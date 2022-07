Draghi spricht vor Abgeordnetenkammer

Rom - Roms Polit-Drama geht in die nächste Runde. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi will nach seinem verpassten Ziel beim Vertrauensvotum im Senat am Donnerstag in der Abgeordnetenkammer auftreten. Geplant ist eine Ansprache des Premierministers, der sich dann noch einem Vertrauensvotum unterziehen könnte. Es wird nicht ausgeschlossen, dass Draghi nach seiner um 9.00 Uhr geplanten Ansprache seinen Rücktritt ankündigt.

Weitere US-Raketenwerfer für die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zur Unterstützung im bereits seit 148 Tagen andauernden Krieg gegen Russland haben die USA der Ukraine weitere Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Himars zugesichert. Die Führung in Kiew zeigte sich dankbar, fordert aber dringend auch die Lieferung von Luftabwehrsystemen. Ein Sieg seines Landes gegen die russischen Angreifer würde ganz Europa schützen, betonte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht auf Donnerstag.

Gaslieferung durch Pipeline Nord Stream 1 läuft wieder an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Lubmin - Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstag früh die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen. Es fließe wieder Gas, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG der Deutschen Presse-Agentur. Bis die volle Transportleistung erreicht sei, werde es einige Zeit dauern. Der Sprecher sagte, dass zuletzt in etwa so viel Gas wie vor der Wartung angekündigt war, also rund 67 Millionen Kubikmeter pro Tag.

Bis zu 50.000 ukrainische Flüchtlinge an Schulen erwartet

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Bildungsministerium rechnet mit einer weiteren deutlichen Zunahme ukrainischer Kinder und Jugendliche an den heimischen Schulen. Zuletzt sind knapp 11.000 ukrainische Flüchtlinge in den Klassen gesessen. Mittelfristig werden 37.500 bis 50.000 erwartet, heißt es in der aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Minister Martin Polaschek (ÖVP). Die meisten werden es laut Projektion weiter an Volksschulen (21.300) und Mittelschulen (17.600) sein.

Russische Journalistin Owsjannikowa vor Gericht

Moskau - Die durch ihre Live-Protestaktion im russischen Fernsehen gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene Journalistin Marina Owsjannikowa muss sich ab Donnerstag vor Gericht verantworten. Der 44-Jährigen wird vorgeworfen, die russische Armee "diskreditiert" zu haben. Bei dem Prozess in Moskau droht ihr eine lange Haftstrafe. Owsjannikowa war am 14. März hinter der Nachrichtensprecherin aufgetaucht und hielt ein Schild mit der Aufschrift "Kein Krieg" in die Kamera.

Länder drängen auf Verschiebung von CO2-Bepreisung

Wien - Trotz aktueller Hitzewelle ist Klimaschutz angesichts der Teuerung politisch nicht mehr en vogue. Mehrere Länderchefs sprechen sich dafür aus, die CO2-Bepreisung, die klimaschädliches Verhalten quasi bestraft, weiter zu verschieben. In der "Presse" meint der im Landtagswahlkampf befindliche Tirol VP-Landeschef Anton Mattle, er sei "ganz klar für ein weiteres Aussetzen der CO2-Bepreisung". Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) denkt indes ein niedrigeres Tempolimit an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red