Getreide-Abkommen zwischen Ukraine und Russland in Sicht

Kiew (Kyjiw)/Istanbul/Moskau - Die Ukraine wird bei der geplanten Vereinbarung zu Getreide-Exporten nach Angaben eines Präsidialberaters kein gemeinsames Dokument mit Russland unterzeichnen. Vielmehr würden beide Länder parallel Übereinkünfte mit den Vereinten Nationen und der Türkei schließen, schrieb der Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, am Freitag auf Twitter. Es werde keine russischen Repräsentanten in ukrainischen Häfen und keine russischen Eskorten von Transporten geben.

Gasversorgungslage für Gewessler weiter "sehr angespannt"

Wien - Für Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist die Gas-Versorgungslage weiterhin "sehr angespannt". Es sei aber "eine positive Entwicklung", dass wieder mehr Gas aus Russland fließe, sagte Gewessler nach einem Gasinfrastrukturgipfel mit Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), Unternehmen und Sozialpartnern am Freitag in Wien. Konkretes zum weiteren Plan in der Gaskrise war den beiden Ministern heute aber eher nicht zu entlocken.

Rechnungshof kritisiert SPÖ wegen Löwelstraßen-Miete

Wien - Der Rechnungshof hält die günstige Einmietung der SPÖ-Zentrale in einem Haus der Gemeinde Wien für unzulässig. Die SPÖ residiert seit Jahrzehnten in der Löwelstraße unweit des Wiener Rathauses und bezahlt dafür rund 12.000 Euro pro Monat. Weil die Miete deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Immobilien in der Innenstadt, halten die Prüfer eine unzulässige Spende der Stadt Wien an die SPÖ für möglich und haben die Causa beim Parteiensenat im Kanzleramt angezeigt.

Unwetter sorgten für Überschwemmungen und Muren in Kärnten

Spittal/Drau - Unwetter mit Starkregen und Hagel haben in der Nacht auf Freitag erneut für Überschwemmungen und Muren in Kärnten gesorgt. 31 Feuerwehren mit 465 Männern und Frauen waren im Einsatz, berichtete die Landesalarm- und Warnzentrale am Freitag auf APA-Anfrage. Betroffen waren vor allem die Gemeinden Radenthein, Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) und Gnesau (Bezirk Feldkirchen).

Gewessler derzeit gegen Tempo 100

Wien - Die grüne Energie- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat den Rufen nach einem niedrigeren Tempolimit auf Österreichs Straßen eine Absage erteilt. "Langsamer Fahren ist ein Beitrag den jede und jeder leisten kann", sagte sie am Freitag im Ö1-"Mittagsjournal". Gesetzliche Maßnahmen könnten erst im Falle eines Versorgungsnotstandes beschlossen werden, den es derzeit aber noch nicht gebe.

Bald 1.500 Corona-Infizierte in Spitalsbehandlung

Wien - Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion in Österreichs Krankenhäusern liegen, steigt weiter an. Derzeit sind fast 1.500 Menschen - exakt 1.496 - in Spitalsbehandlung. Davon müssen 80 Menschen intensivmedizinisch behandelt werden, berichteten am Freitag Gesundheits- und Innenministerium. Innerhalb von 24 Stunden kamen 11.115 Neuinfektionen hinzu. Zehn Menschen starben an bzw. mit Covid-19.

SPÖ vehement gegen Quarantäne-Aus

Wien - Die offenbar bevorstehende Aufhebung der Corona-Quarantäne lässt in der SPÖ die Alarmglocken läuten. Gesundheitssprecher Philip Kucher sprach am Freitag in einer Aussendung von einem gefährlichen und unverantwortlichen Spiel der Regierung. Ein Quarantäne-Aus für Infizierte könnte das Gesundheitswesen wieder an seine Grenzen bringen. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sprach gegenüber der APA von einer Selbstaufgabe des Gesundheitsministeriums.

65-Jähriger verstarb in Tirol bei Balkonsturz

Flirsch - Ein 65-jähriger Einheimischer ist am frühen Donnerstagabend bei Umbauarbeiten an einem Wohnhaus im Tiroler Flirsch (Bezirk Landeck) tödlich verunglückt. Der Mann dürfte von Brettern am Balkon im zweiten Stock abgerutscht und dann auf den Boden gestürzt sein, berichtete die Polizei. Sein Sohn war zuvor vor das Gebäude zu einem Bekannten gegangen. Plötzlich hörte er ein Geräusch auf der Rückseite des Gebäudes. Die Männer eilten daraufhin sofort dorthin.

Wiener Börse mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag im Plus notiert und damit Verluste vom Vormittag wettgemacht. Gegen 14.20 Uhr stand der Leitindex ATX 0,59 Prozent höher bei 2.971,23 Punkten. Mit dem EZB-Entscheid und der Wiederöffnung der Nord Stream 1-Pipeline seien einige Unsicherheitsfaktoren vom Tisch, kommentierten die Helaba-Analysten vor dem Börsenauftakt. Die Regierungskrise in Italien und fehlende Entspannungssignale aus dem Ukraine-Krieg würden aber weiter belasten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red