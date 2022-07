Regierungskrise in Rom: Draghi zurückgetreten

Rom - Der italienische Premier Mario Draghi ist zurückgetreten. Dies teilte der Generalsekretär im Quirinal, dem Sitz von Präsident Sergio Mattarella, Ugo Zampetti, am Donnerstag mit. Draghi wurde von Mattarella mit der Weiterführung der Amtsgeschäfte betraut. Der seit Februar 2021 als Premier amtierende Draghi trat vor einer in der Abgeordnetenkammer geplanten Vertrauensabstimmung zurück.

Nord Stream 1 - Gas fließt wieder, Auslastung bei 40 Prozent

Wien/Moskau/Lubmin - Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstag früh die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen. Netzdaten zufolge hat der Gasfluss durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 Donnerstagfrüh das angekündigte Niveau erreicht. In der Stunde zwischen 7.00 und 8.00 Uhr wurden nach Daten von der Website der Nord Stream AG mehr als 29 Gigawattstunden geliefert und damit in etwa so viel Gas, wie zuvor angekündigt. Auch die OMV bekam wieder mehr Gas.

Neue Kämpfe im Osten der Ukraine und neue US-Waffen für Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine sind die schweren Kämpfen am Donnerstag im Donbass im Osten des Landes weitergegangen. "In der Region Luhansk gibt es wahrscheinlich keinen einzigen Quadratmeter Land, der von russischer Artillerie noch verschont geblieben ist", schrieb Gouverneur Serhij Hajdaj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. "Der Beschuss ist sehr intensiv." Die russischen Streitkräfte hörten erst dann mit den Angriffen auf, wenn ihr Material ermüde.

Gas-Lieferstopp würde Österreichs Wirtschaft stark dämpfen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das größte Risiko für Österreichs Wirtschaft geht derzeit vom Ukraine-Krieg und einem möglichen Ausfall der russischen Gaslieferungen aus, sagen die Wirtschaftsforscher des Instituts für Höhere Studien (IHS) und empfehlen deshalb, dass der Staat Gas auf Vorrat einkauft. Auch die hohe Inflation bremst den Aufholprozess der heimischen Wirtschaft nach der Coronakrise. Das IHS erwartet für die Jahre 2022 bis 2026 ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent.

Baukonzern Swietelsky droht millionenschwere Kartellstrafe

Wien - Ein bereits 2017 aufgeflogenes, weit verzweigtes Baukartell in Österreich hat nun auch für das Bauunternehmen Swietelsky eine millionenschwere Strafzahlung zur Folge. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) werde gegen die Swietelsky AG und zwei Tochterunternehmen eine Geldbuße von 27,15 Mio. Euro beim Kartellgericht beantragen, gab sie am Donnerstag bekannt.

32 Festnahmen in Verbindung mit Drogenhandel in drei Ländern

St. Pölten/Wien - Im Rahmen der "Operation Joker" und damit verbundener internationaler Polizeizusammenarbeit hat es einen Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität gegeben. Getätigt wurden 32 Festnahmen in Österreich, der Slowakei und Ungarn, sieben davon hierzulande, wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten betont. Die Beschuldigten vertickten Drogen mit einem Straßenverkaufswert von über 21 Millionen Euro. Als Organisator gilt ein 37-jähriger Slowake mit Wohnsitz in Wien.

Euroraum vor erster Zinserhöhung seit elf Jahren

Frankfurt - Die mit einer Rekordinflation konfrontierte EZB berät an diesem Vormittag über eine Abkehr von der Ära der Nullzinspolitik. An den Finanzmärkten wird gerätselt, ob die geldpolitische Zäsur mit einem größeren Zinsschritt einhergeht oder womöglich eher klein ausfällt. Es soll eine Anhebung um einen Viertel-Prozentpunkt ebenso wie die Option einer Erhöhung um einen halben Punkt zur Sprache kommen.

Nach Tötung von Frau in Südsteiermark wird nach Sohn gesucht

Leibnitz - Im Fall der tot aufgefundenen Frau (41) im steirischen Leibnitz wurde am Donnerstag weiter nach dem Verdächtigen gesucht. Der Sohn der am Montag in ihrer Wohnung entdeckten Syrerin ist seitdem verschwunden. Nach ihm wird mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet. Der 24-Jährige war bereits im April 2021 mit der Polizei in Leibnitz aneinandergeraten, weil er und eine Gruppe junger Männer gegen Covid-Maßnahmen verstoßen hatten, wie die Polizei auf APA-Anfrage bestätigte.

