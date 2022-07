Selenskyj: Raketen auf Odessa sind "russische Barbarei"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Raketenangriffe auf den Hafen von Odessa als einen Akt "offensichtlicher russischer Barbarei" verurteilt. Die Schläge seien ein weiterer Grund dafür, der Ukraine solche Waffen zu geben, "die für unseren Sieg notwendig sind", sagte der Staatschef in seiner am Samstagabend veröffentlichten Videobotschaft. Das ukrainische Militär teilte am Sonntag mit, dass der Beschuss im Norden, Süden und Osten fortgesetzt wurde.

FPÖ-Chef Abwerzger will Platz zwei bei Tiroler Landtagswahl

Innsbruck - Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger will bei der Landtagswahl am 25. September Platz zwei erreichen. Man wolle ein "deutliches Plus einfahren", sagte Abwerzger im APA-Interview. In der derzeit gebeutelten Tiroler ÖVP sieht er "Anzeichen" für einen personellen Umbruch nach der Wahl. Er führe "viele Gespräche mit der derzeit noch ausgegrenzten zweiten Reihe dort": "Ich bin gespannt, wer sich durchsetzt". Die Wahl will Abwerzger zur "Volksabstimmung" über Corona und Co. machen.

ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner warnt vor Ampel-Koalition

Wien - ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner lehnt vorgezogene Nationalratswahlen ab. Im Interview mit der APA warnt sie aber bereits vor einer möglichen Ampelkoalition aus SPÖ, Grünen und NEOS nach dem regulär in gut zwei Jahren anstehenden Urnengang. Forderungen nach einer weiteren Verschiebung der CO2-Bepreisung unterstützt sie zwar nicht direkt, sie verweist aber darauf, dass man die Menschen angesichts der Teuerungen nicht weiter belasten könne.

Mehr Kooperation bei Grenzüberwachung mit Ungarn und Serbien

Wien/Budapest/Belgrad - Bei der Überwachung ihrer Grenzen werden Österreich, Ungarn und Serbien im Laufe des Sommers noch stärker zusammenarbeiten als bisher. Das kündigt das Innenministerium an. Österreich soll die ungarische und serbische Polizei dabei unterstützen, eine "Task Force zur Schleppereibekämpfung" aufzubauen. Durch die beigesteuerte Einsatztechnik wie Wärmebildkameras, Geländefahrzeuge, Drohnen und Wärmebildbusse könne man bereits bisherige gemeinsame Einsätze "effektiver gestalten".

Papst Franziskus reist nach Kanada

Vatikanstadt - Papst Franziskus bricht am Sonntag zu einer sechstägigen Reise nach Kanada auf. Grund für die 37. Auslandsreise des Heiligen Vaters ist ein Besuch bei den Ureinwohnern Kanadas. Es wird erwartet, dass Franziskus bei ihnen um Vergebung für Missbrauch, Erniedrigung und Gewalt bittet, die in einst von der katholischen Kirche geführten Internaten an der indigenen Bevölkerung begangen wurden.

Feuer nahe US-Nationalpark Yosemite breitet sich weiter aus

Washington - Der Waldbrand nahe dem US-Nationalpark Yosemite im US-Bundesstaat Kalifornien greift weiter um sich. Bis zum Samstagnachmittag (Ortszeit) war eine Fläche von gut 38 Quadratkilometern betroffen, wie die zuständige Behörde Calfire auf ihrer Webseite mitteilte. Das sogenannte Oak Fire konnte demnach zunächst nicht eingedämmt werden. Mehr als 6.000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, berichteten US-Medien unter Berufung auf eine Behördensprecherin.

300 Menschen in Friaul wegen Brände evakuiert

Görz (Gorizia) - Mehr als 300 Personen sind am Samstagabend in der Gemeinde Savogna d'Isonzo in der friaulischen Provinz Görz (Gorizia), wegen der Gefahr evakuiert worden, dass ein Brand vom slowenischen Karst nach Italien übergreift. Die Entscheidung wurde wegen der starken Winde getroffen, die in der Nacht in Richtung Italien wehten, wie lokale Medien berichteten.

Reparaturbonus bisher in erster Linie für Handys genutzt

Wien - Der Reparaturbonus für alte Elektrogeräte verhalf bisher vor allem alten Handys zu neuem Leben. Rund 40 Prozent der Reparaturen seit Einführung des Bonus Ende April des heurigen Jahres entfielen auf diese Gruppe. Auf den Plätzen landeten Geschirrspüler vor Waschmaschinen, gefolgt von Kaffeemaschinen und Laptops, rechnete das Klimaministerium heute vor.

