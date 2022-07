Russland, Iran und Türkei für diplomatische Syrien-Lösung

Teheran - Russland, Iran und die Türkei haben eine diplomatische Lösung für den Konflikt im Bürgerkriegsland Syrien gefordert. Bei dem Spitzentreffen in Teheran verständigten sich die Staatschefs am Dienstag darauf, die territoriale Integrität Syriens zu wahren, wie aus einer vom iranischen Präsidialamt veröffentlichten Abschlusserklärung des Gipfels hervorgeht. Man strebe eine diplomatische Lösung unter Vermittlung der Vereinten Nationen an.

Russische Truppen rücken im Donbass weiter vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben bei den Gefechten um den Donbass im Osten der Ukraine nach ukrainischen Angaben weitere Geländegewinne erzielt. "Der Feind hat im Raum Pokrowske einen Sturm durchgeführt, dabei teilweise Erfolg gehabt und setzt sich am Südrand der Ortschaft fest", teilte der ukrainische Generalstab am Dienstagabend in seinem Lagebericht mit. Pokrowske ist eine Siedlung zehn Kilometer östlich des wichtigen Verkehrsknotenpunkts Bachmut im Gebiet Donezk.

Van der Bellen mahnt Solidarität bei Teuerung ein

Wien - Angesichts der rasant steigenden Teuerung mahnt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Solidarität ein. In Interviews mit den "Vorarlberger Nachrichten" und der "Tiroler Tageszeitung" zeigt das Staatsoberhaupt Verständnis für die "großen Sorgen" der Bürgerinnen und Bürger über die Preisentwicklung und sagt: "Es gilt nun all jenen unter die Arme zu greifen, die sich ihr Leben nicht mehr leisten können. Solidarität und Zusammenhalt ist das Gebot der Stunde."

Großbritannien misst erstmals Temperaturen über 40 Grad

London/Paris/Rom - Weite Teile Europas lagen am Dienstag unter einer drückenden Hitzeglocke mit stellenweise noch nie erreichten Höchstwerten. Im Südwesten Englands zeigten die Thermometer nach Angaben des britischen Wetterdienstes Rekordwerte von um die 40 Grad Celsius an. Im Südwesten Frankreichs versuchten Feuerwehrleute ausgedehnte Waldbrände einzudämmen. Nach Angaben von Meteorologen wanderte die Hitzewelle in Richtung nordöstlicher Regionen Europas.

Mädchen in Wiener Waldstück tot aufgefunden

Wien - In einem bewaldeten Gebiet nahe der Sieveringer Straße in Wien-Döbling ist Dienstagmittag die Leiche eines 13-jährigen Mädchens entdeckt worden. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichtsmediziner untersuchten den Fundort. Es wurden keine äußerlichen Auffälligkeiten festgestellt, die auf Fremdverschulden schließen lassen, hieß es seitens der Exekutive. Die Todesumstände sind allerdings nicht eindeutig geklärt.

EU für freiwillige Gasverbrauchskürzung um 15 Prozent

Brüssel - Die EU erwägt im Rahmen ihrer Pläne zur Reduzierung des Gasverbrauchs, die sie am Mittwoch vorstellen will, eine freiwillige Kürzung für ihre Mitgliedsstaaten ab August um 15 Prozent. Hintergrund sind Sorgen, Moskau könne die Gaslieferungen einstellen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Diplomaten. Dem Bericht zufolge würde die Maßnahme auch einen obligatorischen Auslöser beinhalten, wenn sich die Situation verschlechtert und freiwillige Beschränkungen nicht ausreichen.

Sri Lanka wählt Nachfolger von geflohenem Präsidenten

Colombo - Das Parlament von Sri Lanka wählt am Mittwoch einen neuen Präsidenten für die restliche Amtszeit des zurückgetretenen Gotabaya Rajapaksa. Drei Kandidaten bewerben sich: Regierungschef und Übergangspräsident Ranil Wickremesinghe, der frühere Bildungsminister Dullas Alahapperuma und der Chef der linken Oppositionspartei JVP, Anura Dissanayak. Der südasiatische Inselstaat erlebt derzeit eine massive Wirtschaftskrise und Massenproteste.

Noch drei Kandidaten für Johnson-Nachfolge

London - Die drei verbliebenen Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson wollen sich am Mittwoch ein letztes Mal dem Votum ihrer Fraktionskollegen stellen. Nach der Abstimmung, mit deren Ergebnis um 17.00 Uhr MESZ gerechnet wird, sollen nur noch zwei Finalisten übrig sein.

