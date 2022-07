Regierungskrise in Rom: Draghi zurückgetreten

Rom - Der italienische Premier Mario Draghi ist zurückgetreten. Das teilte der Generalsekretär im Quirinal, dem Sitz von Präsident Sergio Mattarella, Ugo Zampetti, am Donnerstag mit. Draghi wurde von Mattarella mit der Weiterführung der Amtsgeschäfte betraut. Der seit Februar 2021 als Premier amtierende Draghi trat vor einer in der Abgeordnetenkammer geplanten Vertrauensabstimmung zurück.

EZB erklärt Inflation Kampf - Leitzins auf 0,5 % angehoben

Frankfurt - Die Rekordinflation zwingt die Euro-Währungshüter zu einem höheren Tempo bei ihrer ersten Zinserhöhung seit elf Jahren. Die Zinsen steigen um jeweils 0,50 Prozentpunkte, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Damit entfällt zur Freude der Sparer der Negativzins von minus 0,50 Prozent für geparkte Gelder von Geschäftsbanken. Der Leitzins, zu dem sich Kreditinstitute bei der EZB Geld leihen können, steigt von 0,0 Prozent auf 0,50 Prozent.

Entwurf sieht Aus für Corona-Quarantäne vor

Wien - Die Corona-Quarantäne könnte nun tatsächlich bald fallen und durch Verkehrsbeschränkungen ersetzt werden. Das sieht jedenfalls ein mit vergangenem Montag datierter Entwurf vor, über den die Tageszeitungen "Heute" und "oe24" online berichten. Demnach wäre man nach einer Infektion nicht mehr gezwungen, daheim zu bleiben, sondern man könnte sich fast überall hin mit Maske bewegen. Im Gesundheitsministerium wird auf APA-Anfrage betont, dass es sich um eine Arbeitsfassung halte.

Biden mit Coronavirus infiziert

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 79-Jährige sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) positiv getestet worden, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Er habe "sehr milde Symptome" und habe mit der Einnahme des Covid-19-Medikaments Paxlovid begonnen. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC werde Biden sich im Weißen Haus isolieren. Er werde während dieser Zeit weiterhin "alle seine Pflichten in vollem Umfang wahrnehmen".

Gas - OMV: Heutige Liefermenge entspricht Gazprom-Zusage

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Gaskonzern Gazprom hat seine gestrige Zusage eingehalten und heute vereinbarungsgemäß geliefert, so die OMV am Donnerstagabend. Damit wurde in etwa die Hälfte der vor dem Ukraine-Krieg vereinbarten Gasmenge zugestellt, dies entspricht der Menge, die auch vor der zehntägigen Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 bei der teilstaatlichen OMV ankam. Während der Nordstream-Wartungspause bekam die OMV nur ein Drittel des bestellten Gases aus Russland.

37,7 Grad in Seibersdorf: Überdurchschnittliche Hitze bleibt

Wien - Mit 37,7 Grad in Seibersdorf in Niederösterreich hat es am Donnerstag den bisher heißesten Tag des Jahres in Österreich gegeben. Über das Wochenende bleibt es überdurchschnittlich heiß. Erst am Dienstag liegen die Temperaturen in weiten Teilen des Landes wieder unter 30 Grad, geht aus der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hervor. Am Donnerstag war der Hitzehotspot im Osten, in der Westhälfte gab es nur vereinzelt Temperaturen über 30 Grad.

Nächster "Zeugen-Tag" im Strache-Prozess

Wien - Am Donnerstag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und den Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz fortgesetzt worden. Vier Zeugen wurden gehört, Thema war die Bestellung Stieglitz' zum Asfinag-Aufsichtsrat und dessen Interesse an weiteren Mandaten in Gremien staatsnaher Unternehmen, vor allem bei der ÖBB-Holding. Der Prozess wird am kommenden Dienstag fortgesetzt. Dann könnte es auch Urteile geben.

Schäden durch Waldbrände in Europa bereits höher als 2021

Paris - Die Waldbrände in Europa haben in diesem Jahr schon mehr Fläche vernichtet als im gesamten Jahr 2021. Nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems (Effis) sind in der Europäischen Union seit Jahresbeginn 517.881 Hektar verbrannt, also etwas mehr als 5.000 Quadratkilometer. Die versengte Fläche ist damit in etwa zwei Mal so groß wie Vorarlberg.

Wiener Börse mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag befestigt geschlossen. Der ATX gewann 0,60 Prozent auf 2.954 Punkte. An den europäischen Leitbörsen herrschte nach der Leitzinsentscheidung der EZB eine gebremste Stimmung. Die Europäische Zentralbank erhöht angesichts der Rekordinflation erstmals seit elf Jahren die Zinsen im Euroraum. Der Leitzins steigt unerwartet kräftig von 0,0 auf 0,50 Prozent. In Wien zogen die Bankenwerte den ATX nach oben. BAWAG-Papiere gewannen 6,4 Prozent.

