Getreide-Abkommen zwischen Ukraine und Russland in Sicht

Kiew (Kyjiw)/Istanbul/Moskau - Die Anzeichen für ein unmittelbar bevorstehendes Abkommen zwischen Russland und der Ukraine zur Wiederaufnahme von Getreide-Exporten übers Meer verdichten sich. Die Vereinten Nationen teilen mit, die Vereinbarung solle in Istanbul um 16.30 Uhr Ortszeit (15.30 Uhr MESZ) unterzeichnet werden. An der Zeremonie würden UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sowie Vertreter Russlands und der Ukraine teilnehmen.

Rechnungshof kritisiert SPÖ wegen Löwelstraßen-Miete

Wien - Der Rechnungshof hält die günstige Einmietung der SPÖ-Zentrale in einem Haus der Gemeinde Wien für unzulässig. Die SPÖ residiert seit Jahrzehnten in der Löwelstraße unweit des Wiener Rathauses und bezahlt dafür rund 12.000 Euro pro Monat. Weil die Miete deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Immobilien in der Innenstadt, halten die Prüfer eine unzulässige Spende der Stadt Wien an die SPÖ für möglich und haben die Causa beim Parteiensenat im Kanzleramt angezeigt.

Gasversorgungslage für Gewessler weiter "sehr angespannt"

Wien - Für Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist die Gas-Versorgungslage weiterhin "sehr angespannt". Es sei aber "eine positive Entwicklung", dass wieder mehr Gas aus Russland fließe, sagte Gewessler nach einem Gasinfrastrukturgipfel mit Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), Unternehmen und Sozialpartnern am Freitag in Wien. Konkretes zum weiteren Plan in der Gaskrise war den beiden Ministern heute aber eher nicht zu entlocken.

Bald 1.500 Corona-Infizierte in Spitalsbehandlung

Wien - Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion in Österreichs Krankenhäusern liegen, steigt weiter an. Derzeit sind fast 1.500 Menschen - exakt 1.496 - in Spitalsbehandlung. Davon müssen 80 Menschen intensivmedizinisch behandelt werden, berichteten am Freitag Gesundheits- und Innenministerium. Innerhalb von 24 Stunden kamen 11.115 Neuinfektionen hinzu. Zehn Menschen starben an bzw. mit Covid-19.

Gewessler derzeit gegen Tempo 100

Wien - Die grüne Energie- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat den Rufen nach einem niedrigeren Tempolimit auf Österreichs Straßen eine Absage erteilt. "Langsamer Fahren ist ein Beitrag den jede und jeder leisten kann", sagte sie am Freitag im Ö1-"Mittagsjournal". Gesetzliche Maßnahmen könnten erst im Falle eines Versorgungsnotstandes beschlossen werden, den es derzeit aber noch nicht gebe.

Unwetter sorgten für Überschwemmungen und Muren in Kärnten

Spittal/Drau - Unwetter mit Starkregen und Hagel haben in der Nacht auf Freitag erneut für Überschwemmungen und Muren in Kärnten gesorgt. 31 Feuerwehren mit 465 Männern und Frauen waren im Einsatz, berichtete die Landesalarm- und Warnzentrale am Freitag auf APA-Anfrage. Betroffen waren vor allem die Gemeinden Radenthein, Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) und Gnesau (Bezirk Feldkirchen).

Suchaktion nach Jugendlichen in den Karawanken erfolgreich

St. Jakob/Rosental - Eine Suchaktion in den Karawanken nach zwei französischen Jugendlichen, die am Mittwoch von St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) zu einer Wanderung aufgebrochen waren, ist erfolgreich gewesen. Am Freitag gegen 11.00 Uhr wurden der 16-jährige Bursche und das 15 Jahre alte Mädchen vom Polizeihubschrauber "Libelle" aus geortet und mittels Tau geborgen. Sie waren nur leicht verletzt, berichtete die an der Suchaktion beteiligte Bergrettung in einer Aussendung.

Dutzende Tote nach Terroranschlägen der Al-Shabaab-Miliz

Mogadischu - Terroristen der islamistischen Al-Shabaab-Miliz haben Militärangaben zufolge im Grenzgebiet zwischen Somalia und Äthiopien Dutzende Menschen getötet. Die Extremisten hätten zunächst somalische Soldaten und äthiopische Polizisten in der somalischen Grenzprovinz Bakol angegriffen, sagte der somalische Militärberater, Hassan Mohamud, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Anschließend hätten sie die Grenze nach Äthiopien überquert und auch dort Posten angegriffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red