Van der Bellen mahnt Solidarität bei Teuerung ein

Wien - Angesichts der rasant steigenden Teuerung mahnt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Solidarität ein. In Interviews mit den "Vorarlberger Nachrichten" und der "Tiroler Tageszeitung" zeigt das Staatsoberhaupt Verständnis für die "großen Sorgen" der Bürgerinnen und Bürger über die Preisentwicklung und sagt: "Es gilt nun all jenen unter die Arme zu greifen, die sich ihr Leben nicht mehr leisten können. Solidarität und Zusammenhalt ist das Gebot der Stunde."

Auch Ludwig für Maßnahmen gegen hohe Nahrungsmittelpreise

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Auch der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) spricht sich dafür aus, die Preise auf Grundnahrungsmittel zu reduzieren bzw. zu begrenzen. Dies könne entweder mit einer Senkung der Mehrwertsteuer oder einem Preisdeckel geschehen, sagte er im Gespräch mit der Tageszeitung "Österreich". Zuletzt hatte sich bereits sein Kärntner Amtskollege Peter Kaiser (SPÖ) für eine amtliche Preisregelung für Produkte wie Brot, Mehl oder Milch eingesetzt.

Großbritannien misst erstmals Temperaturen über 40 Grad

London/Paris/Rom - Weite Teile Europas lagen am Dienstag unter einer drückenden Hitzeglocke mit stellenweise noch nie erreichten Höchstwerten. Im Südwesten Englands zeigten die Thermometer nach Angaben des britischen Wetterdienstes Rekordwerte von um die 40 Grad Celsius an. Im Südwesten Frankreichs versuchten Feuerwehrleute ausgedehnte Waldbrände einzudämmen. Nach Angaben von Meteorologen wanderte die Hitzewelle in Richtung nordöstlicher Regionen Europas.

Imst in Tirol mit 35 Grad am Dienstag am heißesten

Wien - Die Sommerhitze nimmt auch in Österreich zu, der vorläufige Höhepunkt wird in den nächsten Tagen erwartet. Am späten Dienstagnachmittag erreichte die Tiroler Gemeinde Imst den heutigen Spitzenwert von 35 Grad, teilte die ZAMG auf APA-Anfrage mit. Knapp dahinter landeten bei diesen kurz vor 17.00 Uhr ermittelten Werten Bludenz in Vorarlberg mit 34,7 Grad sowie die Messstationen bei der Universität Innsbruck und im Tiroler Landeck mit jeweils 34,4 Grad.

Zwei weitere Zeugen im Strache-Prozess vernommen

Wien - Am Dienstag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und den mitangeklagten Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz fortgesetzt worden. Als Zeugen wurden die Sekretärin und persönliche Assistentin des Unternehmers sowie der langjährige Sektionschef für Innovation und Telekommunikation im Infrastrukturministerium, Andreas Reichhardt, vernommen. Die Verhandlung wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt.

Kinderwagen in Tirol von Auto erfasst: Einjähriger starb

Ellmau - Ein Einjähriger ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Ellmau (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen. Eine 86-Jährige dürfte laut derzeitigem Ermittlungsstand beim Einparken vor einem Supermarkt das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben. Ihr Auto erfasste einen Kinderwagen samt Kleinkind, durchbrach eine Dreifachverglasung eines Geschäfts und prallte gegen ein Regal. Der Bub wurde laut Polizei ins Geschäftsinnere geschleudert, eingeklemmt und schwer verletzt.

Noch drei Kandidaten für Johnson-Nachfolge

London - Im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson als Parteichef der britischen Konservativen und Premierminister ist die Abgeordnete Kemi Badenoch als Letztplatzierte am Dienstag ausgeschieden. Die bisher kaum in Erscheinung getretene Abgeordnete und frühere Staatssekretärin für Gleichstellung hatte sich am rechten Rand der Tory-Partei positioniert. Nun sind noch drei Kandidaten im Rennen. Ex-Finanzminister Rishi Sunak erhielt am Dienstag die meisten Stimmen.

Heuer deutlich mehr Fünfer bei Externistenprüfungen

Wien - Im vergangenen Schuljahr wurden rund 7.500 schulpflichtige Kinder zum häuslichen Unterricht abgemeldet, das sind fast dreimal so viele wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Ein Drittel kehrte laut Bildungsministerium während des Schuljahrs wieder an eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht zurück, die anderen knapp 5.000 Schüler mussten am Ende des Schuljahrs bei einer Externistenprüfung nachweisen, dass sie den Unterrichtsstoff beherrschen. Dabei gab es heuer deutlich mehr Fünfer.

