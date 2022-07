Außenminister Schallenberg besuchte Hostomel und Irpin

Kiew (Kyjiw)/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und sein tschechischer Amtskollege Jan Lipavsky haben am Mittwoch den Flughafen im Kiewer Vorort Hostomel und im Anschluss Irpin besucht. In Irpin betonte Schallenberg angesichts der zahlreichen Ruinen von Wohnhäusern, dass ihm diese Bilder "unter die Haut gehen" würden. Als Österreicher müsse man sich vergegenwärtigen, dass dies "alles in unmittelbarer Nachbarschaft" geschehen sei, wenige Zugstunden von Wien entfernt.

Lawrow droht mit Ausweitung der Ziele in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die geografischen Ziele des von Russland so bezeichneten militärischen Sondereinsatzes in der Ukraine sind laut Russlands Außenminister Sergej Lawrow nicht mehr auf den Donbass begrenzt. Sie beträfen bereits eine Reihe anderer Gebiete, sagte er am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge und drohte mit einer Ausweitung. Wenn der Westen Langstreckenwaffen an Kiew liefere, dann würden die geografischen Ziele in der Ukraine noch mehr ausgeweitet werden.

EU-Kommission will im Notfall Sparzwang für Gas

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Der mit Spannung erwartete EU-Gasnotfallplan sieht in den kommenden Monaten Einsparungen der einzelnen Länder von jeweils 15 Prozent vor. Von August bis März solle so viel Gas im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch desselben Zeitraums in den Jahren 2016 bis 2021 eingespart werden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält unterdessen einen kompletten Lieferstopp von Gas aus Russland in die EU für wahrscheinlich.

41-Jährige in Südsteiermark getötet: Fahndung nach Sohn

Leibnitz - Nach dem Fund des Leichnams einer 41-Jährigen im südsteirischen Leibnitz am Montagabend fahndet die Polizei nun mit europäischem Haftbefehl nach dem Sohn (24) der Frau. Die Tote war am Montagabend in ihrer Wohnung entdeckt worden. Der Sohn war seither verschwunden. Die Familie hatte die Polizei verständigt, nachdem die Syrerin sich nicht mehr gemeldet hatte. Nach der Wohnungsöffnung war zunächst kein Verbrechen erkennbar, erst eine Obduktion brachte am Dienstag Klarheit.

Van der Bellen fordert Regierung zum Arbeiten auf

Wien/Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Mittwoch wegen der Teuerungskrise mit einem deutlichen Appell an die türkis-grüne Koalition gewandt: Die Regierung müsse jetzt, "und zwar ohne Verzögerung", das tun, "wofür sie gewählt wurde - sorry: Arbeiten, arbeiten", forderte das Staatsoberhaupt bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele. "Die Dringlichkeit gebietet rasches, geschlossenes und entschlossenes Handeln. Und vor allem Solidarität."

Autobahn und Zuglinie nach Triest wegen Bränden unterbrochen

Berlin/Rom/Athen - Die starke Hitze in weiten Teilen Europas mit Temperaturen bis über 40 Grad hat am Mittwoch unzählige Waldbrände am Lodern gehalten. Besonders betroffen waren weiterhin Italien, Griechenland, Frankreich und Portugal, wo bisher drei Menschen starben. Die an Kärnten grenzende italienische Region Friaul-Julisch Venetien rief wegen der Brände den Ausnahmezustand aus. Die Autobahn A4 von Venedig Richtung Triest war unterbrochen und der Zugverkehr zwischen den Städten eingestellt.

An 160 Messstellen in Österreich schon mittags über 30 Grad

Wien - Der erwartete bisher heißeste Tag des Jahres in Österreich hat am Mittwoch bereits zur Mittagszeit im Großteil des Landes für Temperaturen ab 30 Grad gesorgt. Diese Marke wurde um 13.15 Uhr an rund 160 der insgesamt 280 Wetterstationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik geknackt. Hitzepole waren vorerst die niederösterreichischen Orte Bad Deutsch-Altenburg und Pottschach mit je 35,0 Grad. Die Temperaturen sollten jedoch bis zum späten Nachmittag noch steigen.

Draghi bei neuem Vertrauen bereit für Regierungsfortsetzung

Rom - Italien und Europa können auf eine Fortsetzung der italienischen Regierung unter Mario Draghi hoffen. Nach seinem gescheiterten Rücktrittsangebot ist er doch bereit, Ministerpräsident zu bleiben. In einer Rede im Senat forderte der parteilose Ökonom die zuletzt zerstrittenen Regierungsparteien aber auf, sich geschlossen hinter ihn und die Regierung zu stellen. Der 74-Jährige stellt sich am Mittwoch einem Vertrauensvotum, dessen Ergebnis am Abend erwartet wird.

