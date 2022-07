Kiew hält sich laut Kreml nicht an Abkommen vom März

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Regierung in Moskau sieht nach den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin keine Bereitschaft der Ukraine, die Bedingungen eines vorläufigen Friedensabkommens vom März zu erfüllen. Kiew habe sich nicht an die Bedingungen eines vorläufigen Friedensabkommens gehalten, das im März "praktisch erreicht" worden sei, sagt Putin nach einem Besuch im Iran Reportern, ohne weiter darauf einzugehen.

Putin warnt vor weiterem Absenken der Gaslieferungen

Moskau/Teheran/Kiew (Kyjiw) - Inmitten der Energiekrise warnt Kremlchef Wladimir Putin Europa vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen. Sollte Russland eine in Kanada reparierte Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Leitung nochmals deutlich zu fallen, sagte Putin in der Nacht auf Mittwoch laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

Sri Lanka wählt Nachfolger von geflohenem Präsidenten

Colombo - Das Parlament von Sri Lanka wählt am Mittwoch einen neuen Präsidenten für die restliche Amtszeit des zurückgetretenen Gotabaya Rajapaksa. Drei Kandidaten bewerben sich: Regierungschef und Übergangspräsident Ranil Wickremesinghe, der frühere Bildungsminister Dullas Alahapperuma und der Chef der linken Oppositionspartei JVP, Anura Dissanayak. Der südasiatische Inselstaat erlebt derzeit eine massive Wirtschaftskrise und Massenproteste.

EU-Kommission stellt Plan für möglichen Gasnotstand vor

Brüssel - Die Europäische Union bereitet sich auf eine mögliche Gaskrise in Europa vor. Am Mittwoch stellt die EU-Kommission in Brüssel einen Notfallplan vor, wie man auf Ausfälle bei Gaslieferungen reagieren könnte. Einem Entwurf zufolge enthält er Vorschläge, welche Industrien neben den geschützten Haushalten im Ernstfall noch mit Gas versorgt würden. Auch jetzt schon ruft die Brüsseler Behörde zum Energiesparen auf - das Schlagwort heißt: "Solidarität".

Bundespräsident Van der Bellen eröffnet Bregenzer Festspiele

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet heute, Mittwoch, die 76. Bregenzer Festspiele. Das Herzstück des Festivals bildet heuer die Seebühnen-Inszenierung von Giacomo Puccinis "Madame Butterfly", die am Mittwochabend Premiere feiert. Als Oper im Festspielhaus wird Umberto Giordanos "Sibirien" (Premiere: Donnerstag) gezeigt. Bis 21. August stehen insgesamt rund 80 Veranstaltungen auf dem Programm, aufgelegt sind etwa 220.000 Tickets.

Noch drei Kandidaten für Johnson-Nachfolge

London - Die drei verbliebenen Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson wollen sich am Mittwoch ein letztes Mal dem Votum ihrer Fraktionskollegen stellen. Nach der Abstimmung, mit deren Ergebnis um 17.00 Uhr MESZ gerechnet wird, sollen nur noch zwei Finalisten übrig sein. Wer Johnson auf dem Parteivorsitz und in der Downing Street nachfolgt, sollen dann die Mitglieder der konservativen Tory-Partei in einer Stichwahl entscheiden.

Repräsentantenhaus für Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat dafür gestimmt, das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe per Bundesgesetz zu schützen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde am Dienstag überparteilich mit 267 zu 157 Stimmen verabschiedet. Alle Gegenstimmen kamen von Republikanern - allerdings stimmten auch 47 republikanische Abgeordnete dafür. Dennoch hat das Vorhaben aufgrund der knapperen Mehrheitsverhältnisse keine großen Chancen im Senat.

Generalsekretär im Finanzministerium wird abgeschafft

Wien - Das Finanzministerium schafft seinen Generalsekretär ab. Künftig sollen dessen Aufgaben in einer neuen Präsidialsektion gebündelt werden, teilte das Ressort der APA mit. Vor allem die Chats des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministeriums, Thomas Schmid, gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt, hatten diesen Posten in ein schiefes Licht gerückt. Derzeit besetzt Dietmar Schuster diese Funktion.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red