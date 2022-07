Virtueller Bund-Länder-Gipfel zu Quarantäne-Aus am Montag

Wien - In der Debatte über ein mögliches Aus der Quarantäne für Coronainfizierte dürfte bald eine Entscheidung fallen. Am Montagnachmittag findet ein virtueller Austausch von Bundesregierung und Landeshauptleuten zu Corona-Themen statt, bei dem es auch um die "verschiedenen Möglichkeiten zur Neuregelung der Absonderung Infizierter" gehen soll, hieß es am Sonntag aus dem Gesundheitsministerium zur APA.

Waldbrände in Griechenland und Spanien wüten weiter

Athen/Santa Cruz de Tenerife - Der gewaltige Brand im Dadia-Nationalpark im Nordosten Griechenlands hat auch am Sonntag unkontrolliert weitergewütet. In der Nacht wurde das Dorf Dadia evakuiert, in der Früh waren Militär und Forstarbeiter im Einsatz, um Schneisen in die Pinienwälder zu schlagen und dadurch die weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Auch in Spanien brannte es weiter, Sorgen bereitete ein Feuer auf Teneriffa.

Russland gibt Angriff auf Hafen von Odessa zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Nach einem Dementi hat sich Russland nun doch zum Angriff auf den Hafen von Odessa bekannt. Man habe auf "militärische Infrastruktur" gezielt, teilte das russische Außenministerium am Sonntag mit. Der Angriff vom Samstag erfolgte wenige Stunden, nachdem die Kriegsparteien ein Abkommen zur Ermöglichung von Getreideexporten geschlossen hatten, das Angriffe auf Häfen untersagt. Der ukrainische Präsidentenberater Oleh Ustenko sagte indes, dass die Exporte nun schwieriger werden.

Notstand wegen eines Feuers nahe US-Nationalpark Yosemite

Washington - Wegen eines sich rasch ausbreitenden Feuers in der Nähe des US-Nationalparks Yosemite hat Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom den Notstand in dem betroffenen Gebiet verhängt. Das sogenannte Oak Fire, das am Samstagabend (Ortszeit) im Bezirk Mariposa auf rund 48 Quadratkilometern wütete, zerstörte zehn Gebäude und beschädigte fünf weitere, wie die zuständige Behörde Cal Fire mitteilte.

Papst Franziskus nach Kanada aufgebrochen

Vatikanstadt - Papst Franziskus ist am Sonntagvormittag zu seiner 37. Auslandsreise nach Kanada aufgebrochen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird gegen Sonntagmittag (Ortszeit) in Edmonton, der Hauptstadt der westkanadischen Provinz Alberta, erwartet. Im Mittelpunkt der Reise stehen Treffen mit den Ureinwohnern des Landes und die Bitte Franziskus' um Vergebung für Missbrauch und Gewalt, die Bedienstete der katholischen Kirche in Internaten an indigenen Kindern begingen.

Zwei junge Insassen sterben in Scheibbs in brennendem Pkw

Scheibbs - Zwei junge Pkw-Insassen sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Scheibbs ums Leben gekommen. Das Auto war laut Exekutive aus unbekannter Ursache gegen 4.30 Uhr von der Gemeindestraße Hochweinberg abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Wagen dürfte sofort in Flammen aufgegangen sein, das Fahrzeug brannte aus. Für einen 15-Jährigen und einen 22-Jährigen aus dem Bezirk Scheibbs kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner warnt vor Ampel-Koalition

Wien - ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner lehnt vorgezogene Nationalratswahlen ab. Im Interview mit der APA warnt sie aber bereits vor einer möglichen Ampelkoalition aus SPÖ, Grünen und NEOS nach dem regulär in gut zwei Jahren anstehenden Urnengang. Forderungen nach einer weiteren Verschiebung der CO2-Bepreisung unterstützt sie zwar nicht direkt, sie verweist aber darauf, dass man die Menschen angesichts der Teuerungen nicht weiter belasten könne.

Suche nach vermisstem Pfarrer vorerst eingestellt

Innsbruck - Nach den schweren Unwettern im Stubaital (Bezirk Innsbruck Land) ist die Suche nach dem vermissten Pfarrer vorerst eingestellt worden. Persönliche Gegenstände des 60-Jährigen wie eine Bibel wurden am Ufer des Ruetzbachs gefunden. Am Samstag wurde laut Polizei außerdem bekannt, dass ein weiteres Auto von einer Mure mitgerissen wurde, dessen Lenker sich aber rechtzeitig unverletzt befreien konnte. Das Land sagte den von den Unwettern Betroffenen unbürokratische Hilfe zu.

