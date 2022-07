Nord Stream 1 - Gewessler gibt keine Entwarnung

Wien/Moskau/Lubmin - Die Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 ist für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) noch kein Grund zur Entwarnung. "Russland schürt ganz bewusst Unsicherheit in Europa. So treibt Putin die Gaspreise", sagte die Ministerin in einer Aussendung am Donnerstag. Sie verwies darauf, dass die Pipeline nur zu rund 40 Prozent ausgelastet sei. Die Situation bleibe weiterhin angespannt. Die OMV erhielt indes am Donnerstag wieder mehr Gas.

Neue Kämpfe im Osten der Ukraine und neue US-Waffen für Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine sind die schweren Kämpfen am Donnerstag im Donbass im Osten des Landes weitergegangen. "In der Region Luhansk gibt es wahrscheinlich keinen einzigen Quadratmeter Land, der von russischer Artillerie noch verschont geblieben ist", schrieb Gouverneur Serhij Hajdaj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. "Der Beschuss ist sehr intensiv." Die russischen Streitkräfte hörten erst dann mit den Angriffen auf, wenn ihr Material ermüde.

Brände in Friaul und in der Toskana

Triest - Schwere Brände, die seit Montag in der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien an der Grenze zu Slowenien wüten, sind noch nicht unter Kontrolle. Feuerwehreinheiten aus Udine, Triest und Görz (Gorizia) waren am Donnerstag weiterhin im Kampf gegen die Flammen im Karstgebiet im Einsatz. Sie wurden von Löschflugzeugen und Hubschraubern unterstützt. Auch die Toskana ist von schweren Bränden betroffen, mehr als 1.000 Personen wurden evakuiert.

1.470 Covid-Kranke im Spital, 80 auf Intensivstationen

Wien - 1.470 Covid-Kranke sind am Donnerstag in den heimischen Spitälern behandelt worden, davon mussten 80 intensivmedizinisch betreut werden. Binnen einer Woche sind auf den Intensivstationen neun Covid-Patientinnen und -Patienten dazugekommen. Insgesamt ist jedoch die Gesamtzahl der hospitalisierten Corona-Infizierten seit Mittwoch um 34 zurückgegangen. 14.070 Corona-Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden registriert, teilten Innen- und Gesundheitsministerium mit.

32 Festnahmen in Verbindung mit Drogenhandel in drei Ländern

St. Pölten/Wien - Im Rahmen der "Operation Joker" und damit verbundener internationaler Polizeizusammenarbeit hat es einen Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität gegeben. Getätigt wurden 32 Festnahmen in Österreich, der Slowakei und Ungarn, sieben davon hierzulande, wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten betont. Die Beschuldigten vertickten Drogen mit einem Straßenverkaufswert von über 21 Millionen Euro. Als Organisator gilt ein 37-jähriger Slowake mit Wohnsitz in Wien.

Baukonzern Swietelsky droht millionenschwere Kartellstrafe

Wien - Ein bereits 2017 aufgeflogenes, weit verzweigtes Baukartell in Österreich hat nun auch für das Bauunternehmen Swietelsky eine millionenschwere Strafzahlung zur Folge. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) werde gegen die Swietelsky AG und zwei Tochterunternehmen eine Geldbuße von 27,15 Mio. Euro beim Kartellgericht beantragen, gab sie am Donnerstag bekannt.

Frau in Osttirol aus Sommerrodelbahn geschleudert

Lienz - Eine 29-Jährige ist am Dienstag nach einem Unfall auf einer Sommerrodelbahn im Bezirk Lienz mit schweren Oberkörper-Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war die junge Frau nicht angeschnallt mit einer Rodel ins Tal unterwegs, als sie in einer Kehre stark bremsen musste. Durch das plötzliche Manöver wurde sie aus der Rodel geschleudert und prallte gegen einen Holzpfosten neben der Bahn.

Ibiza-Anwalt Ramin M. bekam Diversion angeboten

Wien - Der Prozess gegen den mutmaßlichen Financier des Ibiza-Videos, Rechtsanwalt Ramin M., hat am Donnerstag mit dem Angebot einer Diversion geendet. Die Staatsanwaltschaft, die ihm unter anderem den Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten vorgeworfen hatte, gab vorerst keine Erklärung ab. Der Ibiza-Anwalt nahm die 15.000 Euro Geldbuße an und leistet "freiwillig" (als Teil der Diversion) 500 Euro Wiedergutmachung an Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

