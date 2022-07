Kiew: Hafen von Odessa von russischen Raketen getroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Bereits einen Tag nach der Einigung auf eine Wiederaufnahme der blockierten Getreide-Lieferungen ist der für die Ausfuhr wichtige ukrainische Hafen von Odessa nach ukrainischen Angaben von russischen Raketen getroffen worden. Der Angriff sei "genau dort, wo das Getreide gelagert war" erfolgt, zitierte die ukrainische "Pravda" den Sprecher des Luftwaffenkommandos der Ukraine, Juri Ignat. Russland wies türkischen Angaben zufolge die Urheberschaft zurück.

Von der Leyen gibt Putins Energie-Erpressung keine Chance

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht die Erpressungsversuche von Kreml-Chef Wladimir Putin im Energiebereich gelassen. Putin habe schon seit Kriegsbeginn "wiederholt" versucht, "uns mittels Energielieferungen zu erpressen und zu spalten", sagte von der Leyen der Tageszeitung "Kurier" (Sonntagsausgabe). "Damit wird er, wieder einmal, scheitern", so von der Leyen. Der Gas-Sparplan der EU-Kommission knüpfe nämlich "ein Sicherheitsnetz für alle Mitgliedsstaaten".

Murenabgänge nach Unwettern in Tirol

Innsbruck - Unwetter haben in der Nacht auf Samstag im Stubaital (Bez. Innsbruck Land) großen Schaden angerichtet. Zwei Autoinsassen wurden in Fulpmes verletzt, als ihr Pkw von einer Mure mitgerissen wurde. Der Lenker eines weiteren Autos, ein 60-jähriger Pfarrer aus dem Tal, galt am Samstagabend weiter als vermisst. Laut Polizei gingen im Tal mehrere große Muren ab, es gab Überschwemmungen und Wasserschäden an Häusern. Auf einer Schutzhütte eingeschlossene Menschen wurden ausgeflogen.

Papst Franziskus reist nach Kanada

Vatikanstadt - Papst Franziskus bricht (heute) zu einer sechstägigen Reise nach Kanada auf. Grund für die 37. Auslandsreise des Heiligen Vaters ist ein Besuch bei den Ureinwohnern Kanadas. Es wird erwartet, dass Franziskus bei ihnen um Vergebung für Missbrauch, Erniedrigung und Gewalt bittet, die in einst von der katholischen Kirche geführten Internaten an der indigenen Bevölkerung begangen wurden.

Feuer nahe US-Nationalpark Yosemite bedroht Häuser

San Francisco - Ein rasch um sich greifendes Feuer im US-Bundesstaat Kalifornien bedroht mehr als 1.300 Gebäude. Das sogenannte Oak Fire ist am Freitagnachmittag (Ortszeit) im Bezirk Mariposa ausgebrochen und breitete sich binnen weniger Stunden auf einer Fläche von mehr als 17 Quadratkilometern aus, teilte die zuständige Behörde Calfire in der Nacht zum Samstag mit.

Wegen Affenpocken weltweiter Gesundheitsnotstand ausgerufen

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Affenpocken-Ausbruch in mehr als 60 Ländern zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus rief damit am Samstag in Genf die höchste Alarmstufe aus, die sie bei einer Gesundheitsbedrohung verhängen kann. Praktische Folgen hat das nicht. Die Einstufung soll die Regierungen der Mitgliedsländer dazu bewegen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausbruch einzudämmen.

