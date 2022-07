Gaslieferung durch Pipeline Nord Stream 1 läuft wieder an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Lubmin - Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstag früh die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen. Es fließe wieder Gas, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG der Deutschen Presse-Agentur. Bis die volle Transportleistung erreicht sei, werde es einige Zeit dauern. Der Sprecher sagte, dass zuletzt in etwa so viel Gas wie vor der Wartung angekündigt war, also rund 67 Millionen Kubikmeter pro Tag.

Weitere US-Raketenwerfer für die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zur Unterstützung im bereits seit 148 Tagen andauernden Krieg gegen Russland haben die USA der Ukraine weitere Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Himars zugesichert. Die Führung in Kiew zeigte sich dankbar, fordert aber dringend auch die Lieferung von Luftabwehrsystemen. Ein Sieg seines Landes gegen die russischen Angreifer würde ganz Europa schützen, betonte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht auf Donnerstag.

Bis zu 50.000 ukrainische Flüchtlinge an Schulen erwartet

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Bildungsministerium rechnet mit einer weiteren deutlichen Zunahme ukrainischer Kinder und Jugendliche an den heimischen Schulen. Zuletzt sind knapp 11.000 ukrainische Flüchtlinge in den Klassen gesessen. Mittelfristig werden 37.500 bis 50.000 erwartet, heißt es in der aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Minister Martin Polaschek (ÖVP). Die meisten werden es laut Projektion weiter an Volksschulen (21.300) und Mittelschulen (17.600) sein.

Premier Draghi will Mattarella Entscheidung mitteilen

Rom - Der italienische Premier Mario Draghi ist am Donnerstag vor der Abgeordnetenkammer in Rom aufgetreten. Er bat um eine Unterbrechung der Sitzung, weil er den Präsidenten Sergio Mattarella treffen wolle. Noch unklar ist, ob der 74-Jährige seinen Rücktritt einreichen wird. Die Sitzung in der Abgeordnetenkammer wurde bis 12 Uhr unterbrochen. Am Donnerstag ist eine Vertrauensabstimmung geplant.

32 Festnahmen in Verbindung mit Drogenhandel in drei Ländern

St. Pölten/Wien - Im Rahmen der "Operation Joker" und damit verbundener internationaler Polizeizusammenarbeit hat es einen Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität gegeben. Getätigt wurden 32 Festnahmen in Österreich, der Slowakei und Ungarn, sieben davon hierzulande, wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten betont. Die Beschuldigten vertickten Drogen mit einem Straßenverkaufswert von über 21 Millionen Euro. Als Organisator gilt ein 37-jähriger Slowake mit Wohnsitz in Wien.

Euroraum vor erster Zinserhöhung seit elf Jahren

Frankfurt - Der Euroraum steht vor der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren. Um die rekordhohe Inflation zu dämpfen, will die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung am heutigen Donnerstag die Leitzinsen erstmals wieder erhöhen. Die Entscheidungen der Notenbank werden am Nachmittag (14.15 Uhr) verkündet.

Bregenzer "Butterfly"-Premiere nach der Hälfte abgebrochen

Bregenz - Sie hat coronabedingt ein Jahr lang auf ihren Tod warten müssen, am Mittwoch starb die "Madame Butterfly" nun endgültig in Bregenz - auf der Seebühne allerdings nur kurz. Angesichts einer Gewitterfront musste die Premiere von Giacomo Puccinis Schmachtwerk nach der Hälfte abgebrochen und ins Festspielhaus verlegt werden. Schade, hat Regisseur Andreas Homoki die Erzählung vom Lieben und Sterben Cio-Cio-Sans doch in ein elegantes, zurückhaltendes Asiabild gestellt.

Russische Journalistin Owsjannikowa vor Gericht

Moskau - Die durch ihre Live-Protestaktion im russischen Fernsehen gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene Journalistin Marina Owsjannikowa muss sich ab Donnerstag vor Gericht verantworten. Der 44-Jährigen wird vorgeworfen, die russische Armee "diskreditiert" zu haben. Bei dem Prozess in Moskau droht ihr eine lange Haftstrafe. Owsjannikowa war am 14. März hinter der Nachrichtensprecherin aufgetaucht und hielt ein Schild mit der Aufschrift "Kein Krieg" in die Kamera.

