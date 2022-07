Getreide-Abkommen zwischen Ukraine und Russland erzielt

Istanbul/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben mit den Vereinten Nationen und der Türkei eine Lösung für die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus dem Kriegsland Ukraine vereinbart. Sowohl Russland als auch die Ukraine unterzeichneten am Freitag in Istanbul getrennt voneinander entsprechende Vereinbarungen unter Vermittlung von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres. Die Ukraine zählte vor dem russischen Angriffskrieg zu den wichtigsten Getreideexporteuren der Welt.

Selenskyj: Kein Waffenstillstand ohne Rückgabe von Land

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht einen Waffenstillstand ohne die Rückgabe der von Russland besetzten Gebiete als kritisch an. "Ein Einfrieren des Konflikts wird der Russischen Föderation nur eine Erholungspause verschaffen", zitiert das "Wall Street Journal" Selenskyj. So würde der Krieg nur länger dauern. Im besetzten südukrainischen Gebiet Cherson wurden laut Kiew indes mehr als 1.000 russische Soldaten von ukrainischen Streitkräften eingekesselt.

Salzburg gewinnt rassigen Auftakt gegen Austria mit 3:0

Wals-Siezenheim - Salzburg hat einen rassigen Auftakt in die Bundesliga-Saison gegen die Austria klar für sich entschieden. 3:0 (1:0) siegte der Meister am Freitagabend dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Benjamin Sesko (37.) brachte die Hausherren vor 11.156 Zuschauern nach einem Schlagabtausch in der ersten Viertelstunde voran. Neuzugang Fernando (56.) traf dann mit einem Prachtschuss, ehe mit Noah Okafor (61.) Salzburgs dritter Offensivmann die Entscheidung herbeiführte.

Ex-Trump-Berater Bannon wegen Kongressbehinderung verurteilt

Washington - Der bekannte US-Rechtspopulist und frühere Präsidentenberater Steve Bannon ist der Missachtung des Kongresses schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen eines Bundesgerichts in Washington fällten am Freitag den Schuldspruch gegen den früheren Chefstrategen von Ex-Präsident Donald Trump wegen der Verweigerung einer Aussage vor dem Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Erstürmung. Das Strafmaß gegen den 68-Jährigen soll am 21. Oktober verkündet werden.

Kalifornien ermöglicht Zivilklagen gegen Sturmgewehr-Verkauf

Los Angeles - Kalifornien hat ein Gesetz beschlossen, das Bürgern Zivilklagen gegen jeden ermöglicht, der im Bundesstaat Sturmgewehre herstellt oder verkauft. Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnete am Freitag das Gesetz, das Bürgern im Fall einer erfolgreichen Zivilklage mindestens 10.000 Dollar (9.813,54 Euro) zuspricht. Das Gesetz betrifft neben in Kalifornien verbotenen Sturmgewehren auch sogenannte Geisterwaffen, die als Bausätze im Internet bestellt werden können.

EZB stellt Zinsanhebungen solange wie nötig in Aussicht

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) will laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei der Bekämpfung der Inflation nicht nachlassen. "Wir werden die Leitzinsen so lange anheben, wie es erforderlich ist, um die Inflation auf unseren Zielwert zurückzuführen", erklärte Lagarde in einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red