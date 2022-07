Außenminister Schallenberg besuchte Hostomel und Irpin

Kiew (Kyjiw)/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und sein tschechischer Amtskollege Jan Lipavsky haben am Mittwoch den Flughafen im Kiewer Vorort Hostomel und im Anschluss Irpin besucht. In Irpin betonte Schallenberg angesichts der zahlreichen Ruinen von Wohnhäusern, dass ihm diese Bilder "unter die Haut gehen" würden. Als Österreicher müsse man sich vergegenwärtigen, dass dies "alles in unmittelbarer Nachbarschaft" geschehen sei, wenige Zugstunden von Wien entfernt.

Lawrow droht mit Ausweitung der Ziele in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die geografischen Ziele des von Russland so bezeichneten militärischen Sondereinsatzes in der Ukraine sind laut Russlands Außenminister Sergej Lawrow nicht mehr auf den Donbass begrenzt. Sie beträfen bereits eine Reihe anderer Gebiete, sagte er am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge und drohte mit einer Ausweitung. Wenn der Westen Langstreckenwaffen an Kiew liefere, dann würden die geografischen Ziele in der Ukraine noch mehr ausgeweitet werden.

41-Jährige in Südsteiermark getötet: Fahndung nach Sohn

Leibnitz - Nach dem Fund des Leichnams einer 41-Jährigen im südsteirischen Leibnitz am Montagabend fahndet die Polizei nun mit europäischem Haftbefehl nach dem Sohn (24) der Frau. Die Tote war am Montagabend in ihrer Wohnung entdeckt worden. Der Sohn war seither verschwunden. Die Familie hatte die Polizei verständigt, nachdem die Syrerin sich nicht mehr gemeldet hatte. Nach der Wohnungsöffnung war zunächst kein Verbrechen erkennbar, erst eine Obduktion brachte am Dienstag Klarheit.

Van der Bellen fordert Regierung zum Arbeiten auf

Wien/Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Mittwoch wegen der Teuerungskrise mit einem deutlichen Appell an die türkis-grüne Koalition gewandt: Die Regierung müsse jetzt, "und zwar ohne Verzögerung", das tun, "wofür sie gewählt wurde - sorry: Arbeiten, arbeiten", forderte das Staatsoberhaupt bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele. "Die Dringlichkeit gebietet rasches, geschlossenes und entschlossenes Handeln. Und vor allem Solidarität."

Autobahn und Zuglinie nach Triest wegen Bränden unterbrochen

Berlin/Rom/Athen - Die starke Hitze in weiten Teilen Europas mit Temperaturen bis über 40 Grad hat am Mittwoch unzählige Waldbrände am Lodern gehalten. Besonders betroffen waren weiterhin Italien, Griechenland, Frankreich und Portugal, wo bisher drei Menschen starben. Die an Kärnten grenzende italienische Region Friaul-Julisch Venetien rief wegen der Brände den Ausnahmezustand aus. Die Autobahn A4 von Venedig Richtung Triest war unterbrochen und der Zugverkehr zwischen den Städten eingestellt.

Mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen und 13 Todesfälle

Wien - Am stärksten Wochentag, was die Corona-Neuinfektionen betrifft, sind am Mittwoch dieses Mal nicht so viele neue Ansteckungen gemeldet worden wie in der vergangenen Woche. Exakt 14.014 neue Fälle wurden seit Dienstag registriert, meldeten Gesundheits- und Innenministerium. Vor einer Woche waren es noch 15.149 Fälle. Allerdings ging die Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten weiter in die Höhe.

Wickremesinghe neuer Präsident von Sri Lanka

Colombo - Das Parlament in Sri Lanka hat den bisherigen geschäftsführenden Präsidenten Ranil Wickremesinghe zum neuen Staatsoberhaupt gewählt. Er habe die Stimmen von 134 der insgesamt 225 Abgeordneten erhalten, sagte Parlamentsgeneralsekretär Dhammika Dissanayake am Mittwoch in Colombo. Zwei Abgeordnete hätten sich enthalten, vier Stimmen seien ungültig gewesen. Wickremesinghe ist einer der erfahrensten Politiker seines Landes und einziger Vertreter der Partei UNP im Parlament.

Schatten über Lebenswerk - Regisseur Dieter Wedel ist tot

München - Er galt als Großmeister des Fernsehfilms - am Ende des langen Lebens von Dieter Wedel war aber vor allem von schweren Vorwürfen die Rede. Nun ist der Regisseur im Alter von 82 Jahren gestorben - kurz bevor ein Münchner Gericht bekannt geben wollte, ob es ihm wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs den Prozess macht.

