Van der Bellen mahnt Solidarität bei Teuerung ein

Wien - Angesichts der rasant steigenden Teuerung mahnt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Solidarität ein. In Interviews mit den "Vorarlberger Nachrichten" und der "Tiroler Tageszeitung" zeigt das Staatsoberhaupt Verständnis für die "großen Sorgen" der Bürgerinnen und Bürger über die Preisentwicklung und sagt: "Es gilt nun all jenen unter die Arme zu greifen, die sich ihr Leben nicht mehr leisten können. Solidarität und Zusammenhalt ist das Gebot der Stunde."

Mädchen in Wiener Waldstück tot aufgefunden

Wien - In einem bewaldeten Gebiet nahe der Sieveringer Straße in Wien-Döbling ist Dienstagmittag die Leiche eines 13-jährigen Mädchens entdeckt worden. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichtsmediziner untersuchten den Fundort. Es wurden keine äußerlichen Auffälligkeiten festgestellt, die auf Fremdverschulden schließen lassen, hieß es seitens der Exekutive. Die Todesumstände sind allerdings nicht eindeutig geklärt.

Russland, Iran und Türkei für diplomatische Syrien-Lösung

Teheran - Russland, Iran und die Türkei haben eine diplomatische Lösung für den Konflikt im Bürgerkriegsland Syrien gefordert. Bei dem Spitzentreffen in Teheran verständigten sich die Staatschefs am Dienstag darauf, die territoriale Integrität Syriens zu wahren, wie aus einer vom iranischen Präsidialamt veröffentlichten Abschlusserklärung des Gipfels hervorgeht. Man strebe eine diplomatische Lösung unter Vermittlung der Vereinten Nationen an.

Kiew hält sich laut Kreml nicht an Abkommen vom März

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Regierung in Moskau sieht nach den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin keine Bereitschaft der Ukraine, die Bedingungen eines vorläufigen Friedensabkommens vom März zu erfüllen. Kiew habe sich nicht an die Bedingungen eines vorläufigen Friedensabkommens gehalten, das im März "praktisch erreicht" worden sei, sagt Putin nach einem Besuch im Iran Reportern, ohne weiter darauf einzugehen.

Putin warnt vor weiterem Absenken der Gaslieferungen

Moskau/Teheran/Kiew (Kyjiw) - Inmitten der Energiekrise warnt Kremlchef Wladimir Putin Europa vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen. Sollte Russland eine in Kanada reparierte Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Leitung nochmals deutlich zu fallen, sagte Putin in der Nacht auf Mittwoch laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

Bundespräsident Van der Bellen eröffnet Bregenzer Festspiele

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet heute, Mittwoch, die 76. Bregenzer Festspiele. Das Herzstück des Festivals bildet heuer die Seebühnen-Inszenierung von Giacomo Puccinis "Madame Butterfly", die am Mittwochabend Premiere feiert. Als Oper im Festspielhaus wird Umberto Giordanos "Sibirien" (Premiere: Donnerstag) gezeigt. Bis 21. August stehen insgesamt rund 80 Veranstaltungen auf dem Programm, aufgelegt sind etwa 220.000 Tickets.

EU-Kommission stellt Plan für möglichen Gasnotstand vor

Brüssel - Die Europäische Union bereitet sich auf eine mögliche Gaskrise in Europa vor. Am Mittwoch stellt die EU-Kommission in Brüssel einen Notfallplan vor, wie man auf Ausfälle bei Gaslieferungen reagieren könnte. Einem Entwurf zufolge enthält er Vorschläge, welche Industrien neben den geschützten Haushalten im Ernstfall noch mit Gas versorgt würden. Auch jetzt schon ruft die Brüsseler Behörde zum Energiesparen auf - das Schlagwort heißt: "Solidarität".

Sri Lanka wählt Nachfolger von geflohenem Präsidenten

Colombo - Das Parlament von Sri Lanka wählt am Mittwoch einen neuen Präsidenten für die restliche Amtszeit des zurückgetretenen Gotabaya Rajapaksa. Drei Kandidaten bewerben sich: Regierungschef und Übergangspräsident Ranil Wickremesinghe, der frühere Bildungsminister Dullas Alahapperuma und der Chef der linken Oppositionspartei JVP, Anura Dissanayak. Der südasiatische Inselstaat erlebt derzeit eine massive Wirtschaftskrise und Massenproteste.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red