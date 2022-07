Schallenberg: Frieden darf nicht von Moskau diktiert werden

Kiew (Kyjiw)/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und sein tschechischer Kollege Jan Lipavsky haben am Mittwoch ihren Amtskollegen Dmytro Kuleba in Kiew getroffen. Bei der Pressekonferenz betonte Schallenberg, "unser gemeinsamer Besuch ist ein Signal der Solidarität aus Zentraleuropa". Alles müsse getan werden, um diesen Krieg zu beenden, doch die Ukraine müsse bestimmen, wann sie dazu bereit sei. "Ganz bestimmt darf ein Frieden nicht von Russland diktiert werden", so Schallenberg.

Lawrow droht mit Ausweitung der Ziele in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die geografischen Ziele des von Russland so bezeichneten militärischen Sondereinsatzes in der Ukraine sind laut Russlands Außenminister Sergej Lawrow nicht mehr auf den Donbass begrenzt. Sie beträfen bereits eine Reihe anderer Gebiete, sagte er am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge und drohte mit einer Ausweitung. Wenn der Westen Langstreckenwaffen an Kiew liefere, dann würden die geografischen Ziele in der Ukraine noch mehr ausgeweitet werden.

EU-Kommission will im Notfall Sparzwang für Gas

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Der mit Spannung erwartete EU-Gasnotfallplan sieht in den kommenden Monaten Einsparungen der einzelnen Länder von jeweils 15 Prozent vor. Von August bis März solle so viel Gas im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch desselben Zeitraums in den Jahren 2016 bis 2021 eingespart werden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält unterdessen einen kompletten Lieferstopp von Gas aus Russland in die EU für wahrscheinlich.

Van der Bellen fordert Regierung zum Arbeiten auf

Wien/Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Mittwoch wegen der Teuerungskrise mit einem deutlichen Appell an die türkis-grüne Koalition gewandt: Die Regierung müsse jetzt, "und zwar ohne Verzögerung", das tun, "wofür sie gewählt wurde - sorry: Arbeiten, arbeiten", forderte das Staatsoberhaupt bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele. "Die Dringlichkeit gebietet rasches, geschlossenes und entschlossenes Handeln. Und vor allem Solidarität."

Ermittler besuchten Finanz- und Innenressort wegen Vereins

Wien - Ein mit der FPÖ in Zusammenhang gebrachter Verein ist am Mittwoch Anlass für Besuche von Ermittlern in Innen- und Finanzministerium gewesen. Anlass für die Nachschau war der Verdacht auf Missbrauch von EU-Fördergeldern durch die "Agentur für europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung" (AEI). Betroffen war auch das Büro einer Beamtin im Finanzressort, die Managerin der Agentur ist, berichtete der "Standard". Die Ministerien bestätigten der APA die Amtshilfe.

41-Jährige in Südsteiermark getötet: Fahndung nach Sohn

Leibnitz - Nach dem Fund des Leichnams einer 41-Jährigen im südsteirischen Leibnitz am Montagabend fahndet die Polizei nun mit europäischem Haftbefehl nach dem Sohn (24) der Frau. Die Tote war am Montagabend in ihrer Wohnung entdeckt worden. Der Sohn war seither verschwunden. Die Familie hatte die Polizei verständigt, nachdem die Syrerin sich nicht mehr gemeldet hatte. Nach der Wohnungsöffnung war zunächst kein Verbrechen erkennbar, erst eine Obduktion brachte am Dienstag Klarheit.

Autobahn und Zuglinie nach Triest wegen Bränden unterbrochen

Berlin/Rom/Athen - Die starke Hitze in weiten Teilen Europas mit Temperaturen bis über 40 Grad hat am Mittwoch unzählige Waldbrände am Lodern gehalten. Besonders betroffen waren weiterhin Italien, Griechenland, Frankreich und Portugal, wo bisher drei Menschen starben. Die an Kärnten grenzende italienische Region Friaul-Julisch Venetien rief wegen der Brände den Ausnahmezustand aus. Die Autobahn A4 von Venedig Richtung Triest war unterbrochen und der Zugverkehr zwischen den Städten eingestellt.

Kampf um Johnson-Nachfolge geht ins Halbfinale

London - Nach einem teilweise schmutzigen Wahlkampf um die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson hat die Tory-Fraktion mit der letzten Abstimmungsrunde begonnen. Nur zwei der drei verbliebenen Bewerber ziehen in die Finalrunde über den Sommer ein, bei der die Mitglieder der britischen Konservativen das Wort haben. Das Ergebnis der Wahl in der 358 Mitglieder starken Tory-Fraktion sollte am Mittwoch um 17.00 Uhr (MESZ) verkündet werden.

