Murenabgänge nach Unwettern in Tirol

Innsbruck - Unwetter haben in der Nacht auf Samstag im Stubaital (Bez. Innsbruck Land) großen Schaden angerichtet. Zwei Autoinsassen wurden in Fulpmes verletzt, als ihr Pkw von einer Mure mitgerissen wurde. Der Lenker eines weiteren Autos, ein 60-jähriger Pfarrer aus dem Tal, galt am Samstagabend weiter als vermisst. Laut Polizei gingen im Tal mehrere große Muren ab, es gab Überschwemmungen und Wasserschäden an Häusern. Auf einer Schutzhütte eingeschlossene Menschen wurden ausgeflogen.

Selenskyj: Raketen auf Odessa sind "russische Barbarei"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Raketenangriffe auf den Hafen von Odessa als einen Akt "offensichtlicher russischer Barbarei" verurteilt. Die Schläge seien ein weiterer Grund dafür, der Ukraine solche Waffen zu geben, "die für unseren Sieg notwendig sind", sagte der Staatschef in seiner am Samstagabend veröffentlichten Videobotschaft.

Von der Leyen gibt Putins Energie-Erpressung keine Chance

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht die Erpressungsversuche von Kreml-Chef Wladimir Putin im Energiebereich gelassen. Putin habe schon seit Kriegsbeginn "wiederholt" versucht, "uns mittels Energielieferungen zu erpressen und zu spalten", sagte von der Leyen der Tageszeitung "Kurier" (Sonntagsausgabe). "Damit wird er, wieder einmal, scheitern", so von der Leyen. Der Gas-Sparplan der EU-Kommission knüpfe nämlich "ein Sicherheitsnetz für alle Mitgliedsstaaten".

Wegen Affenpocken weltweiter Gesundheitsnotstand ausgerufen

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Affenpocken-Ausbruch in mehr als 60 Ländern zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus rief damit am Samstag in Genf die höchste Alarmstufe aus, die sie bei einer Gesundheitsbedrohung verhängen kann. Praktische Folgen hat das nicht. Die Einstufung soll die Regierungen der Mitgliedsländer dazu bewegen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausbruch einzudämmen.

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz in der Steiermark

St. Lorenzen am Wechsel - Beim Absturz eines Sportflugzeugs im steirischen Wechselgebiet sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatte der 56-jährige Pilot gegen 11:15 Uhr wegen Rauchs im Cockpit einen Notruf abgesetzt. Er war mit einem 67-jährigen Bekannten im burgenländischen Pinkafeld gestartet. Im Zuge einer Suchaktion sichtete ein Hubschrauber gegen 16.30 Uhr Wrackteile in einem Waldstück bei Festenburg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld).

Zehn Tote bei Unglück in Bergwerk in China

Peking - Bei einem Unglück in einem Kohlebergwerk in China sind zehn Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Die Arbeiter und ihre Fahrzeuge seien "begraben" worden, als ein Teil eines Berges in der Stadt Baiyin in der nordwestlichen Provinz Gansu eingestürzt sei, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Samstag. Zur Einsturzursache seien Ermittlungen aufgenommen worden.

