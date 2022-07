Kiew: Hafen von Odessa von russischen Raketen getroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Bereits einen Tag nach der Einigung auf eine Wiederaufnahme der blockierten Getreide-Lieferungen ist der für die Ausfuhr wichtige ukrainische Hafen von Odessa nach ukrainischen Angaben von russischen Raketen getroffen worden. Der Angriff sei "genau dort, wo das Getreide gelagert war" erfolgt, zitierte die ukrainische "Pravda" den Sprecher des Luftwaffenkommandos der Ukraine, Juri Ignat. Russland wies türkischen Angaben zufolge die Urheberschaft zurück.

Murenabgänge nach Unwettern in Tirol

Innsbruck - Unwetter haben in der Nacht auf Samstag im Stubaital (Bez. Innsbruck Land) großen Schaden angerichtet. Zwei Autoinsassen wurden in Fulpmes verletzt, als ihr Pkw von einer Mure mitgerissen wurde. Der Lenker eines weiteren Autos, ein 60-jähriger Pfarrer aus dem Tal, galt am Samstagabend weiter als vermisst. Laut Polizei gingen im Tal mehrere große Muren ab, es gab Überschwemmungen und Wasserschäden an Häusern. Auf einer Schutzhütte eingeschlossene Menschen wurden ausgeflogen.

Pflegekräfte sollen noch leichter Rot-Weiß-Rot-Card bekommen

Wien - Wegen des Fachkräftemangels in der Pflege wird der Zugang von Personal aus Drittstaaten zur Rot-Weiß-Rot-Card in dem Bereich weiter erleichtert. Das hat Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Samstag angekündigt. Pflegerinnen und Pfleger mit im Ausland erworbener Qualifikation sollen schon dann ohne Aufsicht im jeweils niederschwelligeren Pflegebereich arbeiten können, wenn sie zur Anerkennung der Ausbildung in Österreich noch Ergänzungskurse ablegen müssen.

Wegen Affenpocken weltweiter Gesundheitsnotstand ausgerufen

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Affenpocken-Ausbruch in mehr als 60 Ländern zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus rief damit am Samstag in Genf die höchste Alarmstufe aus, die sie bei einer Gesundheitsbedrohung verhängen kann. Praktische Folgen hat das nicht. Die Einstufung soll die Regierungen der Mitgliedsländer dazu bewegen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausbruch einzudämmen.

Teile Europas von Hitze und Bränden belastet

Athen - Hitze und Brände haben den Menschen in Griechenland auch am Samstag schwer zu schaffen gemacht. Ein großer Brand zerstörte den Wald des Dadia-Nationalparks, eines der größten Waldgebiete im Südosten Europas. Ein zweiter großer Brand tobte auf der Südseite der Ferieninsel Lesbos. Der Zivilschutz ordnete die Evakuierung der Ortschaft Vatera an. In Österreich war es erneut im Osten am heißesten, in Seibersdorf (NÖ) wurde am Nachmittag der Spitzenwert von 37,8 Grad gemessen.

Feuer nahe US-Nationalpark Yosemite bedroht Häuser

San Francisco - Ein rasch um sich greifendes Feuer im US-Bundesstaat Kalifornien bedroht mehr als 1.300 Gebäude. Das sogenannte Oak Fire ist am Freitagnachmittag (Ortszeit) im Bezirk Mariposa ausgebrochen und breitete sich binnen weniger Stunden auf einer Fläche von mehr als 17 Quadratkilometern aus, teilte die zuständige Behörde Calfire in der Nacht zum Samstag mit.

Touristenfahrzeug angehalten: Kinder spielen im Kofferraum

Zell am See - Die Pinzgauer Polizei hat am Freitag bei Kontrollen mehrere Raser und eine arabische Urlauberfamilie, die mit einem Leihwagen unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. In dem Fahrzeug befanden sich elf Personen, obwohl es nur für neun Menschen zugelassen war. Niemand war angegurtet. Vier Kinder saßen spielend im Kofferraum. Gelenkt wurde der Wagen von einem 15-Jährigen ohne Führerschein.

