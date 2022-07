Murenabgänge nach Unwettern in Tirol

Innsbruck - Unwetter haben in der Nacht auf Samstag im Stubaital (Bez. Innsbruck Land) großen Schaden angerichtet. Zwei Autoinsassen wurden in Fulpmes verletzt, als ihr Pkw von einer Mure mitgerissen wurde. Der Lenker eines weiteren Fahrzeugs, ein 60-jähriger Pfarrer aus dem Tal, galt als vermisst. Laut Polizei gingen wegen Starkregens und Hagels mehrere große Muren ab, es gab Überschwemmungen und Wasserschäden an Häusern. 120 auf einer Schutzhütte Eingeschlossene wurden ausgeflogen.

Pflegekräfte sollen noch leichter Rot-Weiß-Rot-Card bekommen

Wien - Wegen des Fachkräftemangels in der Pflege wird der Zugang von Personal aus Drittstaaten zur Rot-Weiß-Rot-Card in dem Bereich weiter erleichtert. Das hat Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Samstag angekündigt. Pflegerinnen und Pfleger mit im Ausland erworbener Qualifikation sollen schon dann ohne Aufsicht im jeweils niederschwelligeren Pflegebereich arbeiten können, wenn sie zur Anerkennung der Ausbildung in Österreich noch Ergänzungskurse ablegen müssen.

1.511 Patienten mit Corona im Spital - 10.908 Neuinfektionen

Wien - 1.511 Patienten haben sich am Samstag im Zuge einer Coronainfektion im Spital befunden, um 15 mehr als gestern. 81 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut - diese Zahl stieg seit Freitag um eine Person und ist innerhalb einer Woche gleich geblieben. 15 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid gab es seit gestern. Mit Stand Samstag, 9.30 Uhr, wurden in den vergangenen 24 Stunden 10.908 neue Infektionen gemeldet. Das liegt unter dem Schnitt der letzten sieben Tage (11.523).

Hitze und Brände machen Griechenland weiter zu schaffen

Athen - Hitze und Brände haben den Menschen in Griechenland auch am Samstag zu schaffen gemacht. Ein großer Brand zerstörte den Wald des Dadia-Nationalparks, eines der größten Waldgebiete im Südosten Europas. Ein zweiter großer Brand tobte auf der Südseite der Ferieninsel Lesbos. Der Zivilschutz ordnete die Evakuierung der Ortschaft Vatera an. Einheiten der Feuerwehr vom Festland seien nach Lesbos unterwegs.

Fischsterben wegen Hitze auch im Neusiedler See

Weiden am See/Illmitz - Die Hitze und der tiefste Wasserstand seit Beginn der Aufzeichnungen 1965 verursachen Fischsterben im Neusiedler See. Die toten Tiere werden von Berufsfischern entfernt, berichtete Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft beim Land Burgenland. Wegen der Größe des Sees sei allerdings kein generelles Umsiedeln wie im Zicksee möglich, sagte der Leiter der "Task Force Neusiedler See-Seewinkel" am Samstag im Gespräch mit der APA.

Feuer nahe US-Nationalpark Yosemite bedroht Häuser

San Francisco - Ein rasch um sich greifendes Feuer im US-Bundesstaat Kalifornien bedroht mehr als 1.300 Gebäude. Das sogenannte Oak Fire ist am Freitagnachmittag (Ortszeit) im Bezirk Mariposa ausgebrochen und breitete sich binnen weniger Stunden auf einer Fläche von mehr als 17 Quadratkilometern aus, teilte die zuständige Behörde Calfire in der Nacht zum Samstag mit.

Keine Erhöhung der Bundesgebühren

Wien - Die Regierung setzt die eigentlich gesetzlich vorgesehene Anhebung der Bundesgebühren in diesem Jahr abermals aus. Das kündigten Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) an. Inkludiert sind darin alle Verfahren bei Behörden, also etwa Baubewilligungen, Zulassungen von KFZ, Führerschein, Reisepass und Personalausweis. Der aktuelle Gebührenstopp gilt bis Juli 2023. Die Gebührenanpassung würde heuer in Summe rund 19 Mio. Euro betragen.

