Ludwig für Maßnahmen gegen hohe Nahrungsmittelpreise

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Auch der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) spricht sich dafür aus, die Preise auf Grundnahrungsmittel zu reduzieren bzw. zu begrenzen. Dies könne entweder mit einer Senkung der Mehrwertsteuer oder einem Preisdeckel geschehen, sagte er im Gespräch mit der Tageszeitung "Österreich". Zuletzt hatte sich bereits sein Kärntner Amtskollege Peter Kaiser (SPÖ) für eine amtliche Preisregelung für Produkte wie Brot, Mehl oder Milch eingesetzt.

Teuerung legte auf 8,7 Prozent weiter zu

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Leben in Österreich hat sich im Juni noch mehr verteuert. Erneute Preisschübe bei Treibstoffen, Nahrungsmitteln, Haushaltsenergie und in der Gastronomie haben die Inflation auf 8,7 Prozent hochschnellen lassen. Das ist die höchste Teuerungsrate seit 47 Jahren. Besonders spürbar war der Preisanstieg auch beim wöchentlichen Einkauf. Der Miniwarenkorb, der neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, ist im Jahresvergleich um fast 19 Prozent teurer.

Russland greift Städte im Osten und Süden der Ukraine an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Angriffe auf mehrere Städte in der Ukraine gehen laut den dortigen Behörden unvermindert weiter. In der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa seien bei einem Raketenangriff mindestens vier Menschen verletzt worden, teilte die Regionalverwaltung mit. Auch aus dem ebenfalls im Süden gelegenen Mykolajiw sowie Sumy im Nordosten meldeten die Behörden am Dienstag neue Angriffe Russlands.

Zeugenaufmarsch im Strache-Prozess geht weiter

Wien - Am Dienstag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und den mitangeklagten Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz fortgesetzt worden. Als Zeugin wurde zunächst die langjährige Sekretärin und persönliche Assistentin des Unternehmers vernommen. Für 13.00 Uhr ist der Ex-Generalsekretär des Infrastrukturministeriums, Andreas Reichhardt, geladen. Urteile soll es in dem Verfahren am 29. Juli geben.

Start EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien

Brüssel - Die EU hat am Dienstag die lange blockierten Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien begonnen. Im Laufe des Tages sollten zudem die Gespräche mit Albanien aufgenommen werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete den Schritt als "historischen Moment". "Dies ist Ihr Erfolg. Es ist Ihr Erfolg und der Erfolg Ihrer Bürger", so von der Leyen an den albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama sowie seinen nordmazedonischen Kollegen Dimitar Kovacevski gerichtet.

Waldbrände wüten in Südfrankreich, der Toskana und auf Kreta

Lucca/Athen/Paris - Die Waldbrände an der französischen Atlantikküste haben sich weiter ausgebreitet. Innerhalb einer Woche verbrannten südlich von Bordeaux 19.300 Hektar Land, wie die Präfektur für die Gironde am Dienstag mitteilte. Am Dienstag blieb die Lage ungünstig. Heftige Winde hatten es den Einsatzkräften immer wieder erschwert, die Brände auf trockenen Böden im Zaum zu halten. Gefordert waren Einsatzkräfte u.a. auch in der Toskana in Italien und auf der griechischen Ferieninsel Kreta.

