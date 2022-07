Ukraine sieht Wendepunkt im Kampf um Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat erste Erfolge bei der geplanten Rückeroberung der von Russland besetzten Region Cherson verkündet. "Wir können sagen, dass ein Wendepunkt auf dem Schlachtfeld erreicht wurde", sagte Serhij Chlan von der Kiew-treuen Militärverwaltung Chersons am Sonntag in einem Fernsehinterview. "Wir sehen, dass unsere Streitkräfte offen vorrücken. Die ukrainischen Truppen würden von der Defensive in die Gegenoffensive wechseln.

Russland gibt Angriff auf Hafen von Odessa zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Nach einem Dementi hat sich Russland nun doch zum Angriff auf den Hafen von Odessa bekannt. Man habe auf "militärische Infrastruktur" gezielt, teilte das russische Außenministerium am Sonntag mit. Der Angriff vom Samstag erfolgte wenige Stunden, nachdem die Kriegsparteien ein Abkommen zur Ermöglichung von Getreideexporten geschlossen hatten, das Angriffe auf Häfen untersagt. In den drei Häfen wurde indes mit Vorbereitungsarbeiten für die Ausfuhr begonnen.

Waldbrände in Griechenland und Spanien wüten weiter

Athen/Santa Cruz de Tenerife - Die gewaltigen Brände auf der Insel Lesbos und im Dadia-Nationalpark im Nordosten Griechenlands haben auch am Sonntag unkontrolliert weitergewütet. Auf Lesbos wurden zu Mittag die Bewohner des Dorfes Vrisa auf der Südseite der Insel dazu aufgerufen, die Ortschaft zu verlassen. Mehrere Häuser und Autos fielen bereits den Flammen zum Opfer. Auch in Spanien brannte es weiter, Sorgen bereitete ein Feuer auf Teneriffa.

"Brand aus" nach Waldbrand im Höllengebirge

Ebensee - Nach einem schwierigen Einsatz hat es am Sonntag kurz nach Mittag bei einem Feuer im Höllengebirge "Brand aus" geheißen. Das teilte eine Sprecherin des Bezirksfeuerwehrkommandos Gmunden gegenüber der APA mit. Die Leitungen bleiben vorsichtshalber noch einige Tage im Bereich der Brandstelle, das Gebiet werde weiter laufend kontrolliert.

Aufräumarbeiten im Stubaital laufen

Innsbruck - Nach den schweren Unwettern im Stubaital (Bezirk Innsbruck Land) vom Freitagabend waren am Sonntag die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Unter anderem galt es, die Geschiebebecken möglichst rasch zu leeren, um für allfällige weitere Regenfälle gerüstet zu sein, teilte das Land mit. Fachleute und Gemeinden appellierten dringend an die Bevölkerung, die Gefahrenbereiche zu meiden. Vorerst eingestellt wurde die Suche nach einem vermissten 60-jährigen Pfarrer.

Gericht in Kairo will Exekution live übertragen

Kairo - Ein ägyptisches Gericht hat sich für eine Gesetzesänderung ausgesprochen, um die Exekution eines Frauenmörders live übertragen und damit - wie es heißt - eine "abschreckende Wirkung" erzielen zu können. Nach einem zweitägigen Prozess war der Mann von dem Gericht in Mansura, etwa 130 Kilometer nördlich von Kairo, wegen vorsätzlichen Mordes schuldig gesprochen worden. Die Studentin Naira Ashraf hatte zuvor Annäherungsversuche des Mannes abgewiesen.

Bolsonaro als Kandidat für Präsidentenwahl gekürt

Brasilia - Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro ist offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Präsidentenwahl Anfang Oktober bestimmt worden. Der 67-Jährige hatte sich erst Ende vergangenen Jahres der Liberalen Partei angeschlossen, um überhaupt an der Wahl teilnehmen zu können. Als Vize-Präsidentschaftskandidaten nominierte die Partei am Sonntag in Rio de Janeiro den General und ehemaligen Verteidigungsminister Walter Souza Braga Netto.

Segelflugzeug in NÖ abgestürzt - Pilot schwer verletzt

Altlichtenwarth - Ein Segelflugzeug ist am Sonntag gegen 13.00 Uhr nahe des Flugplatzes Altlichtenwarth (Bezirk Mistelbach) abgestürzt. Der Pilot wurde schwer verletzt, bestätigte die Polizei auf Anfrage einen Bericht des ORF NÖ. Der 33-jährige Österreicher wurde nach Angaben der Exekutive vom Notarzthubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Zum Absturz soll es laut ORF während des Startvorgangs gekommen sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

