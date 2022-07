Auch Ludwig für Maßnahmen gegen hohe Nahrungsmittelpreise

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Auch der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) spricht sich dafür aus, die Preise auf Grundnahrungsmittel zu reduzieren bzw. zu begrenzen. Dies könne entweder mit einer Senkung der Mehrwertsteuer oder einem Preisdeckel geschehen, sagte er im Gespräch mit der Tageszeitung "Österreich". Zuletzt hatte sich bereits sein Kärntner Amtskollege Peter Kaiser (SPÖ) für eine amtliche Preisregelung für Produkte wie Brot, Mehl oder Milch eingesetzt.

Teuerung legte auf 8,7 Prozent weiter zu

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Leben in Österreich hat sich im Juni noch mehr verteuert. Erneute Preisschübe bei Treibstoffen, Nahrungsmitteln, Haushaltsenergie und in der Gastronomie haben die Inflation auf 8,7 Prozent hochschnellen lassen. Das ist die höchste Teuerungsrate seit 47 Jahren. Besonders spürbar war der Preisanstieg auch beim wöchentlichen Einkauf. Der Miniwarenkorb, der neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, ist im Jahresvergleich um fast 19 Prozent teurer.

Russland greift Städte im Osten und Süden der Ukraine an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Angriffe auf mehrere Städte in der Ukraine gehen laut den dortigen Behörden unvermindert weiter. Das Zentrum der ostukrainischen Stadt Kramatorsk ist dem Bürgermeister zufolge vom russischen Militär angegriffen worden. Es gebe mehrere Opfer, teilte Olexandr Hontscharenko auf Facebook mit. In der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa seien bei einem Raketenangriff mindestens vier Menschen verletzt worden, teilte die Regionalverwaltung mit.

Einjähriger in Kinderwagen in Tirol von Auto getötet

Ellmau - Ein einjähriges Kleinkind ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Ellmau (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen. Eine 87-Jährige hatte laut Medien vor einem Supermarkt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto erfasste einen Kinderwagen samt Kleinkind, mit dem die Mutter vor dem Geschäft entlang ging. Der Bub erlitt dabei schwere Verletzungen und musste reanimiert werden. Er verstarb wenig später im Krankenhaus St. Johann, bestätigte die Polizei der APA.

Zahl der Corona-Spitalspatienten nimmt weiter zu

Wien - Der starke Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen in Österreich macht sich weiterhin bei der Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten bemerkbar. Derzeit liegen 1.489 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus. Innerhalb von 24 Stunden gab es am Dienstag erneut eine Zunahme von 112 Personen. 90 Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Innerhalb eines Tages waren 24 Todesopfer zu beklagen, berichteten Gesundheits- und Innenministerium.

Zeugenaufmarsch im Strache-Prozess geht weiter

Wien - Am Dienstag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und den mitangeklagten Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz fortgesetzt worden. Als Zeugin wurde zunächst die langjährige Sekretärin und persönliche Assistentin des Unternehmers vernommen. Für 13.00 Uhr ist der Ex-Generalsekretär des Infrastrukturministeriums, Andreas Reichhardt, geladen. Urteile soll es in dem Verfahren am 29. Juli geben.

Waldbrände wüten in Südfrankreich, der Toskana und auf Kreta

Lucca/Athen/Paris - Die Waldbrände an der französischen Atlantikküste haben sich weiter ausgebreitet. Innerhalb einer Woche verbrannten südlich von Bordeaux 19.300 Hektar Land, wie die Präfektur für die Gironde am Dienstag mitteilte. Am Dienstag blieb die Lage ungünstig. Heftige Winde hatten es den Einsatzkräften immer wieder erschwert, die Brände auf trockenen Böden im Zaum zu halten. Gefordert waren Einsatzkräfte u.a. auch in der Toskana in Italien und auf der griechischen Ferieninsel Kreta.

Rund 30 von 180 Wetterstationen schon mittags über 30 Grad

Wien - Die Sommerhitze nimmt auch in Österreich wieder zu, der vorläufige Höhepunkt wird in den kommenden Tagen erwartet. Aber bereits am Dienstag gegen 13.00 Uhr wurden an rund 30 von 180 Wetterstationen der ZAMG Werte jenseits der 30-Grad-Grenze gemessen. Die heutigen Höchstwerte werden am späten Nachmittag erwartet. Sie dürften im Großteil Österreichs im Bereich von 33, 34 oder 35 Grad liegen, die höchsten Werte seien speziell in Vorarlberg möglich, hieß es auf APA-Anfrage.

